Colombia

Habitante de calle se robó el show durante la pasarela del reinado de La Chapolera

El momento causó gracia y desconcierto en el público que esperaba ver salir a las candidatas, pero fue entretenido con este desfile

Julieth Cicua Caballero

Durante este desfile se dio a conocer la reina para 2025 - crédito don_nadie_sc / Tiktok

En la edición 2025 del Reinado de La Chapolera en Armenia que prometía café, glamur y tradición, la agenda tuvo un añadido inesperado: un espontáneo habitante de calle transformó la pasarela en el escaparate más crudo y cómico de la realidad local.

El hombre, descalzo y sin pantalón irrumpió en la tarima principal de la Plaza de Bolívar el 13 de octubre, allí desfiló por la pasarela e hizo poses y giros mientras el público se reía y gritaba por la ocurrencia.

La Policía intervino después del llamado de los presentadores “pedimos el apoyo de la Policía por favor en pasarela”, así el inesperado modelo bajó del escenario dando un salto.

Para algunos, el episodio resultó simplemente anecdótico; otros, sin embargo, lo interpretaron como una postal incómoda de la “fractura social” que caracteriza las calles centrales de la ciudad.

Los asistentes se tomaron con gracia el momento que interrumpió la gala de premiación - crédito don_nadie_sc / Tiktok

El evento, que originalmente tenía como finalidad “exaltar la figura de la mujer campesina dedicada a la recolección del café”, según los organizadores, terminó cediendo espacio a la reflexión colectiva sobre la marginalidad y la indiferencia.

La miseria, lejos de ser una casualidad, fue interpretada como consecuencia de la falta de oportunidades y del olvido institucional, aseguraron varios asistentes a la prensa.

