En la edición 2025 del Reinado de La Chapolera en Armenia que prometía café, glamur y tradición, la agenda tuvo un añadido inesperado: un espontáneo habitante de calle transformó la pasarela en el escaparate más crudo y cómico de la realidad local.

El hombre, descalzo y sin pantalón irrumpió en la tarima principal de la Plaza de Bolívar el 13 de octubre, allí desfiló por la pasarela e hizo poses y giros mientras el público se reía y gritaba por la ocurrencia.

La Policía intervino después del llamado de los presentadores “pedimos el apoyo de la Policía por favor en pasarela”, así el inesperado modelo bajó del escenario dando un salto.

Para algunos, el episodio resultó simplemente anecdótico; otros, sin embargo, lo interpretaron como una postal incómoda de la “fractura social” que caracteriza las calles centrales de la ciudad.

El evento, que originalmente tenía como finalidad “exaltar la figura de la mujer campesina dedicada a la recolección del café”, según los organizadores, terminó cediendo espacio a la reflexión colectiva sobre la marginalidad y la indiferencia.

La miseria, lejos de ser una casualidad, fue interpretada como consecuencia de la falta de oportunidades y del olvido institucional, aseguraron varios asistentes a la prensa.