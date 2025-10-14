Fico Gutiérrez reaccionó a los chats que vinculan al hermano de Daniel Quintero en presunta red de corrupción en Medellín: “El robo de los Moreno se queda chiquito”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación sumó en los últimos días a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero —exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial—, a una investigación judicial por supuestas irregularidades en la administración pública registradas entre 2020 y 2022.

Las pesquisas divulgadas el lunes 13 de octubre de 2025 por Noticias Caracol señalan la existencia de posibles contratos irregulares entre el cuerpo de Bomberos de Itagüí y la administración del área metropolitana del Valle de Aburrá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció, asegurando que el robo que realizó los hermanos Moreno Rojas a Bogotá es “chiquito” a comparación con los hermanos Quintero.

“Créanme, el robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas, se queda chiquito en comparación al robo que le hicieron los hermanitos Quintero a Medellín“, afirmó Gutiérrez.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, sobre la investigación que involucra al hermano de Daniel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario de la capital de Antioquia afirmó que a los hermanos Quintero solo se les “puede llamar corruptos”, porque, según él, utilizaron recursos públicos para supuestamente enriquecerse.

“Solo se les puede llamar corruptos y miserables, a quienes usan el poder y recursos públicos para enriquecerse, que dolor y que daño tan grande le hicieron a Medellín”, expresó Gutiérrez.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que confía de las instituciones, motivo por el cual afirmó que este es el momento para que la Fiscalía lleve a los hermanos Quintero ante la justicia colombiana.

“Confío en las instituciones. Es hora de que los hermanitos sean llevados por la Fiscalía ante la justicia y respondan por la estructura criminal que diseñaron y que montaron, y que hoy muestra la unidad investigativa de Caracol con las pruebas que existen en los más de 650 hallazgos que tienen los órganos de control y la fiscalía, miren esto”, puntualizó el alcalde de Medellín.

En otra publicación, el mandatario de Medellín afirmó de forma tajante el supuesto robo a la capital de Antioquia, recordando los hallazgos que entregó a las autoridades de una supuesta corrupción en la administración de Daniel Quintero.

“Se robaron a Medellín. Ojo, Colombia. Que todo el mundo lo sepa. Entregamos más de 650 hallazgos de corrupción. El robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas se queda chiquito en comparación con el robo que le hicieron a Medellín los hermanitos Quintero”, expresó Gutiérrez.

Según Federico Gutiérrez, “esto es apenas el comienzo”. Además, pidió cárcel para Daniel Quintero y Miguel Quintero. Recordó que ya van 44 imputados.

“Esto es apenas el comienzo. Deben ir a la cárcel. Ya van más de 44 imputados por corrupción, incluido el jefe de la banda. ¿Entraron recursos del robo a Medellín a Estados Unidos? Eso también se está investigando”, aseveró Federico Gutiérrez.

Federico Gutiérrez pidió cárcel para Daniel Quintero y Miguel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X

En otra publicación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que “el robo fue por todas partes".

Federico Gutiérrez afirmó en su cuenta de X que "el robo fue por todas partes" - crédito @FicoGutierrez/X

Detalles de la investigación

La Fiscalía General de la Nación sumó esta semana al hermano del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero, Miguel Quintero, a una investigación sobre presunta corrupción administrativa entre 2020 y 2022.

Según información difundida por Noticias Caracol, el caso plantea dudas sobre la gestión de Daniel Quintero, quien lideró el área metropolitana del Valle de Aburrá durante ese periodo.

Las autoridades indagan contratos presuntamente irregulares entre los Bomberos de Itagüí y el área metropolitana. De acuerdo con Noticias Caracol, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Miguel Quintero habría facilitado la entrega de esos contratos a terceros.

La Fiscalía indaga la relación entre el patrimonio de Miguel Quintero y la gestión de contratos públicos - crédito X

El organismo identifica pagos de coimas superiores a 3.200 millones de pesos, con la participación de Álvaro Villada, exsubdirector financiero del área metropolitana, y un contratista identificado como Cadavid.

Sebastián Ortega, hijo del político William Ortega, también figura en la investigación, la cual se apoya en el testimonio de un colaborador judicial y en conversaciones de un grupo de chat en Telegram.

Noticias Caracol reveló que entre enero de 2020 y marzo de 2021, este canal coordinó detalles sobre procesos contractuales y la recomendación de personas para cargos públicos. Algunos involucrados, como César Augusto Chavarría, enfrentan cargos por irregularidades contractuales posteriores a la administración de Daniel Quintero.