Exsenador del Partido Liberal fue condenado a diez años de prisión tras pactar votos con paramilitares

La Corte Suprema confirmó que Carlos Emiro Barriga permitió que el grupo armado ilegal instalara una base paramilitar en una finca de su propiedad

Katherine Lancheros

Katherine Lancheros

El exsenador Carlos Emiro Barriga
El exsenador Carlos Emiro Barriga irá a prisión por su vínculo con el Bloque Catatumbo de las AUC para obtener respaldo político y económico - crédito Colprensa

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió una condena de diez años de prisión contra el exsenador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, tras hallarlo responsable del delito de concierto para delinquir agravado; la sentencia se basa en su alianza con el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar que operó con fuerza en el departamento de Norte de Santander.

El fallo surge después de una investigación llevada por la Sala Especial de Instrucción, que acusó formalmente al excongresista por haber establecido una alianza con dicha estructura armada ilegal. La Corte concluyó que Carlos Emiro Barriga sostuvo vínculos con miembros de ese grupo para obtener beneficios electorales y apoyo financiero. A cambio, permitió la instalación de una base paramilitar en una finca de su propiedad.

El tribunal sostuvo que la conducta del exsenador quebrantó el orden constitucional y jurídico del país. Según la sentencia, el acusado no mantuvo una posición neutral frente al conflicto armado, sino que facilitó la actuación de un grupo armado ilegal para consolidar su carrera política.

Carlos Emiro Barriga Peñaranda, exsenador
Carlos Emiro Barriga Peñaranda, exsenador del Partido Liberal, fue condenado a diez años de prisión por la Corte Suprema de Justicia - crédito redes sociales

La Corte indicó que el comportamiento del condenado fortaleció el poder territorial del Bloque Catatumbo y debilitó la institucionalidad en una región históricamente golpeada por la violencia.

Noticia en desarrollo...

