Esta fue la preparación que llevó a Patricia Grisales al top 10 de ‘MasterChef Celebrity’: el resto de sus compañeros presentaron un plato crudo

La actriz y empresaria Patricia Grisales aseguró su lugar en el Top 10 de Masterchef Celebrity Colombia 2025 tras sobresalir en el reto de panadería y evitar la ronda de eliminación.

La concursante obtuvo el reconocimiento del chef Jorge Rausch, quien le dio un cachete como muestra de aprobación al evaluar su preparación.

El reto, realizado entre ocho participantes con delantal negro, exigía preparar pan desde cero bajo estrictos límites de tiempo.

Los contendientes que participaron junto a Grisales fueron Ricardo Vesga, Alejandra Ávila, Pichingo, David Sanín, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos y Michelle Rouillard. Previo al inicio del reto, la conductora Claudia Bahamón anunció que solo siete concursantes cocinarían por la salvación, mientras uno pasaría directamente a la etapa de eliminación.

La decisión quedó en manos de Valentina Taguado, Violeta Bergonzi y Raúl Ocampo, quienes optaron por enviar a Pichingo a la eliminación después de que él mismo admitió que la panadería no era su especialidad.

Ante el jurado conformado por Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, solo siete panes fueron evaluados. La mayoría de las preparaciones no logró el punto de cocción óptimo por falta de minutos en el horno.

En contraste, el pan de Grisales fue calificado por los chefs como perfectamente cocido y con gran sabor. “Está doradito”, señaló Belén Alonso al revisar el pan, mientras que el chef Nicolás de Zubiría calificó el punto dulce como “divino”. Al recibir el cachete de Rausch, Patricia Grisales mostró conmoción y subió al balcón en medio de aplausos de sus compañeros. El pan fue considerado el más completo del reto.

La última en presentar su pan fue Alejandra Ávila, quien, a pesar de su desempeño sobresaliente en etapas previas, entregó un producto crudo. Junto a Patricia Grisales, permanecen en el Top 10 Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Violeta Bergonzi.

“Qué alegría Patty subió fue el único pan bueno”, “Mi Patty fue la mejor de la noche , mejor pan , cachete , top 10″, “La reina de la sazón con pan listo, cachete y balcón…#Top10Masterchef y el único que no estuvo crudo, esos 25 minutos y su dosis de fe”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Pichingo avanzó de forma directa al reto de eliminación de Masterchef Celebrity Colombia 2025. Otras figuras del programa, como Valeria Aguilar y Daneidy Barrera, continuaron generando reacciones dentro y fuera del concurso.

Patricia Grisales recuerda a su madre con un emotivo homenaje en el aniversario de su partida

La actriz y empresaria Patricia Grisales compartió un homenaje en redes sociales para recordar los nueve años del fallecimiento de su madre, Delia Patiño. La participante de MasterChef publicó un video con imágenes familiares y mensajes emotivos, donde resaltó el vínculo que mantiene vivo con su madre.

“Nueve años sin ti. Diez sin mi hermanito, pero siempre en nuestro corazón. Te amo infinito, mami”, escribió junto a fotografías inéditas de su familia.

La madre de Patricia Grisales falleció el 13 de octubre de 2016, a los 85 años, en Bogotá, tras varios días hospitalizada por una afección pulmonar. La pérdida de doña Delia ocurrió solo un año después de la muerte de su único hijo varón, Fernando, de quien la familia no reveló las causas de su deceso. La actriz ha compartido en diversas ocasiones que el dolor por la ausencia de su hermano pudo afectar profundamente a su mamá.

Las imágenes divulgadas incluyeron recuerdos junto a Fernando, expresión de una memoria familiar que Patricia busca mantener presente en fechas significativas. Como forma de homenaje, la actriz ha dedicado varias de sus recetas en MasterChef Celebrity a su madre y ha señalado que muchas de las preparaciones que lleva a la competencia provienen del legado culinario de doña Delia.

En la actual temporada del programa, Patricia Grisales se reencontró con la actriz Andrea Guzmán, conocida por su participación en telenovelas, quien es sobrina de doña Delia. Ambas, primas dentro del programa, destacaron por su sazón, aunque Andrea Guzmán fue la quinta eliminada del reality, Patricia Grisales permanece activa en la competencia y mantiene opciones para ingresar al Top 10 tras haber superado el reciente reto de panadería.

El homenaje realizado por Patricia Grisales generó nuevas muestras de apoyo mientras avanza en el concurso.