Derribando un muro, 18 reclusos escaparon de la Estación de Policía en en Apartadó: solo uno fue recapturado

La madrugada del 13 de octubre quedó marcada en Apartadó por la fuga de 18 reclusos de la Estación de Policía local, un hecho que puso en máxima alerta a las autoridades del Urabá antioqueño y desencadenó en un amplio operativo de búsqueda.

Los detenidos lograron escapar tras derribar tanto el muro de la sala de retenidos como el de un local comercial adyacente, abriéndose paso hacia el exterior en torno a las 2:30 a. m., según el reporte oficial.

La reacción inmediata de los uniformados permitió la recaptura de uno de los prófugos pocos minutos después del escape, pero el paradero de los otros 17 continúa sin esclarecerse. La Policía de Urabá desplegó operativos en toda la zona urbana y rural del municipio, reforzando los controles y patrullajes en un intento por localizar a los fugitivos.

El comandante del Departamento de Policía Urabá, coronel Jovanni Cepeda Sanabria, informó que se dispusieron todos los recursos disponibles para recolectar información que conduzca a la recaptura de los evadidos.

Además, anunció la apertura de una investigación disciplinaria interna para determinar las circunstancias que permitieron la evasión y evaluar posibles fallas en los protocolos de seguridad.

En palabras del oficial, “hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que dieron a la fuga. De manera paralela, se adelantará la apertura de la investigación disciplinaria correspondiente, con el fin de esclarecer los hechos ocurridos”.

Como parte de las medidas adoptadas, la Policía ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a quienes aporten datos que faciliten la recaptura de los prófugos, cuya identidad fue divulgada públicamente. Los nombres de los fugitivos son:

Jhoan Sebastián Naranjo Pérez

Kevin Enrique Ayala Copete

Roberto José Abache Mora

Luis Alejandro Jaramillo Salas

Carlos Alberto Guaitoto Alvarado

Jesús Alberto Peña Pérez

Jhon Jader Moreno Panesso

Jhon Alberto Leudo Murillo

Derlin Palacio Pino

Edward Hurtado Romaña

Luis Fernando Murillo Neiro

Juan Esteban Flórez Bello

Eliecer Cardona Miranda

Isaías Cogollo Salas

Luis Alfredo Vaca Robledo

Breiner Valencia Gaviria

Yonny Alexander Sanmartín Zapata

Jonatan Andrés Negrete Contreras

La ciudadanía fue invitada a colaborar con las autoridades a través de la línea 123, con la garantía de absoluta reserva sobre la identidad de quienes suministren información relevante.

Mientras tanto, la región de Urabá permanece en estado de alerta, con los cuerpos de seguridad intensificando los patrullajes y controles en busca de los 17 reclusos que aún permanecen prófugos.

Violenta riña entre reclusos psiquiátricos en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, resultó con un muerto

En paralelo, una violenta disputa en la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla culminó con la muerte de un interno, la noche del 11 de octubre.

Douglas Adolfo Vergara Cupidan, de 43 años, falleció tras ser atacado por su compañero de celda, José Eulices Flórez Blanco, conocido como “El Ñeco”, en un espacio destinado exclusivamente a pacientes psiquiátricos.

De acuerdo con los reportes oficiales, la agresión se produjo dentro de una celda de aislamiento, donde ambos reclusos compartían espacio. Vergara Cupidan recibió una herida mortal en el cuello y lesiones en el brazo izquierdo, provocadas por un arma cortopunzante artesanal.

Tras el ataque, los guardas de seguridad auxiliaron de inmediato a la víctima y la trasladaron al centro asistencial Paso El Bosque, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Las primeras indagaciones apuntan a que el enfrentamiento se originó por conflictos personales previos entre los internos. Ambos permanecían recluidos en la celda número 2, destinada a internos con patologías psiquiátricas.