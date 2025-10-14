Colombia

Daniel Palacios pintó un mural luego de la propuesta de Gustavo Petro de enviar oro a Gaza: “le decimos a los palestinos criollos wannabe que vamos a poner siempre a Colombia primero”

El exministro Daniel Palacios criticó la decisión de Gustavo Petro de destinar oro incautado para ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, porque las prioridades deben centrarse en las necesidades internas del país

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El precandidato presidencial Daniel Palacios
El precandidato presidencial Daniel Palacios pintó un mural y cuestionó la medida del presidente Petro de enviar oro decomisado a Gaza, insistiendo en que Colombia debe ser la prioridad en la agenda gubernamental - crédito Camila Díaz/Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comunicó a través de su perfil en X que el oro incautado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) será destinado a financiar asistencia humanitaria para la población de la Franja de Gaza, en el contexto del reciente alto al fuego entre Hamas e Israel.

Esta decisión continúa provocando una ola de reacciones, en ese sentido, el exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios realizó una intervención pública.

Palacios pintó un mural en el que se lee la frase “Colombia primero, vamos allá”, y expresó: “Le decimos a los palestinos criollos wannabe que vamos a poner siempre a Colombia primero”.

El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios expresó su rechazo a la decisión de Gustavo Petro de destinar el oro decomisado a ayuda humanitaria para Gaza. A través de un mensaje en X, Palacios criticó la medida y enfatizó la prioridad que, según él, debe darse a las necesidades de los colombianos.

“Miserable el actuar de @petrogustavo, que prefiere regalar el oro colombiano a causas ajenas antes que calmar la necesidad de miles de familias colombianas. Desde este mural le decimos a los palestinos criollos wannabe que vamos a poner siempre a ¡Colombia Primero!”, aseveró el exfuncionario público de la administración de Iván Duque.

Daniel Palacios reprochó a Gustavo
Daniel Palacios reprochó a Gustavo Petro por su propuesta - crédito @DanielPalam

Además, Daniel Palacios publicó un video durante la realización del mural, en el que criticó la atención del Gobierno hacia problemas extranjeros y pidió que se prioricen las necesidades nacionales. En su intervención, cuestionó que el presidente esté enfocado en asuntos lejanos mientras persisten graves problemáticas dentro del país.

“Necesitamos un presidente que gobierne para los colombianos, en vez de andar pendiente de lo que está pasando a miles de kilómetros de distancia. Cuando aquí matan a trece mil colombianos al año, cuando volvieron los secuestros, cuando los colombianos están mamados de la extorsión, del robo, cuando destruyeron la salud”, comentó el exministro del Interior.

En el mismo video el precandidato presidencial explicó el significado del mural que pintaba, señalando que buscaba plasmar la preocupación de los colombianos por la falta de atención del Gobierno a sus prioridades. Palacios subrayó que poner a Colombia primero implica defender a los ciudadanos honestos y trabajadores, en lugar de centrarse en quienes infringen la ley.

El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios expresó su rechazo a la decisión de Gustavo Petro de destinar el oro decomisado a ayuda humanitaria para Gaza - crédito @DanielPalam

“Aquí estamos pintando ese mural que representa la angustia de todos los colombianos que quieren que su gobernante ponga la Colombia primero. Poner a Colombia primero quiere decir que pongamos al ciudadano honesto y trabajador primero, que dejemos de andarnos preocupando por los delincuentes, por los criminales”, explicó el exfuncionario público en el metraje.

Al concluir su intervención, Palacios enfatizó que el objetivo fundamental debe ser la unidad de los colombianos en torno a la lucha contra la delincuencia. Insistió en la necesidad de un liderazgo enfocado en las prioridades nacionales y en anteponer los intereses del país.

“Que cualquier unión tiene que estar enfocada en una cosa, en lo que nos une a todos los colombianos, en derrotar a la delincuencia. Colombia necesita un presidente que esté enfocado, enfocado en los colombianos, y siempre poner a Colombia primero”, dijo.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió recientemente su propuesta de enviar oro incautado para atención médica en Gaza a través de un mensaje en su cuenta de X.

Gustavo Petro defendió su propuesta
Gustavo Petro defendió su propuesta en su cuenta de X - crédito @petrogustavo

El exministro de Defensa Gabriel Silva Luján, había criticado esta decisión, a lo que Petro contestó defendiendo su propuesta. “¡Qué tal! Nadie tiene carcel por ser solidario con la humanidad que sufre, ni en Colombia ni en el mundo.Hasta las donaciones que les daban a ustedes los estadounidenses e israelíes, incluso a cuentas personales, les darían cárcel a ellos en sus países. O la plata que dio la CIA para que la policía interfiriera comunicaciones ilegalmente con un software israelí, les hubiera dado cárcel a los de la CIA en los EEUU", comentó Petro.

