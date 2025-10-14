Colombiano conquista a extranjeros en Canadá con su preparación de una receta típica

La publicación causó gran cantidad de comentarios por parte de los colombianos, orgullosos de esta comida - crédito arepito1 / TikTok

Dos ciudadanos de la India que visitaban Toronto, en Canadá, se mostraron sorprendidos ante la limpieza y el sabor de las arepas colombianas en un puesto manejado por un ciudadano que ofrece este producto en la ciudad. Su reacción llamó la atención de los internautas, pues el responsable del local, un colombiano conocido en las redes sociales como @arepito1 sigue cosechando seguidores.

La escena quedó registrada en uno de sus videos más recientes y muestra cómo estos clientes, que nunca antes habían probado una arepa ni conocían este alimento, experimentaron por primera vez la gastronomía tradicional de Colombia en Canadá y se llevaron una grata sorpresa.

El éxito del famoso creador de contenido no se limita únicamente al sabor de sus productos, sino que es exaltado por sus clientes por la higiene con la que prepara cada arepa, un aspecto que ha sido destacado por numerosos usuarios en internet.

Muchos de ellos han expresado su orgullo por la manera en que este emprendedor representa la cultura colombiana en el extranjero, especialmente al ofrecer uno de los alimentos más emblemáticos del país.

Durante la interacción, los clientes de India se mostraron curiosos acerca del origen y la preparación de la arepa, por lo que el colombiano les explicó: “Esta es una receta colombiana. La arepa viene de Colombia y de Venezuela. Está hecha 100% de maíz”, según se escucha en el video.

Además, el emprendedor fue enfático en explicar que la versión que ofrece incluye masa de maíz, queso en el interior y mozzarella en la superficie. Además, suele acompañarla con leche condensada, un toque poco habitual que ha despertado la curiosidad de aquellos que visitan su puesto.

La conversación, que se llevó a cabo en inglés, reflejó el interés de los clientes por conocer más sobre la procedencia del platillo. Al preguntar de dónde era el vendedor, este respondió: “Colombia”, y añadió: “La arepa viene de Colombia y Venezuela. Es típicamente colombiana y venezolana, pero esta es una receta colombiana”.

Ante la consulta sobre los ingredientes, el colombiano precisó que le añade a la preparación leche condensada: “Espero que te guste. Si no te gusta, te devuelvo el dinero. Pero si te gusta, vienes y pagas el doble, ¿de acuerdo?”, bromeó con los clientes, demostrando el humor característico de la tierra colombiana.

Tras probar la arepa, la reacción de los visitantes fue positiva. Uno de ellos expresó: “Está muy buena”, mientras que otro añadió: “Es realmente buena. Muy buena”. Estas respuestas se convirtieron en un ejemplo del impacto positivo que tuvo la experiencia culinaria para los turistas, tanto por el sabor como por la presentación y la limpieza del lugar, que también fue resaltada por los clientes.

El video también muestra cómo el puesto de @arepito1 se ha convertido en un punto de encuentro para personas de diversas nacionalidades, que no solo descubren la arepa colombiana, sino que valoran la dedicación y el esmero con que se elabora cada porción, mientras que descubren sabores completamente diferentes para ellos.

Entre los comentarios destacados de los internautas se encuentran: “Es rico ese contraste entre el dulce y el saladito”, “Gracias paisano, que bella manera de representar al país”, “Que bien, nos deja en alto, y es así, la arepa es de toda Latinoamérica y vinimos cada latino a dejar en alto nuestras naciones. Bendiciones, paisano” y “Tan lindo él, nombra a Venezuela”.

La combinación de tradición, innovación y altos estándares de higiene ha permitido que este colombiano destaque en la escena gastronómica de Toronto, generando comentarios elogiosos y consolidando su presencia en las redes sociales.