Colombia

Asesinato de la lideresa Luz Eneida Hinestroza desata repudio en el Chocó: piden justicia y mayor protección

La Defensoría, la Personería del Medio Baudó y diversas organizaciones exigieron a las autoridades resultados en la investigación del feminicidio

Dahana Ospina

Lideresa comunitaria Luz Eneida Hinestroza
Lideresa comunitaria Luz Eneida Hinestroza Mosquera. - crédito @ElBaudoseño/X

El feminicidio de la lideresa comunitaria Luz Eneida Hinestroza Mosquera, ocurrido el 13 de octubre de 2025 en el municipio del Medio Baudó (Chocó), generó una amplia condena por parte de instituciones, organizaciones sociales y movimientos de mujeres que exigieron resultados en las investigaciones y acciones urgentes para garantizar la seguridad de las lideresas en el territorio.

La Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente el crimen y lo calificó como un hecho que evidencia la persistencia de la violencia basada en género en el departamento del Chocó, particularmente contra las mujeres que ejercen liderazgo comunitario.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho habría sido cometido por su pareja sentimental, quien tras atacar a la víctima con arma blanca se dio a la fuga. El suceso tuvo lugar durante las fiestas patronales de la comunidad de Torreidó, en jurisdicción del Medio Baudó, y dejó consternada a toda la comunidad local.

Luz Eneida Hinestroza Mosquera, reconocida en la región como “Alexandra”, se desempeñaba como representante legal de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Paz (Asomepaz) y era integrante del Consejo Comunitario Mayor del Río Baudó y sus Afluentes (ACABA). Su labor se enfocaba en la promoción de los derechos de las mujeres, la participación social y el fortalecimiento de las estructuras comunitarias afrodescendientes.

El crimen de Luz Eneida
El crimen de Luz Eneida Hinestroza Mosquera, representante de Asomepaz, reaviva la preocupación por la violencia de género y la falta de garantías para las mujeres en el Pacífico colombiano - crédito Andina

Su trabajo articulado con otras organizaciones del territorio le permitió consolidarse como una voz activa en los procesos de desarrollo social y construcción de paz en la subregión del Baudó, donde impulsaba programas de equidad, emprendimiento y liderazgo femenino.

La pérdida de Hinestroza Mosquera constituye un grave golpe para los procesos organizativos del Chocó y para las comunidades que encontraron en ella una defensora de la justicia social, la autonomía económica y la participación de las mujeres en la toma de decisiones locales.

Rechazo institucional y comunitario

La Defensoría del Pueblo expresó, a través de un comunicado oficial, su solidaridad con la familia de la víctima y con las organizaciones a las que pertenecía.

“Rechazamos el feminicidio ocurrido hoy, 13 de octubre de 2025, en el municipio del Medio Baudó, en el que fue víctima la lideresa Luz Eneida Hinestroza Mosquera (Alexandra), al parecer a manos de su pareja sentimental, quien se fugó del lugar de los hechos. Exigimos a las autoridades resultados en la investigación y sanción de este crimen, así como acciones efectivas para prevenir todas las formas de violencia que ponen en riesgo a las mujeres del Chocó”, señaló la entidad.

La Defensoría del Pueblo rechazó
La Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente este feminicidio, ocurrido el 13 de octubre de 2025 en el municipio del Medio Baudó. - crédito @DefensoriaCol/X

La Alcaldía Municipal del Medio Baudó, mediante la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, también repudió el asesinato y reiteró su compromiso de trabajar por la protección de las mujeres en el territorio.

La Personera Municipal, Naren Winny Copete Robledo, manifestó que el caso de Hinestroza Mosquera era especialmente preocupante, ya que contaba con medidas de protección preventiva y su situación estaba siendo evaluada por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Es especialmente preocupante que la víctima contara con medidas de protección preventiva y que su caso estuviera siendo evaluado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo cual evidencia la grave situación de riesgo que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos en el territorio”, puntualizó Naren Winny Copete Robledo.

Pronunciamiento de la Ruta Pacífica de las Mujeres

El Movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres – Regional Chocó también emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica el asesinato de la lideresa y expresó su indignación ante los reiterados casos de feminicidio en la región.

“Luz Eneida, reconocida por su compromiso social, se desempeñaba como representante legal de la organización de mujeres Asomepaz en Medio Baudó y fue una lideresa incansable en la defensa de los derechos de las mujeres y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el territorio”, señaló el documento.

El movimiento exigió a las autoridades competentes investigar y sancionar con celeridad al responsable del crimen y solicitó la adopción de medidas efectivas para garantizar la protección de las mujeres en todos los espacios del departamento.

“Nos solidarizamos con su familia, con la comunidad del Medio Baudó y con las compañeras de Asomepaz, quienes hoy lloran la pérdida de una mujer que dejó huella en la construcción de paz, dignidad y liderazgo femenino en el Chocó”, concluyó el comunicado.

El Movimiento Ruta Pacífica de
El Movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres calificó el asesinado como una pérdida irreparable para el movimiento social y el liderazgo femenino del departamento. - crédito Ruta Pacífica de las Mujeres Chocó

Investigación en curso

Las autoridades locales confirmaron que se adelantan las investigaciones para dar con el paradero del presunto responsable, quien continúa prófugo. La Fiscalía General de la Nación anunció el desplazamiento de un equipo especial al Medio Baudó para apoyar el esclarecimiento de los hechos y avanzar en la judicialización del responsable.

El asesinato de Luz Eneida Hinestroza Mosquera reafirma la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención del feminicidio y de protección para las mujeres líderes y defensoras de derechos humanos, especialmente en regiones con alta vulnerabilidad como el Chocó.

Organizaciones sociales, institucionales y comunitarias rindieron homenaje a la memoria de la víctima, destacando su papel en la defensa de los derechos de las mujeres y su compromiso con la paz territorial.

