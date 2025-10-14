Colombia

Álvaro Uribe rechazó convocatoria de Fecode a marchas en apoyo a reformas del Gobierno el 14 de octubre

Pretenden que la reforma a la salud, la reforma pensional y la presentación del proyecto de ley orgánica del sistema general de participaciones tengan el aval del Senado y la Corte

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Las protestas se llevarán a
Las protestas se llevarán a cabo en las principales ciudades del país - crédito Fecode / X

La Central Unitaria de Trabajadores y la Federación Colombiana de Trabajadores convocaron a colombianos en diferentes ciudades del país a movilizarse en la jornada del martes 14 de octubre de 2025 en apoyo a las reformas del Gobierno.

Pretenden que la reforma a la salud, la reforma pensional y la presentación del proyecto de ley orgánica del sistema general de participaciones tengan el aval del Senado y la Corte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este llamado no cayó bien en algunos sectores políticos, como el de la oposición, y generó el rechazo de Álvaro Uribe Vélez, cabeza del Centro Democrático y colectivo principal que está en contra de la administración del presidente Gustavo Petro.

El expresidente hizo un llamado a la ciudadanía en su cuenta de X con respecto a los ideales que está manejando Fecode y las presuntas alteraciones que está ocasionando en la correcta agenda del sistema educativo.

Álvaro Uribe Vélez, cabeza del
Álvaro Uribe Vélez, cabeza del Centro Democrático y colectivo principal que está en contra de la administración del presidente Gustavo Petro - crédito @AlvaroUribef/X

“Ojo con Fecode, sigue en su macabra tarea. El próximo presidente debe exigir una educación desprovista del engaño progresista. Un joven bien educado será pieza clave para el desarrollo del país”, escribió el hombre condenado por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal.

Además, el mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la que se ve a un maestro con un estudiante acompañado de la frase: “Nunca permitas que un profesor comunista meta odio y resentimiento en u cabecita”, dando a entender que su forma de proceder y las banderas que actualmente son llevadas por el gremio no están acorde a lo que debería ser la función principal del docente.

El expresidente hizo un llamado
El expresidente hizo un llamado a la ciudadanía en su cuenta de X con respecto a los ideales que está manejando Fecode - crédito @AlvaroUribef/X

Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, explicó cuáles son las razones para llamar a los ciudadanos nuevamente a las calles y apoyar una vez más la gestión del Gobierno.

“Se ha conocido una ponencia negativa del presidente, magistrado de la Corte Constitucional, Rubén Enrique Ibáñez, sobre la ley pensional, la ley veintitrés ochenta y uno del año dos mil veinticuatro, que ha sido suspendida además por dicha corte también”.

Y añadió que: “Dicha ponencia negativa va encaminada a declarar inexequible la ley pensional. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde el Comando Nacional Unitario, estamos invitando a toda la población a rechazar dicha ponencia y a pronunciarnos el próximo martes, catorce de octubre, día en que sesionará la Corte Constitucional, en la plaza de Bolívar, a partir de las 10:00 a. m., para exigir que dicha ley sea declarada exequible. Nos vemos, además, en las demás plazas públicas de toda Colombia exigiendo respaldo a las reformas sociales del cambio y entre otras a la ley pensional”.

Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, explicó cuáles son las razones para llamar a los ciudadanos nuevamente a las calles y apoyar una vez más la gestión del Gobierno - crédito @fecode/X

Temas Relacionados

Álvaro UribeFecodeMarchas 14 de octubreReformas del GobiernoColombia-Noticias

Más Noticias

En video quedó registrado cómo una funcionaria de Migración Colombia cobraba por omitir documentación esencial para entrar o salir del país

Leidy Marcela Quinche Cante fue sentenciada a más de cuatro años de prisión tras comprobarse que exigía pagos a viajeros con documentos irregulares, permitiendo la salida de menores sin requisitos legales

En video quedó registrado cómo

Este es el futbolista canadiense con raíces colombianas que podría enfrentar a la “Tricolor” en su segundo amistoso FIFA: “Mi abuelo quiere que empatemos”

La “Tricolor” dirigida por Néstor Lorenzo se enfrentará ante uno de los anfitriones de la cita más importante del mundo del fútbol, el 14 de octubre de 2025, a las 7:30 p. m.

Este es el futbolista canadiense

Abogado amenazado por policía en Armenia anuncia demandas penales y disciplinarias tras viralización del video: “Si me hace echar, lo pelo”

La Policía Nacional abrió una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar posibles sanciones, mientras el abogado anunció que presentará demandas penales y disciplinarias contra el uniformado

Abogado amenazado por policía en

Autoridades en Cartagena investigan y ofrecen recompensa por dar con el responsable de disparo que hirió a niña de 9 años

La menor de edad permanece en estado crítico luego de recibir un disparo mientras compartía con su familia en el barrio Villa Fanny

Autoridades en Cartagena investigan y

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó nuevo horario para el partido de la selección Colombia vs. Canadá

Las difíciles condiciones climáticas habrían provocado que los organizadores del partido y las autoridades modificaran la hora del inicio del encuentro

La Federación Colombiana de Fútbol
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

⁠La Valdiri expuso que Yina

⁠La Valdiri expuso que Yina Calderón quería prohibirle la entrada a La Jesuu a Stream Fighters: “Bájate de esa nube”

Rogelio Mastracci, amigo de Regio Clownn, confirmó que el DJ sí conocía a Marcela Reyes: “Habló maravillas de ella”

Hermano de Regio Clownn reveló verdades ocultas tras el crimen y pide justicia: “Lo están pintando como la oveja negra”

Amigo de Regio Clownn negó que B King tuviera una relación con Angie Miller: “Hay personas hambreadas de fama”

Yina Calderón le respondió a Andrea Valdiri por presencia de La Jesuu en el ‘Stream Fighters 4’: “No la quiero cerca”

Deportes

Este es el futbolista canadiense

Este es el futbolista canadiense con raíces colombianas que podría enfrentar a la “Tricolor” en su segundo amistoso FIFA: “Mi abuelo quiere que empatemos”

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó nuevo horario para el partido de la selección Colombia vs. Canadá

Así formaría la selección Colombia vs. Canadá: Néstor Lorenzo alista varios cambios respecto al partido contra México

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

El recuerdo del Colombia vs. Canadá en una final: una moneda determinó la suerte de los norteamericanos