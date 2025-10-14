Accidente de tránsito dejó tres personas fallecidas y varios heridos en la Troncal del Magdalena Medio

El siniestro ocurrió en el kilómetro 66+140 de la vía La Lizama – San Alberto, donde colisionaron un Chevrolet Aveo color plata, con placas KBN 544, y un microbús Volkswagen Crafter 50 de placas STA 594, afiliado a la empresa COTAXI - crédito redes socialesX

Tres personas fallecidas y nueve heridas fue el saldo de la madrugada del 14 de octubre de 2025 en la Troncal del Magdalena Medio, luego de un accidente de tránsito que involucró a un automóvil y un microbús en el sector 20 de Julio, jurisdicción del municipio de Rionegro, Santander.

Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad, mientras que los heridos permanecen bajo observación médica en un hospital de la región, según informó Blu Radio.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 66+140 de la vía La Lizama – San Alberto, donde colisionaron un Chevrolet Aveo color plata, con placas KBN 544, y un microbús Volkswagen Crafter 50 de placas STA 594, afiliado a la empresa COTAXI.

Las autoridades reportaron que el conductor del carro, cuya identidad aún no ha sido establecida, perdió la vida en el lugar del accidente. En el mismo vehículo viajaba un menor de aproximadamente 11 años, también sin identificar, que falleció en el sitio.

Una mujer, trasladada al hospital de San Alberto, en el sur del Cesar, llegó sin signos vitales, de acuerdo con el reporte oficial.

El medio de comunicación, también informó que el conductor del microbús, Jaime Sánchez, de 43 años, natural de Bucaramanga y residente en Girón, resultó ileso.

El microbús se dirigía en sentido Barrancabermeja – El Banco, Magdalena, según la información recopilada por el medio de comunicación.

En el hospital del municipio de San Alberto permanecen alrededor de nueve personas heridas, quienes aún no han sido plenamente identificadas. Las autoridades, en coordinación con la Policía Nacional, trabajan para determinar en cuál de los vehículos se movilizaba cada uno de los lesionados.

La hipótesis preliminar apunta a que el accidente se habría producido por una invasión del carril contrario por parte del automóvil, aunque las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas de este hecho en una de las principales vías de Santander.

Bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufrió aparatoso accidente

La parte delantera del vehículo se vio seriamente afectada tras el choque - crédito Casa del vallenato / Instagram

La jornada del domingo 12 de octubre de 2025 se vio marcada por la preocupación de los seguidores del vallenato al conocerse que el bus de la agrupación de Samuel Morales estuvo involucrado en un grave accidente de tránsito. Varias publicaciones en redes sociales alertaron sobre el incidente, suscitando inquietud en la comunidad musical y entre los fanáticos que rápidamente buscaron confirmación sobre el estado de los involucrados.

Mientras las autoridades continúan avanzando en la investigación sobre las causas del siniestro, la información recopilada hasta el momento revela que ningún ocupante del vehículo perdió la vida. Tanto el propio Samuel Morales, hijo del recordado Kaleth Morales, como los demás integrantes de la agrupación, resultaron ilesos, aunque algunos de ellos sufrieron leves contusiones. Según recogen medios locales, los reportes preliminares dejan claro que las causas del accidente todavía no pueden establecerse y que las indagaciones permanecen abiertas.

La publicación preocupó a los seguidores, aunque el cantante afirmó estar bien - crédito Casa del vallenato / Instagram

El accidente ocurrió en pleno día, situación que ha aumentado el interés de los seguidores y de la opinión pública por conocer mayores detalles sobre el siniestro.

La tranquilidad entre los seguidores llegó a partir de un mensaje difundido por Samuel Morales en sus redes sociales.

En un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, el artista espresó: “Dios estuvo con ustedes y le doy gracias al todo poderoso porque derramó su sangre misericordiosa sobre ustedes. Los quiero con todo mi corazón y me da tanta paz saber que todos están bien y fuera de peligro”.

Morales, además, reflexionó sobre los riesgos que enfrentan en su profesión al expresar: “A veces no valoramos todo lo que hacemos y en situaciones como estas nos damos cuenta de lo duro que es nuestro trabajo, donde estamos expuestos siempre a peligros como este. Sin embargo, somos una agrupación respaldada por Dios que nos acompaña en todo momento. Gracias a todas las personas que se preocuparon por nosotros. Nuevamente les digo, ESTAMOS TODOS BIEN”.

El recuento de los hechos y las palabras del artista han generado numerosos comentarios de apoyo y mensajes de aliento en las redes sociales, donde seguidores y colegas del vallenato agradecieron que no se reportaran víctimas graves.