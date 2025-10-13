Reinado del turismo en Girardot no solo dejó el incidente de la tractomula: también capturaron a dos personas que robaron 10 celulares durante el evento - crédito @PoliciaCmarca/X

El desarrollo del Reinado del Turismo en Girardot dejó terminó en tragedia: una tractomula improvisada como carroza, que no formaba parte del recorrido oficial, se accidentó durante el desfile que se celebró en la noche del 11 de octubre de 2025. Según reportes de los organismos de socorro, el vehículo circulaba con varias personas sobre el planchón trasero.

Durante el desfile se reportó la muerte de una mujer, identificada como María Alejandra García Mora, mientras que otras 14 personas terminaron heridas, algunas de ellas de consideración.

Sin embargo, el accidente de la tractomula no fue el único hecho desfavorable durante el evento cultural en Girardot: la Policía Metropolitana de Cundinamarca reportó la captura de dos personas implicadas en el robo de 10 teléfonos celulares a personas que estuvieron presentes en el evento. De acuerdo con la Policía, los detenidos “utilizaban papel aluminio aluminio para bloquear la señal” de los dispositivos móviles.

Como evidencia del operativo, la Policía publicó un video en el que se observan a los dos capturados, un hombre y una mujer, además de los dispositivos móviles que, en primer lugar fueron recuperados y, posteriormente, entregados a sus respectivos propietarios.

Además del incidente de la tractomula no autorizada en la caravana de carrozas, el Reinado del Turismo en Girardot también dejó la captura de dos personas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento de Girardot/Facebook

Los detalles del trágico incidente de la tractomula no autorizada durante la caravana en Girardot

De acuerdo con la información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos de Girardot, el vehículo implicado provenía de un establecimiento comercial y no estaba vinculado a la logística del desfile.

El incidente ocurrió cuando las barandas laterales de la tractomula cedieron ante el peso de los ocupantes, lo que provocó la caída de seis personas: algunas de ellas sufrieron lesiones graves al ser atropelladas o golpeadas por otras personas también perdieron el equilibrio y cayeron del vehículo.

La emergencia obligó a trasladar de inmediato a los afectados a los centros asistenciales de la ciudad, donde permanecen bajo atención médica. La víctima fatal tenía 36 años de edad y sufrió múltiples traumas tras caer al suelo y quedar atrapada por la multitud, según confirmaron los organismos de socorro.

Una tractomula no autorizada provocó la muerte de una mujer y dejó catorce heridos durante el desfile en Girardot - crédito captura de video Red Social X

La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar, generando una ola de críticas por la falta de controles previos y la permisividad en la seguridad de los vehículos que participan en actividades multitudinarias.

“De acuerdo con el reporte preliminar, dicho vehículo, el cual pertenece a un establecimiento comercial del municipio y no hacía parte del desfile oficial, transitaba con varias personas ubicadas en el planchón trasero. Por causas que aún son materia de verificación, seis personas cayeron del vehículo, resultando con diferentes lesiones que requirieron su traslado inmediato a centros asistenciales de la ciudad, donde reciben atención médica”, detalló la Alcaldía de Girardot y la Organización del Reinado Nacional del Turismo, en un comunicado expedido conjuntamente.

El colapso de las barandas de la tractomula no autorizada en el desfile causó la caída de varios asistentes, generando una tragedia en pleno evento - crédito Alcaldía de Girardot

Las autoridades locales reiteraron que la tractomula involucrada no estaba acreditada ni autorizada para participar en el desfile, y que tampoco figuraba en el recorrido logístico ni en el dispositivo de seguridad del evento; tras el accidente, se activaron los protocolos de atención y respuesta correspondientes.

La Alcaldía de Girardot exigió a los propietarios de la tractomula la entrega de toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias del hecho y coordinar las acciones pertinentes con los organismos de seguridad y las autoridades competentes.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Girardot confirmó que no se realizaron solicitudes de verificación de los vehículos antes del desfile, y que las tractomulas presentes durante la caravana carecían de revisión técnica y de medidas adecuadas de seguridad. Además, tampoco existieron controles previos que permitieran identificar los riesgos asociados a la participación de vehículos no autorizados en el evento.