Red de seguridad ilícita: exoficiales del Ejército estarían vinculados con grandes narcotraficantes extranjeros

La Policía Nacional y la Dijin lograron capturar a tres exmilitares colombianos que protegían al narcotraficante "El Ecuatoriano" - crédito @AlmaCede/X

La captura de tres exmilitares colombianos, que trabajaban como escoltas de un narcotraficante ecuatoriano en Antioquia, desveló una alarmante red de colaboración entre exoficiales del Ejército Nacional y organizaciones criminales transnacionales.

En una operación realizada el lunes 29 de septiembre en Llanogrande, en el corregimiento de Rionegro, la Policía Nacional, en conjunto con la Dijín, logró dar un golpe certero contra un grupo de narcotraficantes; sin embargo, lo que comenzó como un allanamiento rutinario para capturar a un capo ecuatoriano, conocido como “El Ecuatoriano”, terminó destapando un esquema de protección proporcionado por exoficiales entrenados en el Ejército colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El operativo llevó a la muerte de Jortman Robinson Suárez Molina, alias El Ecuatoriano, que estaba vinculado con la poderosa banda criminal ecuatoriana Los Choneros y el Clan del Golfo, dos de los grupos de narcotráfico más temidos de América Latina.

La Policía Nacional abatió al narcotraficante ecuatoriano conocido como "El Ecuatoriano", en su finca en Llanogrande (Antioquia) - crédito @AlmaCede/X

El allanamiento también resultó en la captura de tres exmilitares que, según las autoridades, prestaban sus servicios como escoltas del narcotraficante. Los detenidos fueron identificados como Martín Parmenio Sepúlveda Muñoz, Carlos Alberto Mesa Valencia y Fray Alonso Ortiz Cadavid.

Las investigaciones revelaron que estos individuos no figuraban en los registros de empresas de seguridad ni en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, lo que levantó sospechas sobre la naturaleza de sus actividades.

El brigadier general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, explicó que alías El Ecuatoriano había llegado a Colombia en junio de 2024, luego de pasar una temporada en prisión en Ecuador por su participación en una fiesta de narcotraficantes que terminó con su captura.

El 29 de septiembre, tres exoficiales colombianos fueron arrestados tras brindar seguridad al narcotraficante ecuatoriano conocido como "El Ecuatoriano" - crédito @AlmaCede/x

De acuerdo con las autoridades colombianas, el capo utilizaba fincas en la región de Antioquia como centros de acopio de armas y estupefacientes, así como para la modificación de vehículos destinados al transporte de drogas. El arsenal incautado en la finca de Llanogrande reflejaba la magnitud de las operaciones de “El Ecuatoriano”.

Entre los objetos encontrados, se incluyen un fusil calibre 5.56 mm, tres pistolas calibre 9 mm, más de 120 cartuchos de diferentes calibres, y varios radios de comunicación. Además, las autoridades incautaron varias camionetas de lujo, joyas en oro y dinero en efectivo.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía 71 especializada en crimen organizado indicó que “aunque los detenidos admitieron que trabajaban como escoltas, no se ha logrado comprobar que estuvieran vinculados con alguna empresa de seguridad legalmente establecida”, de acuerdo con la información que obtuvo el diario El Tiempo.

Los exmilitares fueron detenidos en una finca de lujo en Antioquia, junto con un arsenal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas - crédito @FicoGutierrez/X

Esto planteó una serie de interrogantes sobre la posibilidad de que estos exmilitares, al parecer, operaran fuera de los canales institucionales y prestaran sus servicios de manera ilegal a narcotraficantes extranjeros.

La defensa de los exmilitares detenidos asegura que no conocían al narcotraficante

El abogado de uno de los capturados, Rogelio Roldán, explicó que su cliente, Fray Alonso Ortiz Cadavid, desconocía la identidad del capo y, según su versión, únicamente tenía conocimiento de la existencia de una persona conocida como “El Ecuatoriano”, pero no sabía que estuviera involucrado en actividades criminales.

“Mi cliente asegura que no tiene ningún vínculo con las actividades de narcotráfico. En caso de que se logre demostrar que efectivamente prestaban seguridad a este narcotraficante, se trataría solo de una sanción administrativa, no penal”, señaló el defensor en la audiencia, a la que tuvo acceso el diario en mención.

Tras la captura de tres exoficiales del Ejército, la Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre sus vínculos con organizaciones criminales - crédito Fiscalía General de la Nación

Sin embargo, las armas utilizadas por los exoficiales, aunque legales y registradas en Indumil (Industria Militar), fueron entregadas por el Ejército para uso personal de los exmilitares, lo que abre un nuevo frente de investigación sobre cómo estos individuos pudieron haber tenido acceso a equipos de alta gama y de uso exclusivo de las fuerzas militares.

Según fuentes dentro de la Fiscalía, confirmaron a la fuente citada que, “no es la primera vez que se descubren esquemas de protección conformados por exmilitares que trabajan para narcotraficantes internacionales. Estos exoficiales reciben altos salarios a cambio de brindar seguridad a los capos del crimen organizado”.

A pesar de las pruebas de colaboración con el narcotráfico, la Fiscalía decidió retirar la imputación por porte ilegal de armas, bajo el argumento de que el exceso de munición no constituía un delito suficiente para mantener los cargos.

Los exoficiales, entrenados en el Ejército, formaban parte de un esquema de seguridad ilegal para los capos del narcotráfico, de acuerdo con las investigaciones preliminares - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En consecuencia, se les expidió boleta de libertad a los tres exmilitares y se retiró la solicitud de medida de aseguramiento. No obstante, la investigación sigue abierta y las autoridades continúan indagando sobre los lazos entre estos exoficiales y las organizaciones criminales internacionales que operan en el país.