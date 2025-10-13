Colombia

Red de seguridad ilícita: exoficiales del Ejército estarían vinculados con grandes narcotraficantes extranjeros

Las autoridades abrieron una investigación sobre el uso de armas de fuego entregadas por la Fuerza Armada a exmilitares detenidos en Llanogrande, que presuntamente las utilizaron para proteger a capos

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
La Policía Nacional y la Dijin lograron capturar a tres exmilitares colombianos que protegían al narcotraficante "El Ecuatoriano" - crédito @AlmaCede/X

La captura de tres exmilitares colombianos, que trabajaban como escoltas de un narcotraficante ecuatoriano en Antioquia, desveló una alarmante red de colaboración entre exoficiales del Ejército Nacional y organizaciones criminales transnacionales.

En una operación realizada el lunes 29 de septiembre en Llanogrande, en el corregimiento de Rionegro, la Policía Nacional, en conjunto con la Dijín, logró dar un golpe certero contra un grupo de narcotraficantes; sin embargo, lo que comenzó como un allanamiento rutinario para capturar a un capo ecuatoriano, conocido como “El Ecuatoriano”, terminó destapando un esquema de protección proporcionado por exoficiales entrenados en el Ejército colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El operativo llevó a la muerte de Jortman Robinson Suárez Molina, alias El Ecuatoriano, que estaba vinculado con la poderosa banda criminal ecuatoriana Los Choneros y el Clan del Golfo, dos de los grupos de narcotráfico más temidos de América Latina.

La Policía Nacional abatió al
La Policía Nacional abatió al narcotraficante ecuatoriano conocido como "El Ecuatoriano", en su finca en Llanogrande (Antioquia) - crédito @AlmaCede/X

El allanamiento también resultó en la captura de tres exmilitares que, según las autoridades, prestaban sus servicios como escoltas del narcotraficante. Los detenidos fueron identificados como Martín Parmenio Sepúlveda Muñoz, Carlos Alberto Mesa Valencia y Fray Alonso Ortiz Cadavid.

Las investigaciones revelaron que estos individuos no figuraban en los registros de empresas de seguridad ni en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, lo que levantó sospechas sobre la naturaleza de sus actividades.

El brigadier general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, explicó que alías El Ecuatoriano había llegado a Colombia en junio de 2024, luego de pasar una temporada en prisión en Ecuador por su participación en una fiesta de narcotraficantes que terminó con su captura.

El 29 de septiembre, tres
El 29 de septiembre, tres exoficiales colombianos fueron arrestados tras brindar seguridad al narcotraficante ecuatoriano conocido como "El Ecuatoriano" - crédito @AlmaCede/x

De acuerdo con las autoridades colombianas, el capo utilizaba fincas en la región de Antioquia como centros de acopio de armas y estupefacientes, así como para la modificación de vehículos destinados al transporte de drogas. El arsenal incautado en la finca de Llanogrande reflejaba la magnitud de las operaciones de “El Ecuatoriano”.

Entre los objetos encontrados, se incluyen un fusil calibre 5.56 mm, tres pistolas calibre 9 mm, más de 120 cartuchos de diferentes calibres, y varios radios de comunicación. Además, las autoridades incautaron varias camionetas de lujo, joyas en oro y dinero en efectivo.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía 71 especializada en crimen organizado indicó que “aunque los detenidos admitieron que trabajaban como escoltas, no se ha logrado comprobar que estuvieran vinculados con alguna empresa de seguridad legalmente establecida”, de acuerdo con la información que obtuvo el diario El Tiempo.

Los exmilitares fueron detenidos en
Los exmilitares fueron detenidos en una finca de lujo en Antioquia, junto con un arsenal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas - crédito @FicoGutierrez/X

Esto planteó una serie de interrogantes sobre la posibilidad de que estos exmilitares, al parecer, operaran fuera de los canales institucionales y prestaran sus servicios de manera ilegal a narcotraficantes extranjeros.

La defensa de los exmilitares detenidos asegura que no conocían al narcotraficante

El abogado de uno de los capturados, Rogelio Roldán, explicó que su cliente, Fray Alonso Ortiz Cadavid, desconocía la identidad del capo y, según su versión, únicamente tenía conocimiento de la existencia de una persona conocida como “El Ecuatoriano”, pero no sabía que estuviera involucrado en actividades criminales.

“Mi cliente asegura que no tiene ningún vínculo con las actividades de narcotráfico. En caso de que se logre demostrar que efectivamente prestaban seguridad a este narcotraficante, se trataría solo de una sanción administrativa, no penal”, señaló el defensor en la audiencia, a la que tuvo acceso el diario en mención.

Tras la captura de tres
Tras la captura de tres exoficiales del Ejército, la Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre sus vínculos con organizaciones criminales - crédito Fiscalía General de la Nación

Sin embargo, las armas utilizadas por los exoficiales, aunque legales y registradas en Indumil (Industria Militar), fueron entregadas por el Ejército para uso personal de los exmilitares, lo que abre un nuevo frente de investigación sobre cómo estos individuos pudieron haber tenido acceso a equipos de alta gama y de uso exclusivo de las fuerzas militares.

Según fuentes dentro de la Fiscalía, confirmaron a la fuente citada que, “no es la primera vez que se descubren esquemas de protección conformados por exmilitares que trabajan para narcotraficantes internacionales. Estos exoficiales reciben altos salarios a cambio de brindar seguridad a los capos del crimen organizado”.

A pesar de las pruebas de colaboración con el narcotráfico, la Fiscalía decidió retirar la imputación por porte ilegal de armas, bajo el argumento de que el exceso de munición no constituía un delito suficiente para mantener los cargos.

Los exoficiales, entrenados en el
Los exoficiales, entrenados en el Ejército, formaban parte de un esquema de seguridad ilegal para los capos del narcotráfico, de acuerdo con las investigaciones preliminares - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En consecuencia, se les expidió boleta de libertad a los tres exmilitares y se retiró la solicitud de medida de aseguramiento. No obstante, la investigación sigue abierta y las autoridades continúan indagando sobre los lazos entre estos exoficiales y las organizaciones criminales internacionales que operan en el país.

Temas Relacionados

El EcuatorianoExoficiales del EjércitoEjército NacionalLlanograndeJortman Robinson SuárezMartín Parmenio SepúlvedaCarlos Alberto MesaFray Alonso OrtizColombia-Noticias

Más Noticias

Atentado con artefacto explosivo contra el CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá: alcalde condenó los hechos

En la noche del 12 de octubre, un artefacto explosivo impactó el punto policial de Santo Domingo; las autoridades confirmaron que no hubo víctimas y que el hecho está siendo investigado

Atentado con artefacto explosivo contra

Un mono capuchino era transportado en un bus intermunicipal en Cali: así fue la intervención de las autoridades

La intervención policial evitó el sufrimiento de un animal confinado y derivó en la detención de un individuo, que quedó a disposición de la Fiscalía por delitos ambientales relacionados con especies protegidas

Un mono capuchino era transportado

Mató a puñaladas a su hermano e hirió a su padre durante una discusión al interior del hogar

El señalado agresor fue arrestado, mientras que el papá de los involucrados resultó herido

Mató a puñaladas a su

Daniel Quintero arremetió contra Margarita Rosa de Francisco y la acusa de usar un montaje del uribismo: “No todo vale”

La actriz y activista progresista declaró que el voto en la consulta del Pacto Histórico debe centrarse en Carolina Corcho o Iván Cepeda; para ella, apoyar al exalcalde de Medellín sería repetir los errores de 2022 con Rodolfo Hernández

Daniel Quintero arremetió contra Margarita

Petro ‘sacó pecho’ por reducción de deuda externa y lanzó varias pullas: “La oposición llama, por ignorancia, derroche”

Un nuevo reporte económico abrió la puerta a reacciones desde el Gobierno; mientras el presidente resalta lo que considera una señal positiva en materia fiscal, voces críticas insisten en mirar el panorama completo

Petro ‘sacó pecho’ por reducción
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez estará en el

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

J Balvin y Valentina Ferrer le cumplieron un sueño a su pequeño hijo durante una fiesta en su honor

Top 10 K-pop de iTunes Colombia: Jisoo lidera el ranking de los artistas más escuchados del momento

Top 10 Netflix Colombia: “Caramelo” encabeza el ranking de películas imprescindibles del momento

Deportes

Vinculan a directivo del América

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina

Violenta agresión: Plantel del equipo sub-17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr