Colombia

Modalidad de pago diario para tasa de congestión en Cali iniciará el 13 de octubre: conozca todos los detalles

Nuevas condiciones permiten elegir entre varias modalidades de pago, con rebajas significativas para quienes anticipan el trámite y requieren circular en fechas específicas

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La Alcaldía de Cali implementa
La Alcaldía de Cali implementa pago diario para la tasa por congestión desde el 15 de octubre de 2025 - crédito Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Santiago de Cali anunció la incorporación de la modalidad de pago diario para la tasa por congestión, medida que comenzará a regir desde el miércoles 15 de octubre de 2025. La decisión busca ofrecer mayor flexibilidad a los propietarios de vehículos particulares que necesiten circular en Cali durante los días y horarios sujetos a la restricción de Pico y placa.

Con la implementación del pago diario, los conductores podrán acogerse a la exención de la medida abonando $192.811 por jornada, aunque se aplicará un descuento del 40% para quienes realicen el pago de manera anticipada, lo que reduce el costo a $115.688 por día.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La nueva modalidad permite a
La nueva modalidad permite a conductores pagar $192.811 por día para circular en días de pico y placa, con descuento del 40% por pago anticipado - crédito Alcaldía de Cali

La plataforma virtual para efectuar este trámite estará disponible de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 5:00 p. m., y solo podrá utilizarse a través del sitio oficial: https://aplicaciones.cali.gov.co/tasaporcongestion/. La administración distrital aclaró que el pago debe hacerse un día hábil antes de la fecha en que se requiera la exención, para garantizar la actualización oportuna de la autorización.

La ciudadanía cuenta ahora con una opción diaria dirigida especialmente a quienes deben movilizar su vehículo de forma puntual, una o dos veces al mes, y prefieren no pagar las tarifas mensuales, semestrales o anuales. Además del pago diario, permanecen vigentes las otras modalidades de abono: mensual por $771.245, semestral por $4.627.470 y anual por $9.254.940, cada una de ellas diseñada para eximir a los vehículos particulares de la restricción por el período contratado.

El esquema tarifario busca ofrecer
El esquema tarifario busca ofrecer alternativas flexibles y fortalecer la financiación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (MÍO) - crédito Alcaldía de Cali

El nuevo esquema tarifario, diseñado bajo el Acuerdo 0563 de 2023, considera la Unidad de Valor Tributario (UVT) para 2025, fijada en $49.799, un factor UVT de 0,316, un factor tarifario de 0,87, 13 horas de liquidación diaria, 52 semanas al año y 5 días hábiles por semana. Estos parámetros buscan ofrecer alternativas de pago que se acomoden a las necesidades de los distintos perfiles de usuarios y cuyo propósito principal es fortalecer la financiación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (MÍO).

Los recaudos por tasa de congestión se suman a otras fuentes de financiación como la contribución por estacionamiento en vía pública y la sobretasa a la gasolina. La Alcaldía de Cali instó a los propietarios a analizar y elegir la modalidad de pago más conveniente y pone a disposición un instructivo gráfico y un canal virtual de atención en exentos.picoyplaca@cali.gov.co, para resolver inquietudes sobre el proceso de pago y la aplicación de la exención.

La plataforma virtual para el
La plataforma virtual para el pago diario estará disponible de lunes a viernes y solo a través del sitio oficial de la Alcaldía - crédito Alcaldía de Cali

Así rige el Pico y placa en Cali

La restricción Pico y placa en Cali, implementada para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire, se mantiene activa de lunes a viernes, excluyendo fines de semana y festivos, entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. La distribución semanal es la siguiente:

  • Lunes: placas terminadas en 3 y 4
  • Martes: placas en 5 y 6
  • Miércoles: placas en 7 y 8
  • Jueves: placas en 9 y 0
  • Viernes: placas en 1 y 2

El decreto regulatorio vigente también detalla exenciones para ciertos vehículos. Se exceptúan aquellos incluidos en los Decretos No. 4112.010.20.497 (julio de 2021), 4112.010.20.914 (noviembre de 2021) y demás actos administrativos. También quedan liberados de esta obligación los vehículos oficiales, diplomáticos y consulares; los pertenecientes a la Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos voluntarios, ambulancias registradas en el Runt, y automóviles de transporte de personas con movilidad reducida ya registrados.

Propietarios de vehículos particulares podrán
Propietarios de vehículos particulares podrán acceder a una alternativa flexible para circular en días restringidos - crédito Alcaldía de Cali

Los vehículos híbridos y eléctricos, identificados por tipo de combustible eléctrico, gasolina/eléctrico o diésel/eléctrico, también están exentos, así como los que prestan servicios a personas con movilidad reducida y los vehículos de carga igual o superior a 5 toneladas (5.000 kilogramos). La restricción tampoco cobija a las motocicletas.

La administración local reitera que el lanzamiento de la tarifa diaria responde a la necesidad de brindar mayor comodidad a la ciudadanía, apoyar el financiamiento del sistema de transporte público, incentivar el uso de la bicicleta, mejorar la infraestructura vial y mitigar el impacto ambiental asociado al tránsito automotor.

Temas Relacionados

Pico y placa Alcaldía de Santiago de Cali Sistema Integrado de Transporte Masivo MÍO Santiago de Cali Restricción vehicular Tasa por congestión Unidad de Valor TributarioColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Un mono capuchino era transportado en un bus intermunicipal en Cali: así fue la intervención de las autoridades

La intervención policial evitó el sufrimiento de un animal confinado y derivó en la detención de un individuo, que quedó a disposición de la Fiscalía por delitos ambientales relacionados con especies protegidas

Un mono capuchino era transportado

Mató a puñaladas a su hermano e hirió a su padre durante una discusión al interior del hogar

El señalado agresor fue arrestado, mientras que el papá de los involucrados resultó herido

Mató a puñaladas a su

Daniel Quintero arremetió contra Margarita Rosa de Francisco y la acusa de usar un montaje del uribismo: “No todo vale”

La actriz y activista progresista declaró que el voto en la consulta del Pacto Histórico debe centrarse en Carolina Corcho o Iván Cepeda; para ella, apoyar al exalcalde de Medellín sería repetir los errores de 2022 con Rodolfo Hernández

Daniel Quintero arremetió contra Margarita

Red de seguridad ilícita: exoficiales del Ejército estarían vinculados con grandes narcotraficantes extranjeros

Las autoridades abrieron una investigación sobre el uso de armas de fuego entregadas por la Fuerza Armada a exmilitares detenidos en Llanogrande, que presuntamente las utilizaron para proteger a capos

Red de seguridad ilícita: exoficiales

Petro ‘sacó pecho’ por reducción de deuda externa y lanzó varias pullas: “La oposición llama, por ignorancia, derroche”

Un nuevo reporte económico abrió la puerta a reacciones desde el Gobierno; mientras el presidente resalta lo que considera una señal positiva en materia fiscal, voces críticas insisten en mirar el panorama completo

Petro ‘sacó pecho’ por reducción
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez estará en el

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

J Balvin y Valentina Ferrer le cumplieron un sueño a su pequeño hijo durante una fiesta en su honor

Top 10 K-pop de iTunes Colombia: Jisoo lidera el ranking de los artistas más escuchados del momento

Top 10 Netflix Colombia: “Caramelo” encabeza el ranking de películas imprescindibles del momento

Deportes

Vinculan a directivo del América

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina

Violenta agresión: Plantel del equipo sub-17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr