Mientras que Petro está pendiente de Palestina, ministro de Defensa envió apoyo a los militares: “Cuentan conmigo, siempre”

Pedro Arnulfo Sánchez publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la labor de los uniformados en todo el territorio nacional y aseguró que el Estado colombiano está con ellos

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Juan Camilo Rodríguez Parrado

El mandatario colombiano se ha
El mandatario colombiano se ha mostrado involucrado con el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás- crédito Jesús Avilés/ Infobae

En medio de un panorama internacional marcado por el histórico acuerdo de paz firmado entre Israel y el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, el presidente colombiano Gustavo Petro ha centrado buena parte de su discurso en los últimos días en la situación del Medio Oriente.

No obstante, mientras el mandatario ha recibido cierto reconocimiento internacional por sus constantes llamados a frenar la ofensiva israelí, en Colombia crece el debate interno sobre su aparente falta de atención a la crisis de orden público que atraviesan diversas regiones del país.

Las críticas hacia Petro se intensificaron tras su activa participación en redes sociales una vez se registró el intercambio de rehenes y la firma del acuerdo de paz el lunes 13 de octubre de 2025.

Aunque las posiciones del máximo líder del Pacto Histórico han generado algunos halagos por parte de algunos internautas, miles de ciudadanos en el territorio nacional han cuestionado el enfoque del jefe de Estado, señalando que mientras él mira hacia Gaza, Colombia afronta una crisis de orden público.

Las denuncias por ataques del ELN, enfrentamientos con las disidencias de las Farc y actos de violencia protagonizados por el Clan del Golfo se han multiplicado durante las últimas semanas, alimentando una percepción de inseguridad que preocupa a la ciudadanía.

Gustavo Petro estaría más enfocado
Gustavo Petro estaría más enfocado en Palestina que en Colombia, alegan opositores - crédito Presidencia

En este contexto, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales dirigido a los hombres y mujeres que conforman la fuerza pública.

En sus palabras, el funcionario buscó reafirmar el respaldo del Estado a los uniformados y destacar su compromiso con la seguridad nacional, en un momento en que las tensiones internas exigen una respuesta firme desde el Gobierno.

Todo mi respaldo y apoyo a nuestros soldados, marinos, aviadores y policías. Yo sé lo que es estar ahí, en medio del esfuerzo, del cansancio y del compromiso con Colombia. Lo hice durante 35 años”, escribió Sánchez, que antes de llegar al Ministerio desempeñó una extensa carrera militar.

El ministro de Defensa Pedro
El ministro de Defensa Pedro Sánchez envió mensaje de apoyo a las Fuerzas Militares- crédito @PedroSanchezCol/X

El mensaje del ministro, cargado de simbolismo y cercanía, fue interpretado como un intento por fortalecer la moral de las tropas en medio de la difícil situación de orden público.

Por eso, más que nunca, los protegeré, los acompañaré y trabajaré por ustedes”, añadió Sánchez, destacando su intención de liderar con empatía y determinación.

Las palabras del jefe de Cartera se produjeron justo cuando las Fuerzas Militares enfrentan múltiples desafíos en departamentos como Cauca, Nariño, Arauca y Norte de Santander, donde la violencia de los grupos armados ilegales ha recrudecido.

Ministro de Defensa publicó algunas
Ministro de Defensa publicó algunas imágenes compartiendo con uniformados- crédito @PedroSanchezCol/X

La publicación del ministro también incluyó un mensaje de unidad nacional. “Servir a Colombia es recorrerla entera, mirar a los ojos a quienes todos los días construyen seguridad y esperanza. En cada región reafirmamos nuestro compromiso con la gente y con quienes han hecho de la patria su razón de vida”.

“Siempre estaré dispuesto a escucharlos, conocer sus historias y seguir creciendo juntos como una sola institución. Mi propósito es claro: liderar con cercanía, determinación y confianza, para que la seguridad y la paz se sientan en cada rincón del país”, enfatizó el ministro en otro de los apartes de su mensaje, que rápidamente se difundió en redes sociales.

La publicación concluyó con una frase contundente: “El Estado está con ustedes, porque ustedes son la fuerza que lo sostiene”.

Pedro Sánchez tuvo una extensa
Pedro Sánchez tuvo una extensa carrera militar antes de llegar a ser jefe de cartera- crédito @PedroSanchezCol/X

Y es que en momentos en que la seguridad nacional vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, las palabras de Pedro Arnulfo Sánchez parecen buscar no solo tranquilizar a la tropa, también enviar un mensaje de cohesión institucional.

Mientras el presidente Petro continúa participando activamente en debates internacionales sobre la paz global, el ministro de Defensa intenta recordar que la paz de Colombia también se construye día a día en su propio territorio, donde miles de hombres y mujeres de uniforme siguen siendo el rostro más visible del Estado en las regiones más olvidadas del país.

