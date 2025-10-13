Colombia

J Balvin y Valentina Ferrer le cumplieron un sueño a su pequeño hijo durante una fiesta en su honor

El emocionante evento, hecho en honor al pequeño Río, sacó el lado más divertido de sus famosos padres

Jenny Alejandra Bustos Granados

Su transformación causó sorpresa en las redes sociales - crédito Valentina Ferrer / Instagram

El cantante colombiano J Balvin y su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, comparten con sus seguidores en redes sociales momentos especiales en su hogar, junto al pequeño Río, su hijo. Y es que el niño se ha convertido en toda una personalidad de Internet ante sus ocurrencias que no pasan desapercibidas en las diferentes plataformas digitales, llegando incluso a ser más querido que sus propios padres.

Uno de los aspectos que el pequeño siempre ha dejado claro es que es fanático de la película de Godzilla, un personaje de ficción que se asemeja a un dinosaurio, pues es una especie de monstruo que se enfrenta a otros seres enormes y que cuenta con gran cantidad de apariciones en películas y cómics.

El interés de Río por este personaje lo ha llevado a imitarlo en repetidas oportunidades; incluso, tiene un disfraz ajustado a su tamaño que usa con orgullo. Precisamente, durante octubre, J Balvin y Valentina Ferrer decidieron realizar una Godzilla party para darle la bienvenida al mes de los disfraces, en la que hicieron presencia sus amigos más cercanos, que también estaban caracterizados por sus personajes favoritos, aunque no necesariamente eran de la película.

Los famosos tienen una relación muy linda con su pequeño hijo - crédito Valentina Ferrer / Instagram

Pese a que los invitados podrían ir vestidos de lo que quisieran, Río eligió que su madre se disfrazara del Empire State Building, una de las construcciones más famosas de New York, donde se desarrollan algunas de las escenas de famosas películas, entre las que se encuentran Godzilla y King Kong.

El niño tiene muy clara la relevancia de esta estructura para el desarrollo de las producciones, por lo que no dudó en pedirle a Valentina Ferrer que se caracterizara como el edificio. Aunque, inicialmente, la petición sorprendió a la modelo, ella no dudó en tomar en serio las palabras de su hijo y buscar un disfraz de ese estilo.

Lejos del glamour y los largos vestidos de las pasarelas, la famosa argentina recreó el edificio y jugó con su hijo durante toda la celebración, lo que fue tomado por sus seguidores como un ejemplo de los actos de amor y sacrificio que realizan las madres por sus hijos.

Sin embargo, uno de los disfraces más esperados era el de J Balvin que, con su humor característico, se disfrazó de banano, por lo que se robó todas las miradas de los asistentes y causó gracia entre los internautas, que también lo halagaron por cumplir los deseos de su hijo.

La calidad de los disfraces sorprendió y J Balvin no decepcionó - crédito Valentina Ferrer / Instagram

Entre los comentarios de los internautas se destacan elogios para la argentina: “El Empire nunca se había visto tan top”, “Él quería que su mamá fuera un edificio y ella le cumplió” y “La belleza de una mujer resalta hasta de edificio, pero el toque mágico lo da el de mamá por la felicidad de un hijo”.

Y es que desde que a Río le surgió la idea, los internautas se preocuparon por cómo resolvería Valentina: “Qué es esa hermosura de disfraz; yo pensaba; que vaina tan difícil ese disfraz. Te ves Hermosísima!! y “Te queda bien hasta ese disfraz de Empire State”.

Río compartió con una de sus amigas más cercanas - crédito Valentina Ferrer / Instagram

Mientras tanto, otras personas se refirieron al traje del cantante de reguetón, teniendo en cuenta que, inicialmente, Río afirmó que quería ver a su padre disfrazado de Iron Man, por lo que no pasó desapercibido el cambio tan sorprendente en el vestuario del paisa.

“Wow que cambiado esta Iron Man”, dijo uno de los usuarios de Instagram, apoyado por otro que expresó: “El banano es lo mejor 😂 que chulada de familia”. Otros aprovecharon el post para enviar mucho cariño a la familia: “Río tiene unos padres maravillosos; ustedes dos son de lo mejor”.

Aumenta la inseguridad en zonas

Combates en Sonsón, Antioquia, dejaron

Cancillería activó una estrategia para

Violenta agresión: Plantel del equipo

Los residuos de los puentes
