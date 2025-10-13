Colombia

Impresionante granizada sorprendió al sur de Bogotá: estas son las imágenes

El fenómeno dejó escenas inusuales en la localidad de Kennedy; mientras tanto. Las fotos y videos fueron compartidas por los internautas en redes sociales

- crédito @williamnanez_ / X

Videos, fotografías y relatos de ciudadanos dieron cuenta de un fenómeno poco habitual el lunes festivo, 13 de octubre, en la capital de Colombia.

Una fuerte granizada cayó al mediodía sobre el sur de Bogotá, donde se pudo observar cómo la intensidad de la lluvia y el tamaño de las piedras de hielo afectaron especialmente a la localidad de Kennedy.

Al mismo tiempo, en el norte y otros sectores de la ciudad, una jornada soleada dominó el panorama. La granizada sorprendió porque en Kennedy no se registraba un episodio similar desde hacía casi tres años.

La granizada sorprendió a la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá tras casi tres años sin un fenómeno similar - crédito @YANgiraldo14 / X

El contraste fue documentado por varios de usuarios que, en tiempo real, publicaron imágenes en redes sociales. Las escenas mostraron techos, calles y vehículos cubiertos por la capa blanca del granizo, mientras habitantes de zonas como Usaquén y Chapinero reportaron temperaturas altas, y cielos despejados.

El registro de las diferencias se viralizó y avivó el debate en torno a la tendencia de climas extremos e impredecibles en la capital colombiana.

El IDEAM confirmó que la granizada y las lluvias estaban previstas solo para el sur y occidente de la capital - crédito @catasantm / X

Variabilidad extrema en la ciudad capital

La inusual dualidad climática en Bogotá fue notoria por la forma en que el fenómeno se limitó a sectores del suroccidente, mientras grandes zonas experimentaron una estabilidad atmosférica opuesta.

La granizada vino acompañada de lluvias intensas y un rápido descenso de temperatura en Kennedy. Ese sector de la ciudad resultó el epicentro de la tormenta, que duró apenas unos minutos.

Por el contrario, quienes se encontraban en el norte, centro e incluso en barrios orientales pudieron disfrutar de temperaturas que superaron los 18°C (64,4°F).

El norte de Bogotá vivió una jornada soleada y cálida mientras el sur enfrentó lluvias intensas y descenso de temperatura - crédito @paulaenelalma / X

El contraste resultó notorio incluso para organismos como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que monitorea el clima nacional.

Según los pronósticos previos de la entidad, se esperaba cielo nublado y lluvias únicamente en el sur y occidente de la ciudad, mientras que en el resto se mantenía la previsión de ambiente seco y cielo despejado.

No obstante, sobre las 4:00 p. m. se registraron lluvias en el sur, oriente y norte de Bogotá, especialmente en las localidades de Bosa, Tunjuelito, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Santafé, Chapinero, San Cristóbal, Usaquén, Engativá y Suba, según el Idiger.

Pronóstico del clima para Bogotá y otras ciudades

De acuerdo con el último reporte del Ideam, la madrugada del lunes presentó tiempo seco y cielo mayormente nublado, con algunas lloviznas aisladas en el sur y occidente de la capital.

La temperatura mínima en la ciudad fue de 11°C (51,8°F). Para la mañana, y primeras horas de la tarde, el instituto había advertido la posibilidad de lluvias intermitentes y cielos cubiertos en los mismos sectores afectados por la granizada, una previsión que se cumplió fielmente en Kennedy y zonas cercanas.

Las imágenes de techos y calles cubiertos de granizo en Kennedy se viralizaron en redes sociales - crédito @BogotaTransito / X

Para el resto de la jornada, el Ideam proyectó que la temperatura máxima en Bogotá podría superar los 18°C (64,4°F) en áreas sin lluvias y que la noche se mantendría mayormente seca, aunque no descartó lloviznas dispersas en la periferia sur de la ciudad.

La entidad reiteró que se mantendrá la vigilancia sobre patrones climáticos debido al comportamiento errático del tiempo en la región.

En el resto del país, el Ideam reportó lluvias intensas en la zona Caribe, la región Andina y áreas específicas de regiones como la Orinoquía y la Amazonía. Las principales ciudades experimentaron condiciones meteorológicas heterogéneas.

Barranquilla y Cartagena anticiparon lluvias y temperaturas cercanas a los 32°C (89,6°F), Medellín y Cali marcaron máximas de 27°C y 29°C respectivamente, con probabilidad de lluvias, mientras que Tunja se mantuvo en clima predominantemente seco, con bajas probabilidades de precipitación.

El IDEAM reportó condiciones meteorológicas heterogéneas en Colombia, con lluvias intensas en la región Caribe y Andina - crédito @IDEAMColombia / X

En paralelo, las autoridades locales y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) continúan con el monitoreo de zonas propensas a inundaciones y otros peligros asociados a las lluvias, especialmente en sectores donde la infraestructura podría verse afectada por tormentas intensas.

El Ideam reiteró a los viajeros y a la ciudadanía en general que consulten los pronósticos oficiales antes de desplazarse por las principales ciudades colombianas durante el puente festivo.

