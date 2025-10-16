En imágenes: reportaron granizada en el norte de Bogotá tras fuerte aguacero

Lluvias marcaron la jornada del jueves 16 de octubre de 2025 - crédito @RafaRiveraFR/X

Fuertes lluvias con granizo sorprendieron a los ciudadanos la tarde del jueves 16 de octubre en varios barrios del norte de Bogotá, dejando una capa blanca visible en parques y vías principales. Usuarios compartieron videos en redes sociales donde se observa cómo el granizo cubrió espacios públicos y calles en zonas residenciales de la ciudad.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que las precipitaciones se presentaron principalmente en las localidades de Suba y Usaquén. Las autoridades de la Secretaría de Movilidad advirtieron sobre la necesidad de conducir con precaución, señalando que “la lluvia puede reducir la visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado”.

Usuarios en redes sociales reportaron la segunda granizada de la semana - crédito @CaritoCelisG/X

En respuesta a las condiciones climáticas inusuales, las recomendaciones oficiales buscan reducir accidentes de tránsito y proteger a los conductores de los riesgos asociados a la acumulación de granizo en las vías.

Noticia en desarrollo...