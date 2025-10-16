Colombia

En imágenes: reportaron granizada en el norte de Bogotá tras fuerte aguacero

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las precipitaciones se presentaron principalmente en las localidades de Suba y Usaquén

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Lluvias marcaron la jornada del
Lluvias marcaron la jornada del jueves 16 de octubre de 2025 - crédito @RafaRiveraFR/X

Fuertes lluvias con granizo sorprendieron a los ciudadanos la tarde del jueves 16 de octubre en varios barrios del norte de Bogotá, dejando una capa blanca visible en parques y vías principales. Usuarios compartieron videos en redes sociales donde se observa cómo el granizo cubrió espacios públicos y calles en zonas residenciales de la ciudad.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que las precipitaciones se presentaron principalmente en las localidades de Suba y Usaquén. Las autoridades de la Secretaría de Movilidad advirtieron sobre la necesidad de conducir con precaución, señalando que “la lluvia puede reducir la visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado”.

Usuarios en redes sociales reportaron
Usuarios en redes sociales reportaron la segunda granizada de la semana - crédito @CaritoCelisG/X

En respuesta a las condiciones climáticas inusuales, las recomendaciones oficiales buscan reducir accidentes de tránsito y proteger a los conductores de los riesgos asociados a la acumulación de granizo en las vías.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Lluvia en BogotáGranizo en BogotáBogotáClima en Bogotá hoyColombia-Noticias

Más Noticias

Habrá ley seca en Colombia el sábado, 18 de octubre: estas son las zonas en las que se ha confirmado la medida

Se espera que Bogotá y otras ciudades principales se sumen a la decisión que ya han anunciado otras administraciones locales como en Cartagena

Habrá ley seca en Colombia

Gobierno cambiará requisitos para la designación de los principales superintendentes del país: esto dice el borrador de decreto

El documento preliminar plantea reducir los años de experiencia exigidos, eliminar requisitos en la formación académica y permitir que el presidente realice los nombramientos sin convocatoria pública

Gobierno cambiará requisitos para la

Sinuano Día resultados 16 de octubre: números ganadores del último sorteo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados 16 de

Temblor hoy en Santander: epicentro y magnitud registrada por el SGC

El país se ubica en una zona sísmica muy activa, en donde coinciden las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Temblor hoy en Santander: epicentro

Gustavo Petro salió en defensa de Juliana Guerrero y alegó que su candidata a viceministra de Juventud no falsificó ningún título universitario

El presidente de la República, en su perfil de X, que siguen más de 8,3 millones de usuarios, defendió a la joven funcionaria, que se graduó como contadora pública de la Fundación Universitaria San José sin haber presentado la prueba Saber Pro, requisito para formalizar su pregrado

Gustavo Petro salió en defensa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Carolina Sabino causó revuelo en

Carolina Sabino causó revuelo en redes sociales por comentario en ‘MasterChef Celebrity′: “Solo han querido criticar eso”

El humorista Hassam fue hospitalizado de urgencia: su equipo compartió información sobre su estado de salud

Chann, esposo de Mencho, sale en su defensa y enciende las redes tras la controversia en el ‘Desafío del Siglo XXI’

Sebastián Caicedo habló de su nuevo propósito de vida y reveló que ya no depende de la actuación: “No persigo ni fama, ni dinero”

Karina García llegaría al ring de Stream Fighters 4 junto a Anuel AA: esto reveló la modelo

Deportes

Luis Díaz entre los mejores

Luis Díaz entre los mejores definidores del mundo: supera a Robert Lewandowski y a Cristiano Ronaldo

Este es el lujoso carro que recibió Luis Díaz en el Bayern Múnich: cuesta una millonada

El ‘streamer’ argentino Luquitas Rodríguez, habló sobre la mentalidad del jugador colombiano tras la eliminacion del Mundial Sub-20: “Juegan sin contexto”

Iván Mejía le echó flores a la hinchada de Millonarios, pero atacó a sus dirigentes: “Demasiada afición para tan paupérrima dirigencia”

Daniel Muñoz podría salir del Crystal Palace: gigante del fútbol mundial estaría detrás de la figura de la selección Colombia