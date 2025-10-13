Colombia

Hijo de un político liberal fue víctima de brutal agresión cuando viajaba con su novia: fue herido en el rostro y en una de sus piernas

El primogénito de un reconocido líder político fue víctima de un violento robo, sin recibir ayuda de transeúntes ni autoridades

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El joven se encontraba en
El joven se encontraba en compañía de su novia viajando por carreteras del Huila - crédito @InviasOficial/X / Redes sociales

En zona rural del departamento del Huila, el hijo de un reconocido político del Caquetá fue interceptado por hombres asaltantes que lo hirieron para robarle sus pertenencias. El hombre denunció, además, que luego de sufrir el ataque ni las autoridades ni los demás ciudadanos lo auxiliaron.

La víctima del brutal ataque fue el primogénito del médico y diputado liberal Cesar Torres, Sergio Torres, que se encontraba en compañía de su pareja sentimental viajando a más de 80 kilómetros por hora en el sector de Los Altares, en la vía que de Gigante conduce a la población de Hobo, en el Huila.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channely en Google News.

El joven, oriundo de Florencia, Caquetá, relató al medio local Florencianos.com que se encontraba en la zona para poder llegar hasta Neiva, ciudad en la que pretendía pasar el puente festivo junto a su novia. Sin embargo, cuando le faltaba poco más de una hora para llegar a la capital huilense, fueron interceptados por los sujetos.

Torres aseguró que cuatro delincuentes, que viajaban en dos motocicletas Pulsar NS-200, los abordaron y le apagaron intempestivamente el vehículo en el que se movilizaba, por lo que junto a su pareja cayeron a una alcantarilla con lesiones que les impidieron volver a incorporarse para evitar el asalto.

Al intentar levantarse para enfrentar a los delincuentes, de acuerdo con el relato del joven, los criminales sacaron un arma traumática con la que le dispararon en repetidas ocasiones. Producto de los impactos, Torres resultó con lesiones de gravedad en una de sus piernas y en la parte superior de su rostro, lo que alcanzó a poner en juego su vida por la sensibilidad de las zonas del cuerpo en las que fue impactado.

El joven resultó herido en
El joven resultó herido en su rostro y en una de sus piernas - crédito Redes sociales

Después de provocarle heridas de consideración, los delincuentes robaron a la pareja sus pertenencias y la motocicleta Honda XR 190, placas ONO15H, en la que se movilizaban. A raíz de la agresión, el joven indicó que él y su novia debieron acudir a un centro asistencial para recibir atención médica por las lesiones.

No obstante, más allá de las lesiones que le causaron los criminales, Torres señaló que tuvo que enfrentarse a la indiferencia de los ciudadanos que pasaban por la zona. “Pese a escuchar los disparos y presenciar la escena, Torres fue enfático en que no fue auxiliado y tuvo que llegar al hospital más cercano, únicamente, en compañía de su compañera sentimental.”

“Nadie me ayudó, los carros pasaban y se devolvían al escuchar los disparos. Me dejaron solo, herido y sin nada”, aseguró el hijo del político liberal al medio de comunicación citado.

Los delincuentes le hurtaron al
Los delincuentes le hurtaron al joven su moto y todas sus pertenencias - crédito Redes sociales

Pese a las heridas, el joven logró llegar a un centro asistencial, donde fue atendido y, adicionalmente, alertó de la ola de inseguridad que se vive en las carreteras del país, en las que en varias zonas no se registra presencia de uniformados de la fuerza pública, situación que en periodos de vacaciones como las fiestas de fin de año incrementa el accionar de los grupos de delincuencia común y de los grupos armados al margen de la ley.

Mientras tanto, familiares y allegados al joven agredido solicitaron mayor presencia policial en la zona ante el temor de nuevos episodios violentos contra viajeros que utilizan ese corredor vial. Además, hicieron un llamado a la solidaridad y a la denuncia ciudadana para evitar la repetición de hechos similares.

El joven aseguró que no
El joven aseguró que no fue auxiliado por ninguna autoridad o ciudadano - crédito Policía Nacional

Si bien el caso podría tratarse de un hecho asociado a la delincuencia común, llama la atención que la frialdad con la que fue perpetrado, así como la relevancia del círculo del joven agredido para lo política del Caquetá, una de las zonas del país en las que operan grupos armados al margen de la ley como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), esto por su cercanía con las fronteras colombianas con Ecuador y Perú.

Temas Relacionados

Diputado Cesar TorresSergio TorresCaquetaCarreteras ruralesRobo a mano armadaSeguridadTemporada de vacacionesColombia-Noticias

Más Noticias

Estas es la posible sanción a Alfredo Morelos de Atlético Nacional por supuestamente simular el penalti contra Boyacá Chicó en la Liga

El atacante que lleva cinco goles en el actual campeonato podría tener sanciones que lo alejen de las canchas por meses y pagar una millonaria multa por su comportamiento

Estas es la posible sanción

Álvaro Uribe respaldó el tratado entre Israel y Hamas con fuerte dardo: “La agenda de la paz la pone la autoridad, no los violentos”

A través de sus redes sociales, el expresidente colombiano comparó la situación en el Medio Oriente con su experiencia en Colombia, donde las negociaciones de paz fueron criticadas por dar poder a los actores armados

Álvaro Uribe respaldó el tratado

Colombia vs. Canadá: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA de octubre

El estadio del New York Red Bull será el escenario que acoja el duelo entre la Amarilla y la selección que oficiará como anfitriona en la próxima Copa Mundial de la FIFA

Colombia vs. Canadá: hora y

La inesperada reacción de Sofía Avendaño al enterarse del enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu: “Cómo así que demanda”

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' reapareció en redes sociales sorprendida por el conflicto y salió en defensa de La Jesuu, asegurando que siempre mantuvo hábitos impecables durante su convivencia

La inesperada reacción de Sofía

“A seguir vendiendo lechona por WhatsApp”: duras críticas a Petro al conocerse los ganadores del Nobel de Economía de 2025

El trabajo de Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ayuda a comprender cómo la innovación tecnológica y la competencia explican el crecimiento económico de largo plazo en las sociedades modernas

“A seguir vendiendo lechona por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

La inesperada reacción de Sofía

La inesperada reacción de Sofía Avendaño al enterarse del enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu: “Cómo así que demanda”

Andrea Valdiri presume su increíble cambio físico antes de su combate con Yina Calderón en ‘Stream Fighters 4′

La investigación sobre el asesinato de B King y Regio Clownn da nuevos detalles: conexiones con el narcotráfico son las principales hipótesis

Carolina Guerra se despachó en elogios hacia Donald Trump por la mediación del conflicto entre Israel y Hamas

DJ Exotic asegura que video de Marcela Reyes pateando la puerta fue planeado: “Ya se habían acabado las cosas”

Deportes

Colombia vs. Canadá: hora y

Colombia vs. Canadá: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA de octubre

Los cuatro ciclistas colombianos que están sin equipo para el 2026: tres han ganado etapas en las grandes vueltas

Cabo Verde, la nación africana con apenas medio millón de población que puede ser rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

Sebastián Villa en 57 segundos peleó con el árbitro, soltó un puñetazo, vio dos amarillas y se fue expulsado

Miguel Borja se volvió viral por número escrito en la palma de su mano durante el último partido de River Plate