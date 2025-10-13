Hijo de un político liberal fue víctima de brutal agresión cuando viajaba con su novia: fue herido en el rostro y en una de sus piernas

El joven se encontraba en compañía de su novia viajando por carreteras del Huila - crédito @InviasOficial/X / Redes sociales

En zona rural del departamento del Huila, el hijo de un reconocido político del Caquetá fue interceptado por hombres asaltantes que lo hirieron para robarle sus pertenencias. El hombre denunció, además, que luego de sufrir el ataque ni las autoridades ni los demás ciudadanos lo auxiliaron.

La víctima del brutal ataque fue el primogénito del médico y diputado liberal Cesar Torres, Sergio Torres, que se encontraba en compañía de su pareja sentimental viajando a más de 80 kilómetros por hora en el sector de Los Altares, en la vía que de Gigante conduce a la población de Hobo, en el Huila.

El joven, oriundo de Florencia, Caquetá, relató al medio local Florencianos.com que se encontraba en la zona para poder llegar hasta Neiva, ciudad en la que pretendía pasar el puente festivo junto a su novia. Sin embargo, cuando le faltaba poco más de una hora para llegar a la capital huilense, fueron interceptados por los sujetos.

Torres aseguró que cuatro delincuentes, que viajaban en dos motocicletas Pulsar NS-200, los abordaron y le apagaron intempestivamente el vehículo en el que se movilizaba, por lo que junto a su pareja cayeron a una alcantarilla con lesiones que les impidieron volver a incorporarse para evitar el asalto.

Al intentar levantarse para enfrentar a los delincuentes, de acuerdo con el relato del joven, los criminales sacaron un arma traumática con la que le dispararon en repetidas ocasiones. Producto de los impactos, Torres resultó con lesiones de gravedad en una de sus piernas y en la parte superior de su rostro, lo que alcanzó a poner en juego su vida por la sensibilidad de las zonas del cuerpo en las que fue impactado.

Después de provocarle heridas de consideración, los delincuentes robaron a la pareja sus pertenencias y la motocicleta Honda XR 190, placas ONO15H, en la que se movilizaban. A raíz de la agresión, el joven indicó que él y su novia debieron acudir a un centro asistencial para recibir atención médica por las lesiones.

No obstante, más allá de las lesiones que le causaron los criminales, Torres señaló que tuvo que enfrentarse a la indiferencia de los ciudadanos que pasaban por la zona. “Pese a escuchar los disparos y presenciar la escena, Torres fue enfático en que no fue auxiliado y tuvo que llegar al hospital más cercano, únicamente, en compañía de su compañera sentimental.”

“Nadie me ayudó, los carros pasaban y se devolvían al escuchar los disparos. Me dejaron solo, herido y sin nada”, aseguró el hijo del político liberal al medio de comunicación citado.

Pese a las heridas, el joven logró llegar a un centro asistencial, donde fue atendido y, adicionalmente, alertó de la ola de inseguridad que se vive en las carreteras del país, en las que en varias zonas no se registra presencia de uniformados de la fuerza pública, situación que en periodos de vacaciones como las fiestas de fin de año incrementa el accionar de los grupos de delincuencia común y de los grupos armados al margen de la ley.

Mientras tanto, familiares y allegados al joven agredido solicitaron mayor presencia policial en la zona ante el temor de nuevos episodios violentos contra viajeros que utilizan ese corredor vial. Además, hicieron un llamado a la solidaridad y a la denuncia ciudadana para evitar la repetición de hechos similares.

Si bien el caso podría tratarse de un hecho asociado a la delincuencia común, llama la atención que la frialdad con la que fue perpetrado, así como la relevancia del círculo del joven agredido para lo política del Caquetá, una de las zonas del país en las que operan grupos armados al margen de la ley como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), esto por su cercanía con las fronteras colombianas con Ecuador y Perú.