El exministro Juan Camilo Restrepo dijo que el Gobierno Petro “se prepara como candidato al premio Nobel de Paz 2026”

Restrepo cuestionó la asignación reciente de recursos presupuestales para este propósito, señalando que dichos fondos estarían destinados principalmente al pago de salarios y viáticos de los negociadores - crédito Colprensa

Diversas voces nacionales e internacionales se han expresado luego de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado durante la madrugada del 10 de octubre de 2025. Entre los comentarios que ha generado este anuncio, destacan menciones y opiniones sobre el presidente colombiano Gustavo Petro.

En ese contexto, Juan Camilo Restrepo, exministro colombiano, publicó en su cuenta de X que el Gobierno de Gustavo Petro estaría apuntando a una eventual candidatura para el Premio Nobel de la Paz en 2026. “El gobierno Petro se prepara como candidato al Premio Nobel de Paz 2026”, expresó Restrepo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el texto difundido en su cuenta de X, Juan Camilo Restrepo criticó la gestión del gobierno de Gustavo Petro en relación con la política de Paz Total. Restrepo cuestionó la asignación reciente de recursos presupuestales para este propósito, señalando que dichos fondos estarían destinados principalmente al pago de salarios y viáticos de los negociadores, más que a esfuerzos reales de consolidación de la paz. Además, subrayó la falta de avances normativos respecto a la legalización de los diálogos con grupos criminales y la manera en que se han designado “gestores de paz”.

Juan Camilo Restrepo recordó el nobel ganado por María Corina Machado y dijo que Gustavo Petro iría por uno el otro año - crédito @RestrepoJCamilo

Según Restrepo, el gobierno ha priorizado viajes y encuentros costosos, como el realizado a Doha, sin que exista un marco legal para negociar con organizaciones delincuenciales. También advirtió sobre la proliferación de nombramientos como “gestores de paz” a figuras polémicas, restando legitimidad al proceso.

“En los últimos días se han apropiado $ 20.000 para “ afianzar” -se dice- La Paz total. El tal afianzamiento no son más que costosos sueldos y viáticos para los negociadores ; viajes extravagantes como el de Doha para desplegar allí diálogos socio jurídicos con el clan del golfo cuando no existe una “ley de sometimiento” que el gobierno por desidia dejó pasar tres años sin siquiera radicar un proyecto en el congreso ; y una catarata de declaraciones de gestores de paz a los personajes más truculentos ( desvirtuando así la razón de ser de lo que es un gestor de paz)“, escribió Restrepo en su mensaje.

Restrepo también cuestionó la manera en que el gobierno de Petro ha manejado la política de paz y la administración pública. Señaló que, según su visión, la estrategia oficial se apoya en el crecimiento de la burocracia, la falta de planificación, el aumento de gastos sin propósito claro - crédito Colprensa

Restrepo también cuestionó la manera en que el gobierno de Petro ha manejado la política de paz y la administración pública. Señaló que, según su visión, la estrategia oficial se apoya en el crecimiento de la burocracia, la falta de planificación, el aumento de gastos sin propósito claro y la distorsión de figuras institucionales como los gestores de paz. Además, sugirió que, tras no haber recibido el Nobel de la Paz en 2025, el gobierno estaría orientando sus acciones para buscar ese reconocimiento en 2026.

“A punta de burocracia, de improvisaciones epilépticas, de gastos de funcionamiento inútiles y de desfigurar instituciones como las gestorías de paz, el gobierno Petro se prepara como candidato al premio Nobel de Paz 2026, pues en el 2025 -dicen también- le burlaron injustamente el galardón tan merecido a Gustavo Petro”, opinó en su cuenta de X.

Restrepo también cuestionó la manera en que el gobierno de Petro ha manejado la política de paz y la administración pública - crédito Colprensa

El Nobel fue otorgado a María Corina Machado, a quien el comité definió como una “valiente y comprometida defensora de la paz” y destacó como uno de los “ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina”. Durante los días previos a este anuncio hubo distintas versiones que mencionaban que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, podría ser el elegido por su intervención en la crisis de Palestina. Sin embargo, la distinción se otorgó a la líder venezolana, quien refuerza así su rol dentro de la oposición.

El Premio Nobel de la Paz, al igual que los demás Nobel (Física, Química, Medicina, Economía y Literatura), otorga a sus ganadores una suma de 11 millones de coronas suecas, equivalentes a 997.000 euros o USD1.200.000. Este monto puede dividirse entre hasta tres personas si el premio es compartido.