Colombia

Carolina Guerra se despachó en elogios hacia Donald Trump por la mediación del conflicto entre Israel y Hamas

Comentarios de la actriz colombiana acerca del presidente estadounidense y su impacto en el diálogo regional encendieron discusiones digitales sobre sus posturas políticas

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
Carolina Guerra elogió la gestión
Carolina Guerra elogió la gestión de Donald Trump con la mediación del conflicto entre Israel y Hamas - crédito @carowar/IG

La actriz colombiana Carolina Guerra generó un amplio debate en redes sociales tras expresar elogios a la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, teniendo en cuenta el contexto de la reciente mediación del conflicto bélico entre Israel y Hamas.

Estas declaraciones surgieron luego de escuchar el discurso de Trump en el Parlamento israelí, donde expuso su rol en las conversaciones para alcanzar una tregua en esta región, además, de pedir el indulto para Benjamin Netanyahu por los señalamientos en su contra.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El mensaje de Carolina Guerra
El mensaje de Carolina Guerra que respaldó la gestión de Donald Trump en Israel - crédito @carowar/IG

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Carolina Guerra manifestó inicialmente: “Donald Trump me resulta insoportable. Sin embargo, hay que reconocerlo: ha logrado cierto puente hacia la paz. Y eso, amixs, eso es lo que yo llamo liderazgo”.

A lo largo de su comunicado, Guerra enfatizó la importancia de apartar posiciones personales para valorar los resultados concretos en procesos de paz globales. “Me guste o no, tengo que admitirlo, aplaudirlo y agradecerlo”, aseguró la actriz en su publicación, una postura que pronto desató múltiples comentarios de sus seguidores tanto a favor como en contra.

El mensaje de Carolina Guerra abre un debate más amplio sobre la figura del presidente Trump y su política internacional en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes de diferentes medios internacionales, con esta intervención Trump se ha posicionado como un actor influyente en las relaciones de Estados Unidos con Israel. Promoviendo la normalización de las relaciones entre Israel y países árabes en la región.

La colombiana destacó el beneficio
La colombiana destacó el beneficio que trae esto para los ciudadanos - crédito @carowar/IG

Otro de los aspectos que llama la atención de Caro Guerra en su publicación, fue que destacó el valor que otorga a la búsqueda de soluciones pacíficas en contextos armamentísticos, citando su experiencia personal como ciudadana colombiana.

“Ha sido mi constante foco como ciudadana en un país que no la ha conocido y como testigo incómoda de los horrores de la guerra en otras latitudes”, agregó la actriz.

El discurso reciente de Donald Trump en el Parlamento de Israel ha traído nuevas discusiones sobre los métodos y efectos de la mediación internacional. Trump insistió en la necesidad de alcanzar una salida negociada al conflicto entre la nación israelí y Hamas, lo que fue considerado un gesto significativo en medio de la persistente crisis humanitaria en Gaza.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la Knesset, en medio de un intercambio de prisioneros y rehenes mediado por Estados Unidos y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en Jerusalén. 13 de octubre de 2025 - crédito REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

La reacción de Carolina Guerra también hizo referencia a la relevancia del liderazgo comprobable: “Hoy recibo con humildad la lección de tener que abrir los ojos y reconocer liderazgo aun cuando me cueste digerirlo, aun cuando la persona no encaje en mi criterio personal, aun cuando los afectos se queden cortos”.

Las palabras de Guerra motivaron un intercambio de opiniones en redes sociales, donde muchos usuarios se centraron en la posibilidad de valorar hechos concretos sin dejarse llevar por afinidades políticas, mientras que otros expresaron rechazo a cualquier elogio dirigido a Trump.

En el cierre de su declaración, Carolina Guerra afirmó: “No son los años ni los gobiernos, los líderes deben ser medidos por la evidencia y el resultado: tanto si nos gustan como si no. Solo así evitamos convertirnos en versiones aún más extremas de esos a quienes buscamos sacar del mando”.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió a la Knéset, el Parlamento de Israel - crédito Chip Somodevilla/REUTERS

El debate en torno a las palabras de Carolina Guerra y la mediación internacional de Donald Trump, donde los temas de paz, liderazgo y política internacional mantienen un protagonismo recurrente en la opinión pública, generó opiniones entre los seguidores de Carolina Guerra, que en redes sociales respaldaron y estuvieron en contra por sus declaraciones.

Mensajes como: “A veces reconocer que el liderazgo independientemente de donde venga, sea de izquierda o derecha es bueno en este tipo de situaciones es bueno”; “qué gran mensaje está dejando Carolina con estas declaraciones”; “Trump puede no ser del afecto de muchos, pero está tratando de mediar todo lo que se ha salido de control”, entre otros.

Temas Relacionados

Carolina GuerraDonald TrumpConflicto Hamas e IsraelColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Asesinato en Santander: joven fue baleado frente a un local de comidas rápidas, tenía antecedentes judiciales

Cristian Bautista de 20 años, presuntamente, pertenecía a un grupo criminal del sector vinculado al control del microtráfico

Asesinato en Santander: joven fue

Extranjeros y nacionales no entienden el significado de popular grosería colombiana

A partir del video, varias personas trataron de dar su propio significado según el contexto y el país

Extranjeros y nacionales no entienden

Miguel Borja se volvió viral por número escrito en la palma de su mano durante el último partido de River Plate

El delantero alcanzó a Juan Pablo Ángel en la cima de los máximos goleadores colombianos en el conjunto Millonarios, a pesar del mal momento colectivo e individual en la Liga Argentina

Miguel Borja se volvió viral

Gustavo Petro confirmó que Colombia presentará ante la ONU la propuesta de un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza

El mandatario colombiano afirmó que el oro incautado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a narcotraficantes será enviado para atención médica a menores en Gaza

Gustavo Petro confirmó que Colombia

Paola Holguín se fue en contra de Daniel Quintero y lo comparó con el presidente: “Es Petro recargado”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático criticó al exalcalde de Medellín, cuestionando su independencia financiera y comparándolo con el presidente Gustavo Petro en medio de la carrera electoral hacia 2026

Paola Holguín se fue en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

DJ Exotic asegura que video

DJ Exotic asegura que video de Marcela Reyes pateando la puerta fue planeado: “Ya se habían acabado las cosas”

James Rodríguez y David Ospina protagonizan un baile familiar tras la victoria de Colombia ante México

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

J Balvin y Valentina Ferrer le cumplieron un sueño a su pequeño hijo durante una fiesta en su honor

Deportes

Miguel Borja se volvió viral

Miguel Borja se volvió viral por número escrito en la palma de su mano durante el último partido de River Plate

Colombia tiene nuevo rival en la Copa del Mundial de la FIFA 2026: estas son las 21 selecciones clasificadas

Así quedaron las semifinales de la Copa Mundial Sub-20: este sería el rival de Colombia en caso de clasificar a la Final

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina