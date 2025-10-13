Balacera en Engativá, Bogotá: un muerto y tres heridos tras ataque a un local comercial

Una balacera registrada la tarde del domingo 12 de octubre en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá, dejó una persona muerta y tres más heridas, luego de que dos sicarios a bordo de una motocicleta abrieran fuego contra los clientes de un establecimiento comercial ubicado en la Carrera 119 #75-26, barrio Unir.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el tiroteo ocurrió hacia las 3:00 de la tarde, cuando dos hombres llegaron en una motocicleta negra hasta la tienda y dispararon indiscriminadamente contra varias personas que se encontraban al interior del lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ataque fue tan rápido que apenas duró unos segundos, pero dejó como saldo una víctima mortal y tres heridos, todos de nacionalidad venezolana, de 47, 36 y 32 años, quienes fueron trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales.

Dos de los heridos permanecen bajo observación en el Hospital de Engativá, mientras que el tercero fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde los médicos confirmaron que su estado es delicado. Una de las víctimas, al parecer, falleció mientras era atendida por la gravedad de sus heridas, aunque la Policía Metropolitana de Bogotá aún no ha entregado un parte oficial sobre su identidad.

Tres ciudadanos venezolanos resultaron heridos y permanecen bajo observación médica en hospitales de la capital. - @PasaenBogota/captura de video

Testimonios

Los residentes del barrio Unir describieron escenas de pánico durante los disparos. “Solo escuchamos las detonaciones y luego los gritos de la gente. Fue terrible, todos corríamos sin saber qué pasaba”, relató un comerciante de la zona a Publimetro. Varios vecinos se refugiaron dentro de sus viviendas y cerraron sus locales ante el temor de resultar alcanzados por las balas.

Tras el ataque, los sicarios huyeron a toda velocidad, lo que ha dificultado su captura. La Policía desplegó de inmediato un plan candado por varias cuadras de Engativá, revisando posibles rutas de escape e inspeccionando motocicletas con características similares a las descritas por los testigos.

Investigación en curso

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín), junto con la Fiscalía General de la Nación, asumió el caso y adelanta la recolección de videos de cámaras de seguridad instaladas en la zona. Estos registros podrían resultar claves para identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen.

Cámaras de seguridad del sector son analizadas por la Sijín y la Fiscalía para esclarecer el móvil del ataque en Engativá. - crédito Prosperidad Social y Pexels

Las primeras hipótesis apuntan a que se trataría de un ajuste de cuentas o un ataque selectivo, aunque las autoridades no descartan otras motivaciones, como disputas entre bandas dedicadas al microtráfico o conflictos personales.

Casos recientes en Engativá

Este hecho se suma a otros episodios violentos registrados en la localidad. El pasado 29 de agosto, un intento de fleteo en el barrio Los Monjes dejó una persona muerta, varios heridos y dos delincuentes capturados, cuando motorizados intentaron robar $30 millones a un ciudadano que salía de una entidad bancaria.

Durante ese hecho, se desató un intercambio de disparos entre la víctima y los asaltantes. Donde entraron dos camionetas y un hombre en moto comenzó a disparar. Una de las balas perdidas alcanzó a una persona que pasaba por el lugar y otra impactó la fachada de un local comercial.

Estos sucesos, de acuerdo a otros medios, reflejan una tendencia preocupante de violencia urbana que afecta especialmente a Engativá y otras zonas del noroccidente de Bogotá, donde se han reportado en los últimos meses múltiples casos de sicariato, fleteo y enfrentamientos armados.

La Policía desplegó un plan candado en varias cuadras del occidente de Bogotá para ubicar a los responsables del violento tiroteo. - crédito Colprensa/ Archivo

Llamado de las autoridades

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier información que ayude a ubicar a los responsables del ataque en el barrio Unir. Además, anunciaron que se fortalecerán las acciones de control en los corredores críticos y zonas residenciales donde se ha identificado mayor incidencia de delitos.