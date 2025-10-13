Alarma en Cali por ataque a jóvenes con sustancia para robarlos en centro comercial: esto se sabe

Nueve adolescentes fueron drogados y asaltados en un centro comercial del norte de Cali - crédito Centro Comercial Chipichape/Facebook

Un grupo de nueve jóvenes resultó víctima de un robo con sustancias químicas dentro de un centro comercial en el norte de Cali (Valle del Cauca), según la denuncia expuesta por familiares a través de redes sociales.

La madre de uno de los afectados relató en su publicación que su hijo y sus amigos, cuyas edades están entre 14 y 16 años, fueron despojados de sus pertenencias y sufrieron un breve periodo de inconsciencia.

El incidente se registró el domingo 12 de octubre alrededor de las 6:00 p. m., momento en el que, según la descripción, los adolescentes se encontraban compartiendo dentro del establecimiento comercial, conocido como Chipichape.

La madre señaló: Tengo un dolor tan profundo. A las 6:00 de la tarde mi hijo llegó con su grupo de 8 amigos a este centro comercial y resulta que tres tipos les arrojaron una sustancia para robarlos, les robaron sus celulares, billeteras y les sacaron hasta las cuentas bancarias de sus tarjetas”, de acuerdo a lo informado en su denuncia pública.

La denuncia pública de la madre de una víctima visibilizó el riesgo de nuevas modalidades de robo en Cali - crédito Captura video

En el relato manifestó su profunda preocupación, advirtiendo: “Es muy angustiante pensar que hubiera pasado si se lo hubiesen llevado o secuestrado, no se confíen padres de familia”.

La Policía llegó al lugar apenas tuvo conocimiento de los hechos y comenzó de inmediato la búsqueda de los tres hombres implicados, cuya identidad permanece desconocida. Las autoridades han iniciado la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del centro comercial para identificar a los responsables y avanzar en su captura.

Hasta el momento, las investigaciones no han permitido dar con el paradero de los autores del robo, pero los procedimientos continúan focalizados en el seguimiento de pistas obtenidas en el lugar.

¿Qué dijeron las autoridades?

Así como explicó Jairo García Guerrero, secretario de seguridad y justicia de Cali: “Frente a los hechos denunciados en redes sociales, desde el momento que se tuvo conocimiento, dos horas después aproximadamente del hecho, policías de la Metropolitana se acercan para hacer las entrevistas a los jóvenes involucrados”.

Las autoridades intensifican la búsqueda de los tres hombres implicados en el robo a menores en Cali - crédito Secretaría de Seguridad Cali

El funcionario explicó se tuvo contacto con la madre que denunció públicamente este incidente “y estamos haciendo ya un seguimiento a través de la Sijín de lo ocurrido”.

De igual manera, el secretario afirmó que “no tenemos ningún joven afectado en términos de salud por este incidente y que estamos coordinando con el centro comercial para poder avanzar en los procesos de identificación de los involucrados de este presunto engaño a estos jóvenes.

Finalmente, Jairo García reiteró el compromiso de las autoridades en la ciudad: “Seguimos trabajando de la mano de los centros comerciales, de la vigilancia privada, para identificar rápidamente y tener un resultado sobre lo ocurrido. Seguimos trabajando de la mano del sector privado”, concluyó.

Joven patinadora fue baleada tras resistirse a un robo en Cali: las autoridades investigan el caso

La muerte de la joven patinadora Natalia Trujillo, de 23 años, conmocionó a la ciudad de Cali (Valle del Cauca), donde se produjo un fuerte rechazo tras conocerse los hechos.

La joven fue baleada tras resistirse a un robo - crédito Freepik

Trujillo falleció pocas horas después de haber recibido varios disparos, luego de que intentara resistirse al robo de su motocicleta en el barrio Salomia, según narraron testigos al diario El País. Tras el ataque, fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, pero la gravedad de las lesiones terminó por costarle la vida.

El asalto ocurrió la noche del lunes 1 de septiembre de 2025, cuando dos hombres armados interceptaron a la deportista con la intención de robarle el vehículo. Los atacantes abrieron fuego al notar que la víctima intentaba evitar el robo. “La reacción instintiva de la víctima por defenderse desencadenó la violencia de los asaltantes”, relataron testigos al medio. La comunidad, que presenció la escena, trató de socorrerla tanto en el lugar como en la clínica, sin lograr salvarla dadas las heridas.

El asesinato de Trujillo generó indignación entre ciudadanos y miembros del gremio deportivo, quienes recurrieron a redes sociales para expresar su dolor y exigir justicia. Muchos de los mensajes lamentaron el crecimiento de episodios de violencia en sectores residenciales del norte de Cali e hicieron énfasis en el temor que estos ataques generan en la vida diaria.

Las autoridades locales investigan los hechos, mientras amigos y colegas de la deportista reclaman respuestas ante una situación que ha evidenciado el aumento de la inseguridad en la ciudad.