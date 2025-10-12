Colombia

Yina Calderón fue captada en aparente estado de ebriedad durante el concierto de Luis Alfonso

La huilense estuvo entre los miles de asistentes a la presentación del cantante de música popular en el estadio El Campín

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

La creadora de contenido fue
La creadora de contenido fue captada en estado de ebriedad durante el concierto de Luis Alfonso en el estadio El Campín - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Pese a la incertidumbre generada en los días previos, Luis Alfonso pudo realizar su esperada presentación en el estadio El Campín el pasado 4 de octubre, interpretando los éxitos que lo posicionaron como uno de los principales exponentes de la música popular en el país, acompañado de una serie de artistas invitados.

La presentación atrajó la presencia de distintas celebridades, incluyendo a la DJ, empresaria y creadora de contenido Yina Calderón.

La huilense, inmersa en todo tipo de roces con otras celebridades en redes sociales, volvió a ser noticia luego de ser captada durante el evento por las cámaras de El Fisgón, una de las secciones del programa La Red de Caracol Televisión.

Según estableció el programa de entretenimiento, Yina fue vista aparentemente bajo los efectos del alcohol, pese a que en una reciente entrevista con el mismo programa había asegurado tener mayor control sobre su consumo.

“Las putifiestas siento que hacen parte de mi vida porque a mí me gusta tomar. Ahorita lo controlo demasiado porque ya estoy en otras cosas”, declaró, asegurando que actualmente se enfocaba más en sus negocios y proyectos personales. Sin embargo, las imágenes la mostraron en una conducta completamente distinta.

La huilense fue captada en
La huilense fue captada en el concierto de Luis Alfonso, aparentemente en estado de ebriedad, y hasta besando a una mujer - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

En la grabación se observa a la influenciadora cayendo al suelo. Sus acompañantes tratan de levantarla, al igual que a otra mujer que se encontraba a su lado. De repente, la cámara captó el momento en el que Yina besó a la mujer.

Según explicaron los presentadores, la producción contactó con Yina para que les diera más detalles al respecto. Su respuesta fue que no recordaba nada de lo que ocurrió en el concierto, y no sabía quién era la otra mujer, dando a entender que no formaba parte de su grupo de acompañantes.

Yina Calderón confiesa temor antes de Stream Fighters 4: “Mi mamá está preocupada”

Calderón confesó que su padre y hermanas le han confesado la preocupación por la pelea en Stream Fighters - crédito @greidishernandez1992/ TikTok

La salida de la huilense se produjo dos semanas antes de su aparición en Stream Fighters 4, evento organizado por Westcol en el que se enfrentará en el ring ante Andrea Valdiri el sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La empresaria e influenciadora viene dando declaraciones de todo tipo relacionadas con el evento. De hecho, dejó abierta la duda de si se subirá al ring.

“Mis papás están muy preocupados, pero la persona más preocupada de todas es mi hermana Leonela. Entonces obviamente yo digo: señor bendito”, confesó Yina en una de sus más recientes intervenciones en redes.

La situación se ha visto marcada por cambios de postura de Calderón, quien en varias oportunidades anunció su retiro del evento tras notar actitudes o declaraciones de otros participantes y personas relacionadas con la organización. Uno de los momentos más comentados ocurrió después de un encuentro con Westcol, cuando manifestó incomodidad por la forma en que fue tratada durante la conversación.

La empresaria además expresó durante una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok que su hermana Leonela es la que más le ha llamado la atención por la responsabilidad del encuentro. “Mi hermana Leonela de verdad está azarada y me dice que sea consciente de que ella tiene el favoritismo de la gente, es más alta que yo y es más acuerpada”, añadió Calderón.

Esto no fue desaprovechado por Valdiri, que utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse a la presión y la atención derivadas de este enfrentamiento.

Yo te voy a decir una cosa. Yo sinceramente yo no sé si levantarme feliz o preocupada porque qué responsabilidad tan grande la que tengo por Colombia. Te voy a decir una vaina. Entró octubre y Yina no le ha pegado ni a una. Yo de verdad ya no sé qué pensar de esto”, afirmó Valdiri mientras escuchaba en su automóvil El ritmo que nos une, de Ryan Castro junto a SOG y la Selección Colombia.

La barranquillera se burló de los problemas que ha enfrentado la DJ con el estreno de su programa de chismes - crédito @rechismes/IG

