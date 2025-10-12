Valentina de Desafío Siglo XXI sorprende al hablar de su vida sentimental y su atracción por las mujeres: tiene una favorita en competencia

Valentina del 'Desafío' confesó que se ha sentido atraída por mujeres - crédito @valentina_benincore /IG

La vida personal de Valentina, participante del Desafío Siglo XXI, ha cobrado protagonismo recientemente tras las revelaciones que hizo sobre sus relaciones y preferencias sentimentales.

En una conversación durante el capítulo 70 del programa, la integrante del equipo Gamma compartió detalles sobre su pasado sentimental y profesional, así como su experiencia en certámenes de belleza y su incursión en el mundo del pole dance.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La joven confesó a sus compañeros de equipo cómo se siente con sus compañeros - crédito @valentina_benincore/IG

La joven relató que mantuvo una relación de nueve años sin especificar si se trataba de un hombre o una mujer, además de haber iniciado estudios universitarios que posteriormente abandonó para dedicarse a un técnico en logística empresarial. Actualmente, Valentina administra un bar donde comercializa “cheladas” y dedica parte de su tiempo a la práctica del pole dance.

En cuanto a su paso por concursos de belleza, mencionó su participación en el Reinado Departamental de Turismo el año anterior, donde logró posicionarse entre las tres finalistas. “No gané, mi estatura siempre me va a impedir ese tipo de títulos, pero fue una experiencia muy bonita”, expresó Valentina durante la transmisión del programa.

El diálogo con sus compañeros avanzó hacia aspectos más íntimos cuando Valentina abordó su orientación y vivencias sentimentales. Reconoció que, aunque su preferencia principal se inclina hacia los hombres, ha sentido atracción por mujeres. “A veces siento atracción por las mujeres; antes de venir estuve con una vieja superfemenina”, confesó la participante.

La joven también dijo que se siente más atraída por hombres - crédito @valentina_benincore/IGq

En ese contexto, su compañera Yudisa le preguntó si sentía algún interés por ella, a lo que Valentina respondió: “Para mí es muy hermosa, tiene rasgos muy lindos, pero obviamente mi inclinación es más hacia los hombres”.

La atención sobre la vida sentimental de Valentina se amplió tras la emisión del 8 de agosto de Día a Día, donde estuvo como invitada Caro Acosta, una DJ y socióloga procedente de Girardot.

Durante la entrevista con Carlos Calero, Catalina Gómez e Iván Lalinde, la artista reveló que mantuvo una relación “sin etiqueta” con la participante del Desafío del Siglo XXI dos meses antes de que esta ingresara al reality.

“Fue un casi algo”, afirmó Acosta en el programa, donde detalló que el vínculo surgió en su ciudad natal, cuando ella trabajaba en la administración municipal y la deportista participaba en un reinado. Desde ese momento, ambas mantuvieron el contacto y, con el tiempo, la relación se fortaleció.

La DJ Caro Acosta habría sido la mujer con la que Valentina tuvo un romance antes de entrar al Desafío - crédito @djcaroacosta/IG

Estas declaraciones han generado interés en la audiencia del Desafío Siglo XXI, al mostrar una faceta poco conocida de Valentina y arrojar luz sobre la diversidad de experiencias personales que conviven en el entorno del reality: “Definitivamente aquí aplica el dicho de que uno se enamora de personas, no de cuerpos o de géneros”; “pues es el vivo ejemplo de que no morirá de hambre”; “no necesitas ser de un solo género o tener una preferencia para enamorarte de alguien”, entre otros.

Ganadores de otras versiones del ‘Desafío’ podrían volver a la temporada 2025

La dinámica fue anunciada oficialmente por Caracol Televisión y generó de inmediato reacciones tanto entre fieles seguidores del programa como entre los propios exconcursantes.

Para la categoría femenina, las candidatas elegibles para regresar son: Paola Solano (ganadora en 2021), Valkyria (Andrea Olaya, ganadora en 2022), Aleja (ganadora en 2023) y Guajira (quien compartió el triunfo en la edición “XX / Ciclo Dorado” de 2024 junto con Kevyn).

En la categoría masculina, los aspirantes sonGalo (Gonzalo Pinzón, campeón de 2021), Ceta (ganador en 2022), Sensei (vencedor de 2023) y Kevyn, ganador más reciente del 2024.

El público colombiano tiene la oportunidad de elegir a un hombre y una mujer, ambos campeones previos, para que participen nuevamente en la Ciudad de las Cajas en 2025 - crédito @desafiocaracol/ Instagram

El proceso para votar es sencillo y está disponible de manera gratuita. Los interesados deben acceder al sitio oficial www.caracoltv.com/desafioganadores, donde no es necesario registrarse. Hay que seleccionar el nombre de una mujer y el de un hombre en las respectivas listas, luego confirmar la elección en una ventana emergente. El sistema permite emitir un voto por día para cada categoría desde cada navegador o dispositivo, y la votación es válida únicamente para personas en Colombia mayores de 18 años.

El plazo para votar estará activo hasta el 15 de octubre de 2025, a las 11:59 p.m.; después de esa hora, las votaciones quedarán cerradas y los votos tardíos no serán tenidos en cuenta.