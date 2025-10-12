Colombia

Madre de Soacha arremetió contra Miguel Polo Polo por negarse a pedir perdón: “Tan falso y tan cínico”

El congresista aseguró que no se disculpará por haber botado en bolsas de basura varias botas que simbolizaban los falsos positivos

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El representante indicó que no tenía intenciones de afectar a las madres de Soacha - crédito @MiguelPoloP/X

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo desató críticas por declaraciones que dio el 10 de octubre de 2025, luego de salir de una indagatoria que rindió ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El congresista fue citado para dar explicaciones por haber botado en bolsas de basura varias botas que simbolizaban ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos. Estas habían sido ubicadas por las madres de Soacha en la plaza Rafael Núñez, ubicada entre el Congreso de la República y la Casa de Nariño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las mujeres, que son mamás de las víctimas de estos asesinatos, colocaron las botas en ese espacio como un acto de memoria, pero el legislador las retiró. Además, casi un año después de los hechos (ocurridos en noviembre de 2024), Polo Polo se mantiene en la idea de que su actuar no fue errado, pese a que las madres de Soacha han criticado en varias ocasiones su conducta, asegurando que trató de revictimizarlas.

Jacqueline Castillo criticó a Miguel
Jacqueline Castillo criticó a Miguel Polo Polo por asegurar que seguirá luchando por verdad y la justicia - crédito Luisa González/Reuters y agenciapi.co

Según explicó el representante ante los medios de comunicación, al terminar la diligencia, nunca quiso lastimar a las madres de Soacha; pretendía hacer una crítica al presidente Gustavo Petro por una presunta politización de estos crímenes y poner en duda la cifra reportada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de 6.402 víctimas de falsos positivos. Considera que el dato está “inflado”.

En ese sentido, aseguró que no pedirá perdón a las mamás de las víctimas por sus acciones. “Yo no tengo que disculparme de nada, porque como se los dije, yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago, no de lo que otras personas sienten. Imagínese si por todo lo que yo digo me toca disculparme cada minuto, me tocaría presentar disculpas porque muchos mamertos se ofenden con lo que yo digo”, aseveró el congresista ante la prensa.

Reacción de Jacqueline Castillo a las palabras de Polo Polo

Jacqueline Castillo, una de las madres de Soacha que ha cuestionado a Polo Polo, se refirió a las declaraciones del congresista. En conversación con el creador de contenido Beto Coral, señaló al representante de “cínico” y aseguró que, contrario a lo que algunas personas piensan, las mujeres que perdieron a sus hijos por culpa del Ejército y del Estado colombiano no están aprovechando sus asesinatos para hacer política.

El congresista aseguró que retiró
El congresista aseguró que retiró las botas que simbolizan los falsos positivos porque quería hacer una crítica al presidente Petro - crédito @MAFAPOCOLOMBIA/X

Me parece que sigue siendo tan falso y tan cínico este señor, y que se atreva a decir que seguirá defendiendo la justicia y la verdad en contra de la manipulación de la muerte”, indicó.

Asimismo, afirmó que el debate no debe centrarse en la cifra de 6.402 jóvenes civiles asesinados y presentados por el Ejército como guerrilleros dados de baja en combate. A su juicio, independientemente del número de víctimas, la gravedad de los hechos recae en que la fuerza pública, que representa al Estado colombiano, fue responsable de estos crímenes. “Ese es el significado y la memoria que debemos respetar”, precisó.

Jacqueline Castillo aseguró que las
Jacqueline Castillo aseguró que las madres no necesitan dinero para demostrar que sus hijos asesinados no eran guerrilleros - crédito Europa Press

En ese sentido, insistió en que las madres de los jóvenes, que también son víctimas, no pueden seguir siendo objeto de burlas, de discriminación y de conductas que atentan contra ellas. Además, afirmó que en más de una oportunidad han sido señaladas de estar “sacando” el dinero al Estado.

No necesitamos dinero de nadie para poder luchar y demostrar que nuestros familiares no eran guerrilleros, no necesitamos recibir dinero de nadie y con la frente en alto seguiremos luchando, porque con orgullo podemos decir que desarticulamos este aparato criminal que había en Colombia, porque hubiesen podido ser muchos más jóvenes los que hubieran asesinado”, aclaró.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloMadres de SoachaJacqueline CastilloBotas falsos positivosPerdónColombia-Noticias

Más Noticias

México vs Colombia EN VIVO: siga minuto a minuto el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

Los de Néstor Lorenzo se medirán ante uno de los anfitriones del certamen en Arlington, con novedades significativas en su convocatoria

México vs Colombia EN VIVO:

Estos son los cierres en la Ciclovía de Bogotá el domingo y lunes festivo por implosión en Puente Aranda

La tradicional jornada dominical de Ciclovía tendrá ajustes por las obras de La Nueva Calle 13. El Distrito recomienda planificar los recorridos y usar las rutas alternas habilitadas

Estos son los cierres en

Centro Democrático acusó a Petro de autoritarismo tras críticas a Álvaro Uribe: “Sabemos que los fines de semana le cuesta leer”

La controversia por la carta enviada a los medios por la CRC destapó un nuevo capítulo en la guerra política entre el presidente y la oposición; el colectivo político acusó al mandatario de imponer su visión sobre la prensa

Centro Democrático acusó a Petro

Pareja colombiana sufrió accidente vial en Turquía: una persona murió y otra se debate entre la vida y la muerte por una hemorragia cerebral

La familia de Astrid Carolina Piedrahita Uribe pidió ayuda para repatriarla a Medellín, Antioquia, su tierra natal

Pareja colombiana sufrió accidente vial

Valentina Taguado emociona en ‘MasterChef Celebrity’: alcanza el top 10 y rinde tributo a su abuela

La locutora celebró su ingreso entre los mejores del concurso dedicando el logro a su abuela fallecida, conmoviendo a seguidores y compañeros

Valentina Taguado emociona en ‘MasterChef
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado emociona en ‘MasterChef

Valentina Taguado emociona en ‘MasterChef Celebrity’: alcanza el top 10 y rinde tributo a su abuela

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Esposo de Arelys Henao respondió a las acusaciones de campesinos tras viralización de video: “Todo estaba bajo la ley”

Yeison Jiménez reveló el lugar al que se mudará lejos de Colombia: “Me lo merezco”

Ryan Castro se pronunció tras la cancelación de su evento gratuito en Bogotá: hizo promesa a sus fans

Deportes

México vs Colombia EN VIVO:

México vs Colombia EN VIVO: siga minuto a minuto el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

Néiser Villarreal se ubica entre los máximos goleadores del Mundial sub-20: también batió récord en la selección Colombia

Con triplete de Néiser Villarreal, Colombia derrotó a España y se metió en las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile

Deportivo Cali vs. São Paulo: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Jornada histórica para el fútbol colombiano: cuatro selecciones compiten el 11 de octubre a nivel internacional