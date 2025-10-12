Colombia

Blessd rompió el silencio tras ser denunciado en la Fiscalía por secuestro y amenazas de tortura: “Soy cantante, no un loco”

El reguetonero antioqueño se pronunció en redes sociales luego de ser señalado por el mánager de Pirlo en un caso que involucra presunto secuestro y lesiones, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Blessd enfrenta denuncia por secuestro
Blessd enfrenta denuncia por secuestro y amenazas en Medellín mientras su carrera internacional crece - crédito Colprensa y @blessd/IG

Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, enfrenta la mayor controversia de su carrera mientras su nombre resuena tanto en el mundo musical como en el jurídico.

De acuerdo con una investigación publicada por El Tiempo, el reguetonero antioqueño fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación en septiembre de 2025 por presunto secuestro simple, lesiones personales y amenazas de muerte. El denunciante es Iván Andrés Galindo Navia, mánager del también artista urbano Pirlo (Emanuel Cortés Herrera).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación judicial se desarrolla mientras Blessd concentra la atención internacional. En días pasados, el artista fue el encargado de inaugurar la gala del Balón de Oro 2025 en París, aunque al mismo tiempo su situación legal se complicaba en Medellín, donde el proceso avanza bajo la supervisión del Tribunal Superior de la ciudad.

El caso involucra también al
El caso involucra también al mánager y jefe de seguridad del artista, según la denuncia presentada - crédito @blessd/ Instagram

La denuncia

Según el reporte presentado por el fiscal especializado del Gaula de Medellín, Gustavo Adolfo Vanegas, la denuncia presentada el 24 de septiembre detalla una serie de hechos ocurridos tras la grabación del videoclip WYA Remix Black and Yellow, realizado en mayo de 2024 en Medellín. Galindo sostiene que, al término de la filmación, tanto él como su equipo fueron citados a la casa 27 de la parcelación Los Montes, en el sector Alto de las Palmas.

Allí, narró el denunciante, se encontraron con Blessd, su jefe de seguridad Néstor, el mánager del cantante Santiago Jaramillo (conocido como Dímelo Jara) y varios hombres encapuchados.

De acuerdo con la declaración juramentada de Galindo, fueron acusados de estar involucrados en el robo de joyas y relojes del cantante, hecho que tuvo repercusión en redes sociales a finales de 2024.

Según su versión, les exigieron entregar sus teléfonos celulares, los golpearon, los amenazaron con mutilaciones y con la muerte, y los despojaron de su ropa para que entregaran contraseñas y sangre para una prueba que cotejara su identidad con rastros hallados en el lugar.

La denuncia detalla presuntos hechos
La denuncia detalla presuntos hechos de violencia tras la grabación de un videoclip en Medellín - crédito Fiscalía General de la Nación

“Vamos a hacerla sencilla. El que se metió a robar a la casa de Blessd dejó sangre en la pared y, entonces, vamos a llamar a una enfermera para que tome muestras de sangre de cada uno y cotejarla con la sangre que encontraron”, aparece en la declaración entregada a la Fiscalía, según El Tiempo. Galindo sostuvo que solo fueron autorizados a retirarse tras hora y media, bajo amenaza de muerte si contaban lo sucedido.

La respuesta de Blessd

“El Bendito” eligió Instagram para comunicar su postura ante la denuncia, aunque sin referirse directamente al hecho. En su publicación, el cantante, que suma más de 6,8 millones de seguidores en esa red social, combinó escenas cotidianas con su respuesta al proceso judicial.

“Blessd el chef sí, mi amor, lo que usted pida con muchísimo gusto, dígame dónde le mando el domicilio de una deliciosa lasaña elaborada por el cantante urbano #1 en Colombia”, inicia la descripción.

Más adelante, entre comentarios sobre su música y logros recientes en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube, se refirió al caso: “Por último, dejen de creer todo lo que ven en las redes sociales, por favor, que yo lo único que hago es hacer música y así me gano la vida gracias a Dios sin hacerle mal a nadie. Yo soy cantante, no un loco por ahí que hace lo negativo, siempre estoy es trabajando y demostrándoles a ustedes que si hacen el bien, así les va”, afirmó.

El reguetonero colombiano niega las
El reguetonero colombiano niega las acusaciones y asegura que solo se dedica a la música - crédito blessd / Instagram

La declaración pública se produjo tras varios días de silencio, luego de la filtración del informe judicial.

Las versiones del equipo de Blessd

Consultado por el medio citado, Luis Ángel López, abogado de Blessd y de Dímelo Jara, negó radicalmente los hechos relatados en la denuncia. El jurista aseguró que su representado no ha sido notificado formalmente de cargos judiciales ni de ninguna imputación por parte de la autoridad competente.

“Los señalamientos son falsos. Blessd no es ningún secuestrador. La versión de Pirlo ha cambiado varias veces y no vamos a prestarnos a darle escenario a esa denuncia”, sostuvo el abogado para el diario.

El caso involucra también al
El caso involucra también al mánager (Dímelo Jara) y jefe de seguridad del artista, según la denuncia presentada - crédito @blessd/ Instagram

En la misma línea, el jefe de seguridad de Blessd explicó a El Tiempo que prefiere aguardar la decisión de las autoridades y agregó que los hechos narrados “no coinciden con la realidad”.

La investigación sigue en etapa de indagación. El fiscal Vanegas informó que dispusieron inspecciones, entrevistas y valoraciones médico-legales, y todavía no existe una audiencia de imputación programada.

El Tribunal Superior de Medellín brinda seguimiento directo tras una tutela que ordenó a la Fiscalía dar impulso al expediente, además de requerir la verificación de los teléfonos reclamados por el denunciante como prueba de presencia en la escena.

Temas Relacionados

BlessdSecuestroFiscalía General de la NaciónMedellínInvestigación judicialPirloTribunal Superior de MedellínColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Daddy Yankee recuperó el control total de sus marcas tras acuerdo legal con su exesposa Mireddys González

El pacto también establece restricciones para evitar futuros conflictos con el nombre del artista

Daddy Yankee recuperó el control

Estudiantes en Bogotá recibirán pasajes gratis de TransMilenio y transferencias para subsidio de transporte escolar: así puede reclamarlos

Más de 19.000 estudiantes podrán acceder al beneficio económico, siguiendo el proceso detallado por la Secretaría de Educación, que busca garantizar la permanencia y equidad en el sistema educativo oficial de la ciudad

Estudiantes en Bogotá recibirán pasajes

Nueva medida de Gustavo Petro meterá en un gran lío a quienes venden ropa: norma no permitirá exportar a Estados Unidos

La decisión del presidente busca dinamizar la cadena de valor y aumentar el valor agregado de los productos nacionales en un contexto de caída exportadora, pero generó alerta en los empresarios

Nueva medida de Gustavo Petro

Petro generó polémica con su opinión del intento de asesinato hacia Piedad Córdoba en 1999: “La verdad os hará libres”

El presidente aseguró que la verdad sobre el secuestro de la exsenadora se revelará bajo su liderazgo; sin embargo, la comunidad digital se pregunta si sus intervenciones están sobrepasando su rol como presidente y afectando la imparcialidad de las instituciones judiciales

Petro generó polémica con su

Le robaron el celular y la extorsionaron para no publicar fotos y videos íntimos: así fue capturado el hombre por sextorsión

La Policía insistió en la necesidad de proteger la información personal y los contenidos digitales para evitar delitos informáticos

Le robaron el celular y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Daddy Yankee recuperó el control

Daddy Yankee recuperó el control total de sus marcas tras acuerdo legal con su exesposa Mireddys González

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufrió aparatoso accidente de tránsito

Español reaccionó a los insultos de Betsy Liliana contra Dayana Jaimes: “Necesito un curso”

Deportes

Así quedó la selección Colombia

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

Luis Díaz igualó al “Tino” Asprilla en el ránking de goleadores de la selección Colombia: así está el listado de anotadores

El temor del DT de Argentina sobre el duelo de semifinales del Mundial Sub-20 ante Colombia

Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025