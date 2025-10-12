Blessd rompió el silencio tras ser denunciado en la Fiscalía por secuestro y amenazas de tortura: “Soy cantante, no un loco”

Blessd enfrenta denuncia por secuestro y amenazas en Medellín mientras su carrera internacional crece - crédito Colprensa y @blessd/IG

Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, enfrenta la mayor controversia de su carrera mientras su nombre resuena tanto en el mundo musical como en el jurídico.

De acuerdo con una investigación publicada por El Tiempo, el reguetonero antioqueño fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación en septiembre de 2025 por presunto secuestro simple, lesiones personales y amenazas de muerte. El denunciante es Iván Andrés Galindo Navia, mánager del también artista urbano Pirlo (Emanuel Cortés Herrera).

La investigación judicial se desarrolla mientras Blessd concentra la atención internacional. En días pasados, el artista fue el encargado de inaugurar la gala del Balón de Oro 2025 en París, aunque al mismo tiempo su situación legal se complicaba en Medellín, donde el proceso avanza bajo la supervisión del Tribunal Superior de la ciudad.

El caso involucra también al mánager y jefe de seguridad del artista, según la denuncia presentada - crédito @blessd/ Instagram

La denuncia

Según el reporte presentado por el fiscal especializado del Gaula de Medellín, Gustavo Adolfo Vanegas, la denuncia presentada el 24 de septiembre detalla una serie de hechos ocurridos tras la grabación del videoclip WYA Remix Black and Yellow, realizado en mayo de 2024 en Medellín. Galindo sostiene que, al término de la filmación, tanto él como su equipo fueron citados a la casa 27 de la parcelación Los Montes, en el sector Alto de las Palmas.

Allí, narró el denunciante, se encontraron con Blessd, su jefe de seguridad Néstor, el mánager del cantante Santiago Jaramillo (conocido como Dímelo Jara) y varios hombres encapuchados.

De acuerdo con la declaración juramentada de Galindo, fueron acusados de estar involucrados en el robo de joyas y relojes del cantante, hecho que tuvo repercusión en redes sociales a finales de 2024.

Según su versión, les exigieron entregar sus teléfonos celulares, los golpearon, los amenazaron con mutilaciones y con la muerte, y los despojaron de su ropa para que entregaran contraseñas y sangre para una prueba que cotejara su identidad con rastros hallados en el lugar.

La denuncia detalla presuntos hechos de violencia tras la grabación de un videoclip en Medellín - crédito Fiscalía General de la Nación

“Vamos a hacerla sencilla. El que se metió a robar a la casa de Blessd dejó sangre en la pared y, entonces, vamos a llamar a una enfermera para que tome muestras de sangre de cada uno y cotejarla con la sangre que encontraron”, aparece en la declaración entregada a la Fiscalía, según El Tiempo. Galindo sostuvo que solo fueron autorizados a retirarse tras hora y media, bajo amenaza de muerte si contaban lo sucedido.

La respuesta de Blessd

“El Bendito” eligió Instagram para comunicar su postura ante la denuncia, aunque sin referirse directamente al hecho. En su publicación, el cantante, que suma más de 6,8 millones de seguidores en esa red social, combinó escenas cotidianas con su respuesta al proceso judicial.

“Blessd el chef sí, mi amor, lo que usted pida con muchísimo gusto, dígame dónde le mando el domicilio de una deliciosa lasaña elaborada por el cantante urbano #1 en Colombia”, inicia la descripción.

Más adelante, entre comentarios sobre su música y logros recientes en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube, se refirió al caso: “Por último, dejen de creer todo lo que ven en las redes sociales, por favor, que yo lo único que hago es hacer música y así me gano la vida gracias a Dios sin hacerle mal a nadie. Yo soy cantante, no un loco por ahí que hace lo negativo, siempre estoy es trabajando y demostrándoles a ustedes que si hacen el bien, así les va”, afirmó.

El reguetonero colombiano niega las acusaciones y asegura que solo se dedica a la música - crédito blessd / Instagram

La declaración pública se produjo tras varios días de silencio, luego de la filtración del informe judicial.

Las versiones del equipo de Blessd

Consultado por el medio citado, Luis Ángel López, abogado de Blessd y de Dímelo Jara, negó radicalmente los hechos relatados en la denuncia. El jurista aseguró que su representado no ha sido notificado formalmente de cargos judiciales ni de ninguna imputación por parte de la autoridad competente.

“Los señalamientos son falsos. Blessd no es ningún secuestrador. La versión de Pirlo ha cambiado varias veces y no vamos a prestarnos a darle escenario a esa denuncia”, sostuvo el abogado para el diario.

El caso involucra también al mánager (Dímelo Jara) y jefe de seguridad del artista, según la denuncia presentada - crédito @blessd/ Instagram

En la misma línea, el jefe de seguridad de Blessd explicó a El Tiempo que prefiere aguardar la decisión de las autoridades y agregó que los hechos narrados “no coinciden con la realidad”.

La investigación sigue en etapa de indagación. El fiscal Vanegas informó que dispusieron inspecciones, entrevistas y valoraciones médico-legales, y todavía no existe una audiencia de imputación programada.

El Tribunal Superior de Medellín brinda seguimiento directo tras una tutela que ordenó a la Fiscalía dar impulso al expediente, además de requerir la verificación de los teléfonos reclamados por el denunciante como prueba de presencia en la escena.