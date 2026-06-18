Embajada de Colombia pidió explicaciones a Estados Unidos por detención del activista Beto Coral: alegó posible “motivación política”

En la comunicación oficial, la Embajada pidió que a Coral Garrido se le garanticen plenamente sus derechos sustantivos y procesales - crédito @Betocoralg/X y X

La Embajada de Colombia en Washington solicitó información oficial al Gobierno de Estados Unidos sobre la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral, ocurrida el 16 de junio de 2026 en Phoenix, Arizona, por parte de oficiales de Homeland Security Investigations (HSI).

La petición fue enviada mediante una comunicación oficial dirigida al Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en la que la misión diplomática colombiana pidió conocer los fundamentos de la medida y las circunstancias relacionadas con el procedimiento adelantado contra el ciudadano colombiano.

PUBLICIDAD

Según el documento fechado el 17 de junio de 2026, la Embajada indicó que Coral Garrido permanecía bajo custodia y que, de acuerdo con declaraciones iniciales entregadas por él a un medio de comunicación colombiano, los agentes que realizaron la detención le informaron que probablemente sería trasladado al Centro Correccional de Central Arizona Florence.

Preocupación por publicación del senador Bernie Moreno

Bernie Moreno cuestionó públicamente la permanencia de Beto Coral en Estados Unidos bajo la figura de asilo político y lo señaló de actuar como “agente extranjero” - crédito Reuters/@betocoral/X

Uno de los aspectos destacados por la embajada fue una publicación realizada en la red social X por el senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno, divulgada el 17 de junio, pocas horas después de conocerse la captura del activista. En la carta, la representación diplomática manifestó inquietud por el contenido del mensaje, al considerar que podría sugerir una motivación política detrás de la medida adoptada por las autoridades estadounidenses.

PUBLICIDAD

“La Embajada de la República de Colombia observa, además, con preocupación, que una declaración publicada hoy en redes sociales por el Senador Bernie Moreno parecería sugerir que la medida tuvo una motivación política”, indicó el documento oficial.

Moreno se refirió a la situación migratoria de Coral y cuestionó que permaneciera en Estados Unidos bajo la figura de asilo político. Además, lo señaló de actuar como “agente extranjero”.

PUBLICIDAD

“No puedes venir a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno, socavando al mismo tiempo nuestra política exterior. ¡Que te vaya bien en Colombia, Beto!”, escribió el senador en su cuenta de X. De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un “agente de un principal extranjero” es una persona que actúa bajo la dirección, control o representación de un gobierno, entidad o individuo extranjero y desarrolla actividades dentro del territorio estadounidense.

Entre ellas se encuentran acciones políticas destinadas a influir en funcionarios o en la opinión pública sobre asuntos de política interna o exterior, labores de relaciones públicas, publicidad, consultoría política, administración de recursos económicos o representación de intereses extranjeros ante organismos gubernamentales.

PUBLICIDAD

La Embajada de Colombia en Washington solicitó formalmente información detallada sobre los fundamentos y las circunstancias de la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral - crédito Embajada de Colombia ante Estados Unidos

En la comunicación dirigida a las autoridades estadounidenses, la embajada también pidió que a Coral Garrido se le garantice el debido proceso. “La Embajada de la República de Colombia solicita asimismo que, de conformidad con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del derecho internacional y de las leyes federales y estatales internas, al señor Coral Garrido se le otorguen todas las garantías sustantivas y procesales del debido proceso, incluido el acceso a la asistencia consular conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963”, indicó el documento.

La gestión diplomática se produjo el mismo día en que el Gobierno estadounidense emitió un pronunciamiento oficial sobre el caso a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

PUBLICIDAD

Beto Coral seguirá detenido mientras avanza su proceso migratorio

El Gobierno de Estados Unidos aprovechó el caso para reiterar su política frente a los migrantes en situación irregular - crédito @Betocoralg/X y Nathan Howard/REUTERS

En su declaración pública, el Departamento de Seguridad Nacional informó que Coral fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sostuvo que permaneció en territorio estadounidense más allá del período autorizado por su visa.

“(...) Coral-Garrido ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer en el país durante seis meses. En violación de las leyes de nuestra nación, permaneció en el país más allá del tiempo permitido por su visa durante 10 años”, afirmó la entidad.

PUBLICIDAD

El organismo confirmó que el colombiano continuará bajo custodia mientras se desarrollan los procedimientos migratorios correspondientes; y aprovechó el pronunciamiento para reiterar su política frente a los migrantes que permanecen en Estados Unidos sin autorización legal.

En ese contexto, invitó a las personas en condición migratoria irregular a gestionar una salida voluntaria del país. “Estar detenido es una elección. Animamos a todos los inmigrantes indocumentados a tomar el control de su salida mediante la aplicación CBP Home”, expresó la entidad.

PUBLICIDAD

Igualmente, informó sobre un programa de incentivos económicos destinado a quienes opten por abandonar voluntariamente territorio estadounidense. “Estados Unidos ofrece a los inmigrantes indocumentados 2.600 dólares y un vuelo gratuito para que se autoexpulsen ahora. Invitamos a toda persona que se encuentre aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y a preservar la oportunidad de regresar a EE. UU. por la vía legal correcta para vivir el sueño americano”, indicó el organismo.

La detención de Beto Coral abrió un nuevo frente diplomático entre Colombia y Estados Unidos, luego de que la Embajada colombiana solicitara explicaciones oficiales y garantías para el ciudadano detenido - crédito @Betocoralg/X y Kevin Mohatt/REUTERS

El comunicado concluyó con una advertencia para quienes permanezcan en el país sin un estatus migratorio regular: “De lo contrario, será arrestado y deportado sin posibilidad de regresar”.

PUBLICIDAD