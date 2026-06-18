Colombia

Embajada de Colombia pidió explicaciones a Estados Unidos por detención del activista Beto Coral: alegó posible “motivación política”

La gestión también incluyó una petición para que se garanticen sus derechos procesales y el acceso a asistencia consular mientras el colombiano permanece bajo custodia de las autoridades migratorias

Guardar
Google icon
En la comunicación oficial, la Embajada pidió que a Coral Garrido se le garanticen plenamente sus derechos sustantivos y procesales - crédito @Betocoralg/X y X
En la comunicación oficial, la Embajada pidió que a Coral Garrido se le garanticen plenamente sus derechos sustantivos y procesales - crédito @Betocoralg/X y X

La Embajada de Colombia en Washington solicitó información oficial al Gobierno de Estados Unidos sobre la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral, ocurrida el 16 de junio de 2026 en Phoenix, Arizona, por parte de oficiales de Homeland Security Investigations (HSI).

La petición fue enviada mediante una comunicación oficial dirigida al Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en la que la misión diplomática colombiana pidió conocer los fundamentos de la medida y las circunstancias relacionadas con el procedimiento adelantado contra el ciudadano colombiano.

PUBLICIDAD

Según el documento fechado el 17 de junio de 2026, la Embajada indicó que Coral Garrido permanecía bajo custodia y que, de acuerdo con declaraciones iniciales entregadas por él a un medio de comunicación colombiano, los agentes que realizaron la detención le informaron que probablemente sería trasladado al Centro Correccional de Central Arizona Florence.

Preocupación por publicación del senador Bernie Moreno

El congresista le deseó buena suerte a Beto Coral en su regreso a Colombia - crédito Reuters/@betocoral/X
Bernie Moreno cuestionó públicamente la permanencia de Beto Coral en Estados Unidos bajo la figura de asilo político y lo señaló de actuar como “agente extranjero” - crédito Reuters/@betocoral/X

Uno de los aspectos destacados por la embajada fue una publicación realizada en la red social X por el senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno, divulgada el 17 de junio, pocas horas después de conocerse la captura del activista. En la carta, la representación diplomática manifestó inquietud por el contenido del mensaje, al considerar que podría sugerir una motivación política detrás de la medida adoptada por las autoridades estadounidenses.

PUBLICIDAD

La Embajada de la República de Colombia observa, además, con preocupación, que una declaración publicada hoy en redes sociales por el Senador Bernie Moreno parecería sugerir que la medida tuvo una motivación política”, indicó el documento oficial.

Moreno se refirió a la situación migratoria de Coral y cuestionó que permaneciera en Estados Unidos bajo la figura de asilo político. Además, lo señaló de actuar como “agente extranjero”.

No puedes venir a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno, socavando al mismo tiempo nuestra política exterior. ¡Que te vaya bien en Colombia, Beto!”, escribió el senador en su cuenta de X. De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un “agente de un principal extranjero” es una persona que actúa bajo la dirección, control o representación de un gobierno, entidad o individuo extranjero y desarrolla actividades dentro del territorio estadounidense.

Entre ellas se encuentran acciones políticas destinadas a influir en funcionarios o en la opinión pública sobre asuntos de política interna o exterior, labores de relaciones públicas, publicidad, consultoría política, administración de recursos económicos o representación de intereses extranjeros ante organismos gubernamentales.

La Embajada de Colombia en Washington solicitó formalmente información detallada sobre los fundamentos y las circunstancias de la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral - crédito Embajada de Colombia ante Estados Unidos
La Embajada de Colombia en Washington solicitó formalmente información detallada sobre los fundamentos y las circunstancias de la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral - crédito Embajada de Colombia ante Estados Unidos

En la comunicación dirigida a las autoridades estadounidenses, la embajada también pidió que a Coral Garrido se le garantice el debido proceso. “La Embajada de la República de Colombia solicita asimismo que, de conformidad con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del derecho internacional y de las leyes federales y estatales internas, al señor Coral Garrido se le otorguen todas las garantías sustantivas y procesales del debido proceso, incluido el acceso a la asistencia consular conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963”, indicó el documento.

La gestión diplomática se produjo el mismo día en que el Gobierno estadounidense emitió un pronunciamiento oficial sobre el caso a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Beto Coral seguirá detenido mientras avanza su proceso migratorio

El Gobierno de Estados Unidos aprovechó el caso para reiterar su política frente a los migrantes en situación irregular - crédito @Betocoralg/X y Nathan Howard/REUTERS
El Gobierno de Estados Unidos aprovechó el caso para reiterar su política frente a los migrantes en situación irregular - crédito @Betocoralg/X y Nathan Howard/REUTERS

En su declaración pública, el Departamento de Seguridad Nacional informó que Coral fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sostuvo que permaneció en territorio estadounidense más allá del período autorizado por su visa.

“(...) Coral-Garrido ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer en el país durante seis meses. En violación de las leyes de nuestra nación, permaneció en el país más allá del tiempo permitido por su visa durante 10 años”, afirmó la entidad.

El organismo confirmó que el colombiano continuará bajo custodia mientras se desarrollan los procedimientos migratorios correspondientes; y aprovechó el pronunciamiento para reiterar su política frente a los migrantes que permanecen en Estados Unidos sin autorización legal.

En ese contexto, invitó a las personas en condición migratoria irregular a gestionar una salida voluntaria del país. “Estar detenido es una elección. Animamos a todos los inmigrantes indocumentados a tomar el control de su salida mediante la aplicación CBP Home”, expresó la entidad.

Igualmente, informó sobre un programa de incentivos económicos destinado a quienes opten por abandonar voluntariamente territorio estadounidense. “Estados Unidos ofrece a los inmigrantes indocumentados 2.600 dólares y un vuelo gratuito para que se autoexpulsen ahora. Invitamos a toda persona que se encuentre aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y a preservar la oportunidad de regresar a EE. UU. por la vía legal correcta para vivir el sueño americano”, indicó el organismo.

La detención de Beto Coral abrió un nuevo frente diplomático entre Colombia y Estados Unidos, luego de que la Embajada colombiana solicitara explicaciones oficiales y garantías para el ciudadano detenido - crédito @Betocoralg/X y Kevin Mohatt/REUTERS
La detención de Beto Coral abrió un nuevo frente diplomático entre Colombia y Estados Unidos, luego de que la Embajada colombiana solicitara explicaciones oficiales y garantías para el ciudadano detenido - crédito @Betocoralg/X y Kevin Mohatt/REUTERS

El comunicado concluyó con una advertencia para quienes permanezcan en el país sin un estatus migratorio regular: “De lo contrario, será arrestado y deportado sin posibilidad de regresar”.

Temas Relacionados

Beto CoralICEEmbajada de Colombia en Estados UnidosDepartamento de Seguridad de Estados UnidosDepartamento de Estado de Estados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Revelaron que los bancos registraron millonarias utilidades en abril y que los fondos de pensión superaron ganancias de hace doce meses

Al considerar solamente los recursos propios, las ganancias acumuladas del sistema alcanzaron $8,8 billones, una cifra inferior a los $9,05 billones registrados en abril de 2025

Revelaron que los bancos registraron millonarias utilidades en abril y que los fondos de pensión superaron ganancias de hace doce meses

En pulpa de guayaba, criminales camuflaron 14,9 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena

Las autoridades calcularon que el decomiso afectó las finanzas ilegales en más de $3.172 millones y frustró la distribución internacional del estupefaciente, identificado en una carga alimenticia lista para exportar

En pulpa de guayaba, criminales camuflaron 14,9 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena

La senadora Angélica Lozano descartó el voto en blanco y confirmó su apoyo a Iván Cepeda: “Es mucho mejor que Abelardo”

La esposa de Claudia López dijo que respaldará al aspirante del Pacto Histórico por la democracia, pese a sus desacuerdos con Gustavo Petro, y anticipó que se hará vigilancia estricta al próximo mandato

La senadora Angélica Lozano descartó el voto en blanco y confirmó su apoyo a Iván Cepeda: “Es mucho mejor que Abelardo”

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: formaciones confirmadas para el debut en el grupo K

En el estadio Azteca, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta su primer partido tras ocho años de ausencia ante los Lobos Blancos, bajo el mando de Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: formaciones confirmadas para el debut en el grupo K

Desmientes circular del Ministerio de Educación y el Icbf que acaba con los programas de ‘Madres comunitarias’ y ‘Hogares comunitarios’

El Instituto Colombia de Bienestar Familiar (Icbf) pidió a los beneficiarios de las iniciativas evitar caer en noticias falsas

Desmientes circular del Ministerio de Educación y el Icbf que acaba con los programas de ‘Madres comunitarias’ y ‘Hogares comunitarios’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Diana Ángel criticó apoyo del músico cristiano Alex Campos a Abelardo de la Espriella: “Oso ajeno”

Diana Ángel criticó apoyo del músico cristiano Alex Campos a Abelardo de la Espriella: “Oso ajeno”

Carlos Vives, Juanes, Fonseca y Camilo hablaron de fútbol antes del debut de la Selección Colombia

Jessica Cediel anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella a pocos días de la segunda vuelta por la Presidencia de Colombia

Shakira volvió a ser tendencia y no por uno de sus conciertos: así bailó al ritmo de salsa en un conocido bar de Los Ángeles

Andrea Valdiri le entregará un apartamento de lujo en Barranquilla y $100 millones a sus seguidores: así pueden participar

Deportes

Julián Quiñones, un jugador que Falcao extrañó para la Selección Colombia: “Nos hemos perdido de un gran talento”

Julián Quiñones, un jugador que Falcao extrañó para la Selección Colombia: “Nos hemos perdido de un gran talento”

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: formaciones confirmadas para el debut en el grupo K

Entrenador de la República Democrática del Congo hizo una advertencia tras el empate ante Portugal: “Es un grupo muy abierto”

Rafael Leão advirtió a sus compañeros en la Selección de Portugal: “Solo así podremos ganar la Copa del Mundo”

“Buena suerte para Lucho. Es un gran compañero”: Harry Kane le envió mensaje a Luis Díaz por debut en el Mundial 2026