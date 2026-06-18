Hijo de Beto Coral aseguró que necesitan ayuda económica por situación migratoria del activista: “Uno de los momentos más difíciles para mí”

Juan Manuel Coral Camacho, hijo de Beto Coral, solicitó respaldo de la ciudadanía por la situación migratoria del activista, para defender su dignidad, defensa y debido proceso - crédito @Betocoralg/X

El 16 de junio, en Arizona, Estados Unidos, el influenciador y activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, fue detenido por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Su situación migratoria está ahora bajo la observancia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con información oficial difundida por las autoridades estadounidenses, Coral ingresó a suelo norteamericano en diciembre de 2015, con el respaldo de una visa B1/B2. Este documento le permitía estar en el territorio únicamente por seis meses. Sin embargo, su estadía se extendió, incumpliendo los términos del visado.

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“El 16 de junio, ICE arrestó a Franklin Humberto Coral-Garrido, un inmigrante indocumentado de Colombia. Coral-Garrido ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer en el país durante seis meses. En violación de las leyes de nuestra nación, permaneció en el país más allá del tiempo permitido por su visa durante 10 años”, precisó el Departamento de Seguridad Nacional.

Beto Coral fue detenido por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) - crédito @Betocoralg/X

La situación de Coral Garrido es compleja, según advirtió su familia. En sus redes sociales fue publicado un video de su hijo. El menor de edad explicó que la detención del activista supone un problema grave para su núcleo familiar. Por eso, instó a la ciudadanía a respaldarlo, para que se le respete la dignidad, la defensa y el debido proceso.

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“Mi nombre es Juan Manuel Coral Camacho, soy el hijo de Beto Coral. Ayer mi papá fue parado por ICE y como ustedes se imaginan, fue uno de los momentos más difíciles para mí y mi familia. Para muchas personas, mi papá es una figura pública, pero mucho antes que todo, es mi papá”, dijo.

Aseguró que el apoyo a su padre no debe estar condicionado a las posturas ideológicas que se tengan. Advirtió que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus posiciones políticas y sociales, pero que no se puede desconocer la importancia de la “dignidad y la libertad de un ser humano”.

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Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral, permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de los procedimientos de expulsión - créditos captura de pantalla ICE / sitio web | @Betocoralg/X

Informó, además, que para resolver la situación migratoria de su padre requieren de recursos económicos con los que no cuentan. En consecuencia, solicitó ayuda a la población. “Mi papá enfrenta un duro proceso migratorio y necesitamos ayuda con los gastos de su defensa. Gracias por acompañarnos y mantener a mi papá en sus pensamientos y sus oraciones”, indicó.

Las autoridades norteamericanas informaron que el influenciador colombiano permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de los procedimientos de expulsión por la falta de cumplimiento de requisitos migratorios. “Estar detenido es una elección. Animamos a todos los inmigrantes indocumentados a tomar el control de su salida mediante la aplicación CBP Home”, precisó el Departamento de Seguridad Nacional.

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Presidente Petro rechazó detención de Beto Coral

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la situación que afronta Beto Coral. En una publicación en X rechazó la postura que han adoptado algunas personas con respecto a la detención del activista, debido a que han celebrado las acciones de las autoridades estadounidenses.

El presidente de la República de Colombia identificó la detención del activista como un caso de “cacería” en el país norteamericano - crédito @petrogustavo/X

El mandatario catalogó a los agentes que detuvieron a Coral como una “tropelía extranjera” que “golpea” a un colombiano. Aseguró que este hecho serviría como precedente para que otros connacionales “sufran” por tener posturas afines al influenciador.

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“La política migratoria contra los pueblos del tercer mundo en países desarrollados es fascista. Lo dije en la presidencia del consejo de seguridad: es una excusa para conseguir votos de la extrema derecha y no hablar de los verdaderos problemas de la humanidad: la inteligencia artificial sin control público y la crisis climática sin plan global de descarbonización económica”, escribió el jefe de Estado en la red social.