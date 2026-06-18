La Casa del Teatro Nacional estrena “Tema y variación”, una tragicomedia familiar con un secreto escondido en el sótano

La Casa del Teatro Nacional estrena “Tema y variación”, una propuesta escénica basada en el texto “Golpes en el sótano” de Katherine Vélez, adaptada y dirigida por Lucho Velasco e interpretada por estudiantes de la Escuela de Formación en Artes Dramáticas de la Fundación Teatro Nacional.

La Casa del Teatro Nacional estrena “Tema y variación”, una propuesta escénica basada en el texto “Golpes en el sótano” de Katherine Vélez, adaptada y dirigida por Lucho Velasco. El montaje, interpretado por estudiantes de la Escuela de Formación en Artes Dramáticas de la Fundación Teatro Nacional, invita a acercarse a una tragicomedia familiar en la que el amor, el perdón y las heridas del pasado se entrelazan en un relato que conmueve y confronta. Voceros del teatro han señalado que la puesta en escena busca generar una experiencia cercana y reflexiva, capaz de tocar fibras profundas en los espectadores.

“Tema y variación” constituye una vitrina para el talento emergente, reuniendo en escena a Giselle Mususú, Sara Narváez, Margie Pizarro, Laura Rodriguez, Tatiana Guerrero, Alejandra Cifuentes, Camila Bravo, Carlos Contreras, Camilo Zambrano y Christian Torres. El elenco asume el reto de encarnar una historia centrada en los vínculos familiares y los secretos capaces de transformar la vida de quienes los guardan.

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“Tema y variación” constituye una vitrina para el talento emergente, reuniendo en escena a Giselle Mususú, Sara Narváez, Margie Pizarro, Laura Rodriguez, Tatiana Guerrero, Alejandra Cifuentes, Camila Bravo, Carlos Contreras, Camilo Zambrano y Christian Torres

La sinopsis de la obra sitúa al público ante treinta años de historia familiar condensados en una tarde de confesiones y cuentas pendientes. Una madre cita a sus hijos adultos, Ana y Martín, en la vieja casa familiar para enfrentar las heridas abiertas por la misteriosa desaparición del padre, ocurrida trece años atrás.

Según el texto original de Katherine Vélez, la reunión transcurre entre anécdotas y recuerdos, hasta que la madre revela un secreto inesperado: el padre no abandonó a la familia, sino que ha permanecido oculto en el sótano durante más de una década. El descubrimiento provoca desconcierto, preguntas y la aparición de nuevas verdades, obligando a los personajes a confrontar su pasado y a asumir una realidad que transforma su vínculo familiar.

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Katherine Vélez es reconocida como una de las figuras centrales del teatro, la televisión y el cine colombiano.

Katherine Vélez es reconocida como una de las figuras centrales del teatro, la televisión y el cine colombiano. Ha participado en producciones como “Café con aroma de mujer” (2021), “Hasta que la plata nos separe” (2006) y la película “Crimen con vista al mar” (2013). Su trabajo ha sido distinguido con premios y nominaciones tanto a nivel nacional como internacional, consolidando una trayectoria de más de tres décadas. En el ámbito literario, la publicación de “Golpes en el sótano” ha significado su debut como autora, con una obra que explora la violencia, la resiliencia y los silencios familiares.

Sobre el origen del título, Vélez ha explicado que se trata de una analogía: “En el sótano de aquella casa suenan unos golpes que evocan los golpes que han sufrido quienes la habitan”. La pieza combina suspenso, humor y farsa, con una estructura dramática que revive el teatro de autor y profundiza en intrigas y confabulaciones familiares. “Golpes en el Sótano son los dolores que quedan en el cuerpo y en el alma de las mujeres, las niñas los niños violentados por quien se supone debería entregarles amor, compañía y protección”, explica la autora.

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La dirección de “Tema y variación” está a cargo de Lucho Velasco, uno de los actores y directores más destacados de Colombia.

La dirección de “Tema y variación” está a cargo de Lucho Velasco, uno de los actores y directores más destacados de Colombia. Luis Fernando Velasco Mora es un reconocido actor y director colombiano originario de Ipiales, Nariño. Con más de 35 años de trayectoria, se ha destacado en producciones de teatro, cine y televisión, incursionando también como director y productor

Emigró a Bogotá en la década de los 80 para inscribirse en la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD). Su primer gran montaje como actor profesional lo hizo en 1991 en el Teatro Nacional, en 1991 en un montaje de ‘La triste e increíble historia de la cándida Ehernedia y su abuela desalmada’. A lo largo de más de 30 años de carrera artística se ha destacado por su actuación en producciones como Doña Bárbara, como Don Melquiades; Los Victorinos, como Victor Hugo, también ha participado en series como La Ley del Corazón (2016) Distrito Salvaje (2019), Enfermeras (2019) y La Reina del Sur 3 (2021), además de numerosas obras de teatro.

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Tema y variación

El proceso de adaptación de “Golpes en el sótano” a “Tema y variación” ha incluido un trabajo detallado sobre el conflicto central y los matices psicológicos de los personajes. La producción incorpora elementos escenográficos y sonoros inéditos, con el objetivo de intensificar la tensión dramática y generar una atmósfera inmersiva para el público de La Casa del Teatro Nacional.

El estreno será el sábado 20 de junio, y la obra, que está clasificada para mayores de 15 años, se presentará de jueves a sábado jhasta el 4 de julio en La Casa del Teatro Nacional en Bogotá.

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