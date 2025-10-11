Colombia

Surge nueva irregularidad en el Icetex: Catherine Juvinao denunció presuntas anomalías en un nombramiento

La congresista expuso que un ingeniero forestal, identificado como Javier Darío Sastoque Gómez, suena para un cargo cuyos requisitos de vinculación no cumple

Carol Salazar

Por Carol Salazar

La Contraloría puso la lupa
La Contraloría puso la lupa sobre la denuncia que hizo Juvinao sobre el Icetex - crédito @CathyJuvinao/X

La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció nuevas irregularidades que se estarían presentando en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). En su cuenta de X denunció el posible nombramiento de un funcionario en el instituto, sin que este cumpla con los requisitos para asumir el cargo.

Se trata de la designación de Javier Darío Sastoque Gómez como jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Icetex. De acuerdo con la congresista, el perfil profesional del aspirante no se ajusta a los criterios de selección establecidos para el puesto, que yacen en el manual de funciones de la entidad.

Según explicó, la normativa interna exige que el jefe de la Oficina Asesora de Planeación cuente con un título de pregrado en áreas como Administración, Economía, Ingeniería Administrativa o Industrial y afines, Contaduría, Matemáticas o Estadística. Sin embargo, Sastoque es ingeniero forestal, una formación que, según la representante, no corresponde a ninguna de las disciplinas requeridas para el puesto.

Javier Darío Sastoque Gómez sería
Javier Darío Sastoque Gómez sería nombrado jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Icetex - crédito @CathyJuvinao/X

La congresista detalló que, conforme a lo que aparece reportado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), el programa de Ingeniería Forestal está clasificado en el Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) 822: “Ingeniería agrícola, forestal y afines”, dentro del área 8 de “Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines”. Y, de acuerdo con Juvinao, esta clasificación no incluye el programa de Ingeniería Forestal dentro del NBC 830 (Industrial y afines) ni dentro del NBC 821 (Administrativa y afines), lo que, en su opinión, evidencia que Sastoque no cumple con lo exigido para el cargo.

La representante recordó, además, que el Decreto 1083 de 2015 establece la obligación de las entidades públicas de verificar que la profesión de los aspirantes corresponda al Núcleo Básico de Conocimiento requerido para cada cargo. En este sentido, la congresista afirmó que el Icetex tenía la responsabilidad de realizar esta verificación antes de proceder con el nombramiento.

El cargo de cargo jefe
El cargo de cargo jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Icetex requiere título de pregrado en Administración, Economía, Ingeniería Administrativa o Industrial y afines, Contaduría, Matemáticas o Estadística - crédito @CathyJuvinao/X

En su denuncia, la legisladora advirtió sobre los riesgos de realizar nombramientos a dedo sin cumplir los requisitos legales, señalando que esta práctica puede derivar en problemas de planeación dentro de una entidad que ya ha enfrentado críticas y señalamientos por situaciones similares. “¿Cómo va a funcionar bien el @ICETEX si ponen gente que ni siquiera cumple los mínimos del cargo?”, cuestionó la representante en su publicación.

Finalmente, la congresista solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que adopte todas las medidas pertinentes frente a este caso, enfatizando que el Icetex no debe nombrar en cargos directivos a personas que no cumplen con los requisitos legales.

Otra irregularidad denunciada por Juvinao: un contrato entregado “a dedo”

Con anterioridad, la congresista denunció en una rueda de prensa que, presuntamente, en el Instituto se habría direccionado un contrato millonario a la empresa Infotic –contratista actual de la entidad– para la creación de una aplicación. Entre las irregularidades que reveló está el anómalo incremento del valor del contrato; pasó de $8.890 a $10.696 millones en tres meses.

La congresista se refirió a un millonario contrato entregado "a dedo" con un valor presuntamente inflado - crédito @CathyJuvinao/X

La representante indicó que la adjudicación del contrato se aprobó sin que se hiciera una convocatoria pública, sin que se garantizara la participación de una pluralidad de oferentes y sin que se hiciera un “verdadero” sondeo de mercado que permitiera tomar decisiones sobre el costo de la creación de una aplicación como la que el Icetex requiere.

La Contraloría General de la República estuvo presente en la rueda de prensa en al que Juvinao hizo la denuncia e informó que está haciendo indagaciones al respecto. “Desde la @CGR_Colombia actuamos con 2 requerimientos y este martes elevamos una nueva solicitud con 11 puntos clave para profundizar el análisis del posible riesgo fiscal. Seguimos vigilantes”, precisó la Contraloría en X.

