Halloween 2025 llega con actividades gratuitas y culturales para toda la familia en Bogotá

La llegada de octubre marca el inicio de una de las celebraciones más esperadas por niños, jóvenes y adultos: Halloween.

Este año, Bogotá se prepara con una variada agenda de actividades gratuitas en diferentes centros comerciales y espacios educativos, diseñadas para fomentar la creatividad, el aprendizaje y la diversión familiar. Talleres, concursos, desfiles de disfraces y experiencias culturales invitan a grandes y pequeños a vivir el espíritu festivo en un ambiente seguro e incluyente.

Octubre se viste de misterio y celebración con la llegada de Halloween, una de las fechas más esperadas por los niños y sus familias. Varios centros comerciales y entidades en Bogotá han preparado una programación gratuita, llena de talleres, desfiles, fiestas, concursos y experiencias culturales para disfrutar juntos.

Centro Comercial Portal de la 80

Talleres infantiles: sábados 4, 11 y 18 de octubre a partir de las 2:00 p.m.

Espacio lúdico para que niños y niñas participen en actividades creativas. Inscripción requerida mediante formulario en redes sociales del Portal 80.

Desfile de disfraces: sábado 25 de octubre desde las 4:00 p.m.

Las familias podrán exhibir sus disfraces en la plaza Café del Portal 80, con premios para reconocer la imaginación y participación. Para concursar, es necesario inscribirse previamente.

Entrega de dulces: viernes 31 de octubre desde las 6:00 p.m.

Portal 80 cerrará el mes con música en vivo, disfraces y la tradicional entrega de dulces para los niños.

Fundación de Educación Superior Alberto Merani

Conferencia y firma de autógrafos: jueves 30 de octubre a las 6:00 p.m.

Evento gratuito con Sebastián Camelo, autor de SerialMente, libro que explora la mente de asesinos seriales y el lado oscuro de la psicología criminal. El encuentro incluye charla y firma de autógrafos en la sede de la fundación.

Centro Comercial Los Héroes

Capacitación a comerciantes: jueves 16 de octubre desde las 3:00 p.m.

Entrenamiento en inteligencia artificial aplicada a los negocios en el auditorio Los Héroes.

Fiesta de Solos y Solas y jornada de adopción: sábado 25 de octubre

Desde las 8:00 p.m., Fiesta de Solos y Solas con disfraces en el auditorio (cupos limitados).

En paralelo, jornada de adopción en la plazoleta de la Calle 80 con Autopista Norte, incluyen charlas, vacunación y desfile de mascotas con premios.

Escenario Halloween, concurso de disfraces y dulces: viernes 31 de octubre desde las 2:00 p.m.

La plazoleta se transforma en un escenario temático para vivir Halloween con música, dulces, concursos, performances y artistas locales.

Centro Suba

Celebrando 30 años, el Centro Suba propone:

Torneo de Rubik: 5 de octubre, jornada completa

Exhibición de autos de colección: 11-13 de octubre

Feria de Cómics: 15-18 de octubre

Gran desfile de disfraces: 18 de octubre desde las 3:00 p.m.

Celebración especial de Halloween: 31 de octubre, actividades para grandes y pequeños, dulces y sorpresas todo el día.

Outlet Factory Centro Comercial

Fábrica del Terror: “Mitos que asustan, leyendas que encantan”

Durante octubre, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., los visitantes recorrerán cinco estaciones con escenografías y criaturas interactivas de la mitología colombiana como La Patasola, El Mohán y La Llorona. El proyecto cuenta con guías en condición de discapacidad e integra iniciativas de inclusión y emprendimiento familiar, ampliando el impacto social de la celebración.

Halloween en Bogotá 2025 ofrece opciones para todos, desde terror y cultura, hasta inclusión y diversión, en espacios seguros y gratuitos para compartir en familia.