Colombia

Halloween 2025 llega con actividades gratuitas y culturales para toda la familia en Bogotá

Este año, Bogotá se prepara con una variada agenda de actividades gratuitas en centros comerciales y espacios educativos, diseñadas para fomentar la creatividad, el aprendizaje y la diversión familiar

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Halloween en Bogotá 2025 ofrece
Halloween en Bogotá 2025 ofrece múltiples actividades gratuitas y espacios seguros para que niños y familias disfruten la tradición - crédito iStock

La llegada de octubre marca el inicio de una de las celebraciones más esperadas por niños, jóvenes y adultos: Halloween.

Este año, Bogotá se prepara con una variada agenda de actividades gratuitas en diferentes centros comerciales y espacios educativos, diseñadas para fomentar la creatividad, el aprendizaje y la diversión familiar. Talleres, concursos, desfiles de disfraces y experiencias culturales invitan a grandes y pequeños a vivir el espíritu festivo en un ambiente seguro e incluyente.

Octubre se viste de misterio y celebración con la llegada de Halloween, una de las fechas más esperadas por los niños y sus familias. Varios centros comerciales y entidades en Bogotá han preparado una programación gratuita, llena de talleres, desfiles, fiestas, concursos y experiencias culturales para disfrutar juntos.

El Centro Comercial Portal de
El Centro Comercial Portal de la 80 invita a talleres infantiles, desfiles de disfraces y una gran entrega de dulces durante el mes de octubre - crédito Secretaría de Seguridad

Centro Comercial Portal de la 80

  • Talleres infantiles: sábados 4, 11 y 18 de octubre a partir de las 2:00 p.m.

Espacio lúdico para que niños y niñas participen en actividades creativas. Inscripción requerida mediante formulario en redes sociales del Portal 80.

  • Desfile de disfraces: sábado 25 de octubre desde las 4:00 p.m.

Las familias podrán exhibir sus disfraces en la plaza Café del Portal 80, con premios para reconocer la imaginación y participación. Para concursar, es necesario inscribirse previamente.

  • Entrega de dulces: viernes 31 de octubre desde las 6:00 p.m.

Portal 80 cerrará el mes con música en vivo, disfraces y la tradicional entrega de dulces para los niños.

La Fundación de Educación Superior
La Fundación de Educación Superior Alberto Merani presenta una conferencia gratuita sobre el lado oscuro de la mente criminal como parte de la agenda de Halloween - crédito @Alcandelaria_/X

Fundación de Educación Superior Alberto Merani

  • Conferencia y firma de autógrafos: jueves 30 de octubre a las 6:00 p.m.

Evento gratuito con Sebastián Camelo, autor de SerialMente, libro que explora la mente de asesinos seriales y el lado oscuro de la psicología criminal. El encuentro incluye charla y firma de autógrafos en la sede de la fundación.

Centro Comercial Los Héroes

  • Capacitación a comerciantes: jueves 16 de octubre desde las 3:00 p.m.

Entrenamiento en inteligencia artificial aplicada a los negocios en el auditorio Los Héroes.

  • Fiesta de Solos y Solas y jornada de adopción: sábado 25 de octubre

Desde las 8:00 p.m., Fiesta de Solos y Solas con disfraces en el auditorio (cupos limitados).

En paralelo, jornada de adopción en la plazoleta de la Calle 80 con Autopista Norte, incluyen charlas, vacunación y desfile de mascotas con premios.

  • Escenario Halloween, concurso de disfraces y dulces: viernes 31 de octubre desde las 2:00 p.m.

La plazoleta se transforma en un escenario temático para vivir Halloween con música, dulces, concursos, performances y artistas locales.

El Centro Comercial Los Héroes
El Centro Comercial Los Héroes celebrará su "Escenario Halloween" con concursos, música, desfiles y adopción de mascotas, ofreciendo diversión para todas las edades EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Centro Suba

Celebrando 30 años, el Centro Suba propone:

  • Torneo de Rubik: 5 de octubre, jornada completa
  • Exhibición de autos de colección: 11-13 de octubre
  • Feria de Cómics: 15-18 de octubre
  • Gran desfile de disfraces: 18 de octubre desde las 3:00 p.m.
  • Celebración especial de Halloween: 31 de octubre, actividades para grandes y pequeños, dulces y sorpresas todo el día.

Outlet Factory Centro Comercial

  • Fábrica del Terror: “Mitos que asustan, leyendas que encantan”

Durante octubre, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., los visitantes recorrerán cinco estaciones con escenografías y criaturas interactivas de la mitología colombiana como La Patasola, El Mohán y La Llorona. El proyecto cuenta con guías en condición de discapacidad e integra iniciativas de inclusión y emprendimiento familiar, ampliando el impacto social de la celebración.

Outlet Factory Centro Comercial abre
Outlet Factory Centro Comercial abre la “Fábrica del Terror”, un recorrido interactivo por mitos y leyendas de la cultura colombiana, destacando la inclusión y el emprendimiento comunitario - crédito Colprensa

Halloween en Bogotá 2025 ofrece opciones para todos, desde terror y cultura, hasta inclusión y diversión, en espacios seguros y gratuitos para compartir en familia.

