Halloween 2025 llega con actividades gratuitas y culturales para toda la familia en Bogotá

La llegada de octubre marca el inicio de una de las celebraciones más esperadas por niños, jóvenes y adultos: Halloween.
Este año, Bogotá se prepara con una variada agenda de actividades gratuitas en diferentes centros comerciales y espacios educativos, diseñadas para fomentar la creatividad, el aprendizaje y la diversión familiar. Talleres, concursos, desfiles de disfraces y experiencias culturales invitan a grandes y pequeños a vivir el espíritu festivo en un ambiente seguro e incluyente.
Centro Comercial Portal de la 80
- Talleres infantiles: sábados 4, 11 y 18 de octubre a partir de las 2:00 p.m.
Espacio lúdico para que niños y niñas participen en actividades creativas. Inscripción requerida mediante formulario en redes sociales del Portal 80.
- Desfile de disfraces: sábado 25 de octubre desde las 4:00 p.m.
Las familias podrán exhibir sus disfraces en la plaza Café del Portal 80, con premios para reconocer la imaginación y participación. Para concursar, es necesario inscribirse previamente.
- Entrega de dulces: viernes 31 de octubre desde las 6:00 p.m.
Portal 80 cerrará el mes con música en vivo, disfraces y la tradicional entrega de dulces para los niños.
Fundación de Educación Superior Alberto Merani
- Conferencia y firma de autógrafos: jueves 30 de octubre a las 6:00 p.m.
Evento gratuito con Sebastián Camelo, autor de SerialMente, libro que explora la mente de asesinos seriales y el lado oscuro de la psicología criminal. El encuentro incluye charla y firma de autógrafos en la sede de la fundación.
Centro Comercial Los Héroes
- Capacitación a comerciantes: jueves 16 de octubre desde las 3:00 p.m.
Entrenamiento en inteligencia artificial aplicada a los negocios en el auditorio Los Héroes.
- Fiesta de Solos y Solas y jornada de adopción: sábado 25 de octubre
Desde las 8:00 p.m., Fiesta de Solos y Solas con disfraces en el auditorio (cupos limitados).
En paralelo, jornada de adopción en la plazoleta de la Calle 80 con Autopista Norte, incluyen charlas, vacunación y desfile de mascotas con premios.
- Escenario Halloween, concurso de disfraces y dulces: viernes 31 de octubre desde las 2:00 p.m.
La plazoleta se transforma en un escenario temático para vivir Halloween con música, dulces, concursos, performances y artistas locales.
Centro Suba
Celebrando 30 años, el Centro Suba propone:
- Torneo de Rubik: 5 de octubre, jornada completa
- Exhibición de autos de colección: 11-13 de octubre
- Feria de Cómics: 15-18 de octubre
- Gran desfile de disfraces: 18 de octubre desde las 3:00 p.m.
- Celebración especial de Halloween: 31 de octubre, actividades para grandes y pequeños, dulces y sorpresas todo el día.
Outlet Factory Centro Comercial
- Fábrica del Terror: “Mitos que asustan, leyendas que encantan”
Durante octubre, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., los visitantes recorrerán cinco estaciones con escenografías y criaturas interactivas de la mitología colombiana como La Patasola, El Mohán y La Llorona. El proyecto cuenta con guías en condición de discapacidad e integra iniciativas de inclusión y emprendimiento familiar, ampliando el impacto social de la celebración.
Halloween en Bogotá 2025 ofrece opciones para todos, desde terror y cultura, hasta inclusión y diversión, en espacios seguros y gratuitos para compartir en familia.