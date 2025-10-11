Este es el prontuario criminal del único capturado por el crimen de magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura

La comandante de Policía de Caldas, coronel Rocío Milena Melo, explicó que el hecho ocurrió durante un intento de hurto - crédito Polícia Nacional

El asesinato del magistrado Álvaro Restrepo Valencia, ocurrido el viernes 10 de octubre en un restaurante ubicado sobre la vía que comunica a Manizales con Pereira, sigue generando conmoción en el país.

La víctima, que se desempeñaba como consejero del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca-Amazonas, fue atacada por hombres armados mientras compartía con familiares y allegados en el restaurante Mi Pueblo, del sector Tarapacá II, en el municipio de Chinchiná (Caldas).

Hasta el momento, un hombre de 29 años ha sido el único capturado por el homicidio del magistrado, según confirmó la Policía del departamento. Aunque su identidad no ha sido revelada, las autoridades informaron que el sospechoso “registra antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar”, según el reporte oficial entregado por la institución.

La Policía de Caldas detalló que el detenido fue aprehendido en el lugar de los hechos portando un arma de fuego, con la que presuntamente habría participado en el intercambio de disparos que terminó con la muerte del jurista. A pesar de los antecedentes que tenía en su contra, el hombre se encontraba en libertad, lo que ha despertado preocupación en los círculos judiciales sobre los controles a quienes reinciden en actividades delictivas.

El intento de hurto que terminó en tragedia

Los agresores llegaron en una motocicleta y pretendían cometer un robo en el restaurante Mi Pueblo - crédito Rama Judicial y Sergio Acero/Colprensa

Según los reportes iniciales, los agresores habrían llegado al restaurante en una motocicleta con la intención de cometer un atraco. En el lugar se encontraba un integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP) encargado de la seguridad del magistrado, quien reaccionó ante el intento de robo. Durante el intercambio de disparos, una de las balas impactó a Restrepo Valencia, que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La comandante de la institución en Caldas, coronel Rocío Milena Melo, explicó que “en un lamentable hecho de hurto resulta lesionado el magistrado Álvaro Restrepo Valencia, que posteriormente en el centro médico fallece. Por este hecho fue capturada una persona y puesta a disposición de la autoridad competente”.

El capturado, quien presuntamente participó en el asalto, habría intentado huir del lugar, pero fue interceptado por uniformados de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que llegaron a la zona minutos después del tiroteo. Las autoridades adelantan operativos para identificar y capturar al segundo implicado en el ataque, quien logró escapar.

¿Una estructura delictiva detrás del crimen?

La Fiscalía y el CTI investigan si detrás del ataque existe una estructura criminal dedicada al hurto en la región del Eje Cafetero - crédito Agencia Andina

La Policía de Caldas y el CTI de la Fiscalía trabajan conjuntamente para esclarecer si el homicidio del magistrado fue resultado de un hecho aislado o si existía una estructura organizada dedicada al hurto y la violencia en la región del Eje Cafetero. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad y los testimonios de los testigos presentes en el restaurante para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque, aunque la línea principal de investigación continúa centrada en el intento de hurto.

Mientras tanto, la Fiscalía confirmó que el detenido será presentado ante un juez de control de garantías para la imputación de cargos relacionados con homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

La Rama Judicial se pronunció ante el crímen

La Dirección Seccional de Administración Judicial Cundinamarca Amazonas lamentó el asesinato del magistrado Álvaro Restrepo Valencia - crédito @Cundiamazonas//X

El Consejo Superior de la Judicatura lamentó el asesinato del magistrado y reconoció su trayectoria profesional dentro de la Rama Judicial. En un comunicado, la entidad expresó: “El doctor Restrepo Valencia se destacó por su compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público. Su fallecimiento constituye una pérdida irreparable para la Rama Judicial y para todos quienes tuvieron el honor de conocerlo y trabajar a su lado”.

Por su parte, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca-Amazonas manifestó su pesar por la muerte del funcionario: “(...) lamenta el fallecimiento del Dr. Álvaro Restrepo Valencia, Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Nuestros pensamientos de apoyo y consuelo están con sus familiares y amigos”, expresó la institución a través de un comunicado.