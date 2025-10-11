Colombia

Ejército activa en Boyacá su primer batallón de drones para enfrentar los ataques aéreos de disidencias y del ELN

La nueva unidad, con sede en Sogamoso y Firavitoba, operará más de 300 drones y sistemas antidrones con tecnología de inteligencia artificial para reforzar la seguridad ante el aumento de ataques con aeronaves no tripuladas en el país

Santiago Cifuentes Quintero

Santiago Cifuentes Quintero

Militares del Ejército Nacional durante
Militares del Ejército Nacional durante el acto de presentación del Banot, unidad que fortalecerá la capacidad operativa frente al uso de drones por parte de grupos armados ilegales - crédito @COMANDANTE_EJC/X

El Ejército Nacional activó su primer Batallón de Aeronaves No Tripuladas (Banot), una unidad especializada en el uso de drones para operaciones de vigilancia, reconocimiento y apoyo aéreo. La medida hace parte de una estrategia de modernización impulsada por el Ministerio de Defensa ante el aumento de ataques con drones armados en distintas regiones del país.

Según datos oficiales, en el último año y medio se han registrado más de 350 ataques con drones, que dejaron 15 uniformados muertos y cerca de 170 heridos.

Entre abril de 2024 y septiembre de 2025 se contabilizaron 313 incidentes en los departamentos de Nariño, Valle y Cauca, donde disidencias de las Farc y el ELN han empleado drones modificados para lanzar explosivos o realizar labores de inteligencia.

Durante la ceremonia de presentación, realizada en la base aérea de Tolemaida, el general Carlos Padilla, comandante de la división de aviaciones del Ejército, explicó que el conflicto colombiano “ha tenido un desarrollo basado en algunos avances tecnológicos, especialmente dado por estas pequeñas aeronaves no tripuladas”.

El Banot estará conformado inicialmente por más de 250 militares especializados y contará con más de 300 drones de distintos tipos, incluyendo equipos con inteligencia artificial capaces de identificar rostros, seguir vehículos y operar en un radio de hasta 45 kilómetros. Se espera que la unidad amplíe su personal a entre 500 y 600 efectivos durante su primera fase operativa.

La base del batallón se ubicará en el departamento de Boyacá, en los municipios de Sogamoso y Firavitoba.

Ceremonia de activación del primer
Ceremonia de activación del primer Batallón de Aeronaves No Tripuladas (Banot) en la base aérea de Tolemaida, encabezada por el ministro de Defensa y la cúpula del Ejército Nacional - crédito @COMANDANTE_EJC/X

Allí se aprovecharán áreas subutilizadas del aeropuerto Alberto Lleras Camargo, que cuenta con pista, oficinas y torre de control construidas en 2017, pero que no habían sido utilizadas. El terreno, avaluado en 1.500 millones de pesos, fue donado por la Gobernación de Boyacá al Ejército Nacional.

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón Granados, señaló que “la región tendrá el honor de ser la sede de esta nueva unidad militar”, mientras que la alcaldesa de Firavitoba, Luz Amanda Rodríguez Salamanca, confirmó que ya se tramita la licencia de construcción de nuevos hangares en la vereda El Tintal.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Boyacá, Alejandro Pico Gama, destacó que el proyecto “fortalece la capacidad operativa del Ejército y contribuye a la seguridad del departamento”.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, explicó que la creación del Banot se enmarca en la política del Gobierno de impulsar la fabricación nacional de armamento y fortalecer la autonomía tecnológica.

“El Gobierno apuesta por la reactivación económica regional, la generación de empleo especializado y el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales en defensa”, afirmó.

Drones de última generación, equipados
Drones de última generación, equipados con inteligencia artificial y sistemas de reconocimiento, harán parte del nuevo batallón especializado en operaciones aéreas no tripuladas - crédito @COMANDANTE_EJC/X

El ministro también anunció otros proyectos en Boyacá relacionados con el sector defensa, como la construcción de una planta industrial de vehículos blindados ligeros en Sogamoso, a cargo de Indumil Colombia, y una nueva sede de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en Villa de Leyva.

Durante la misma ceremonia en Tolemaida, el Ejército retiró oficialmente del servicio los helicópteros UH-1N Cazadores, tras más de 105.000 horas de vuelo acumuladas. Estas aeronaves, empleadas durante décadas en operaciones de transporte y apoyo táctico, serán reemplazadas progresivamente por nuevos sistemas no tripulados y aeronaves de última generación.

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, quien presidió el acto, indicó que la activación del Banot “permite fortalecer las capacidades operacionales del Ejército en todo el territorio colombiano” y que el retiro de los UH-1N “marca una transición hacia herramientas tecnológicas más eficientes y seguras”.

El Banot tendrá su sede
El Banot tendrá su sede en Boyacá, donde se construirán hangares y zonas de operación en el aeropuerto Alberto Lleras Camargo de Sogamoso y en el municipio de Firavitoba - crédito @COMANDANTE_EJC/X

La implementación del batallón coincide con un incremento en el uso de drones por parte de organizaciones criminales. Además de los ataques terrestres, las autoridades han decomisado vehículos de superficie no tripulados (USV) en el mar Caribe, con capacidad para transportar hasta 1,5 toneladas de narcóticos, y han documentado el uso de drones para labores de vigilancia en zonas de frontera.

La nueva unidad comenzará operaciones entre finales de 2025 y el primer semestre de 2026, con personal capacitado en tácticas y técnicas de combate mediante cooperación con países aliados y la OTAN. Según la Presidencia de la República, en 2024 se registraron 115 incidentes relacionados con drones, una cifra que refleja la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado frente a esta amenaza emergente.

