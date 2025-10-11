Dayana Jaimes responde a Betsy Liliana tras ser comparada con la perra de Copetran: “Animalitos que tienen mejores sentimientos que algunos humanos”

La comunicadora respondió a la ofensa con un mensaje en redes que destaca el valor de los animales sobre ciertas actitudes humanas, en medio de una disputa con la familia Díaz - crédito @dayanajaimes55/ Instagram

Dayana Jaimes volvió a ser tema central de conversación en redes sociales luego de responder en tono irónico a las afirmaciones de Betsy Liliana, quien la comparó con un perro como parte de un escándalo familiar que involucra a la hija de Diomedes Díaz, Lily Díaz.

El conflicto surgió cuando Lily Díaz publicó audios enviados por Dayana Jaimes donde ella le pedía que no la relacionara más con Evelio Escorcia, el esposo de su excuñada. En dichas grabaciones, la viuda de Martín Elías dejó claro que no quería verse involucrada en los rumores que la señalaban como responsable de la ruptura matrimonial de Lily, enfatizando que “entre ellas había una gran diferencia”.

La disputa escaló rápidamente en redes sociales, donde las respuestas de internautas no se hicieron esperar. Dayana Jaimes reaccionó a la viralización de los audios subiendo un meme a sus historias de Instagram en el que sugería que se estaría riendo de su situación.

Paralelo a esto, la comunicadora rompió el silencio y aseguró públicamente que no se arrepentía de sus palabras en las grabaciones: “No me arrepiento de nada de lo que dije”, afirmó Jaimes, y agregó que tiene pruebas que demostrarían su inocencia y dejarían en evidencia a Lily Díaz.

La viuda de Martín Elías respondió a la controversia con humor, refiriéndose a la comparación con la mascota de Copetran - crédito @dayanajaimes55/ Instagram

En ese contexto, la polémica sumó un nuevo episodio cuando Betsy Liliana defendió a su hija y, mediante audios, arremetió contra Dayana Jaimes. En ellos, Liliana acusó a Jaimes de supuestamente haberse relacionado con varios hombres y cuestionó su reputación. Como parte de sus declaraciones, Liliana realizó una comparación que generó un mar de comentarios en internet: de manera ofensiva, comparó a Jaimes con un perro famoso que es la imagen de una empresa de transportes en Colombia.

La respuesta de Dayana Jaimes ante esta comparación no tardó en llegar. A través de una historia en Instagram, publicó una imagen del reconocido perro y de la empresa de transporte, acompañada de un mensaje que ironizaba la situación: “Cope he leído tantas cosas lindas de tí, que hoy en tu cumpleaños debo confesar que en algún momento de mi vida quise estar así de delgada como tú”.

Dayana había sido comparada con la mascota de la compañía de transporte - crédito redes sociales

“Definitivamente, Cope es de esos animalitos que tienen mejores sentimientos que algunos humanos”, añadió Jaimes. Las palabras de Dayana Jaimes fueron interpretadas por muchos seguidores como una forma de quitarle peso a los ataques recibidos y de responder desde el humor ante una situación que rápidamente se viralizó en la conversación pública digital.

El episodio suma un nuevo capítulo en el historial de controversias públicas que han rodeado a la familia Díaz, colocando otra vez a sus integrantes y exparejas bajo el escrutinio de miles de seguidores y curiosos en el ámbito digital.

¿De dónde surgió la comparación con la mascota de Copetran?

La controversia se originó después de la difusión de un video en el que Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz y madre de Lily Díaz, arremete con dureza contra Dayana.

El conflicto, que involucra acusaciones de traición, filtraciones de información personal y amenazas de acciones legales, ha generado una ola de reacciones en redes sociales y ha intensificado la tensión entre los descendientes del reconocido cantante vallenato.

El punto más álgido de la confrontación se produjo con la publicación del video de Betsy Liliana, quien, en su calidad de médica y exesposa de Diomedes Díaz, acusó directamente a Dayana Jaimes de haber traicionado la confianza de su hija. “Dayana Jaimes, te habla la gran Betsy Liliana, la mamá de Lilianita, la persona con la que tú te estás metiendo en las redes sociales, y quiero que sepas que tú tienes más cara que espalda, tú tienes huevo…”, dijo Betsy.

Una fuerte disputa reaviva el debate sobre las relaciones entre los herederos de Diomedes Díaz, después de una serie de publicaciones que incluyeron amenazas y mensajes de respaldo entre los protagonistas - crédito @babaditosoficiall/ Instagram

Las declaraciones de Betsy Liliana incluyeron comparaciones ofensivas, como la referencia a la mascota de la empresa de transportes Copetran, que, según explicaciones de internautas recogidas por Infobae, implicaría comparar a Dayana Jaimes con la perra que aparece en el logo de la compañía.

“Y referente a que Lilianita no se va a comparar contigo, pues claro que no se va a comparar contigo mi vida. Mi hija es hermosa, ¿no la ves que está recién parida. Para que tú lo sepas, mi hija es hermosa. Y tú pareces la hijueputa perra de Copetran, malparida”, afirmó.