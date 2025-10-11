Colombia

Colombia lidera el ranking mundial de felicidad docente: los profesores más satisfechos del planeta están en el país

Un estudio de la Ocde reveló que nueve de cada diez docentes colombianos volverían a elegir su profesión, superando a países como España, Italia y Portugal

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
Colombia lidera el Ranking Mundial
Colombia lidera el Ranking Mundial de Satisfacción Docente 2024, según la Ocde - crédito Ministerio de Educación

Mientras en buena parte del mundo los maestros enfrentan desmotivación y desafíos laborales crecientes, en Colombia el panorama parece distinto. Según el último Ranking Mundial de Satisfacción Docente 2024, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el país lidera la lista de naciones donde los profesores se sienten más felices con su profesión.

El informe puso a Colombia por encima de países europeos como España, Italia, Islandia, Portugal e Israel, que completan los primeros puestos. En contraste, Japón, Francia, Australia, Corea y Eslovenia figuran entre los últimos lugares, con niveles de satisfacción considerablemente más bajos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Nueve de cada diez maestros
Nueve de cada diez maestros colombianos volverían a elegir la docencia como profesión - crédito Ministerio de Educación

Para la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, los resultados reflejan un avance notable en la percepción del magisterio nacional. “Es gratificante saber que todas las ciudades apuntamos a lo mismo y logramos que el país lidere el Ranking Mundial de Satisfacción Docente de 2024, un logro que a su vez reafirma que la calidad educativa empieza por quienes la enseñan”, afirmó la funcionaria. Más allá de las cifras, Segovia destacó que estos resultados son fruto de políticas sostenidas de acompañamiento pedagógico, inversión en bienestar docente y programas de reconocimiento que han contribuido a dignificar la profesión. Señaló que el compromiso de las regiones ha sido clave para construir una comunidad educativa más cohesionada y optimista frente al futuro.

Uno de los datos más alentadores del estudio es que nueve de cada diez docentes colombianos volverían a elegir ser profesores, una proporción que se encuentra entre las más altas del planeta. Este nivel de compromiso y vocación, destacó Segovia, demuestra que la docencia en Colombia recuperó prestigio y reconocimiento social.

La percepción sobre el valor de la profesión también ha mejorado: el 54 % de los encuestados considera que enseñar es una de las actividades más valoradas en el país, una cifra que, según la secretaria, creció de manera sostenida desde 2018. Este cambio de mentalidad —añadió— refleja un trabajo constante por fortalecer la formación, las condiciones laborales y el orgullo de ser maestro.

El 63% de los docentes
El 63% de los docentes en Colombia se declara satisfecho con su salario, superando el promedio de la Ocde - crédito Infobae

En el aspecto económico, los resultados también sorprenden. El 63% de los docentes afirma sentirse satisfecho con su salario, un porcentaje que supera con amplitud el promedio general de los países de la Ocde, ubicado en un 39%. Aunque persisten retos en materia de equidad salarial y estabilidad, los indicadores apuntan hacia un bienestar profesional superior al de la mayoría de los países evaluados.

Más allá de los números, el estudio pone de relieve una realidad que muchas veces pasa inadvertida: el entusiasmo de los maestros colombianos por su trabajo. Su satisfacción no solo repercute en el aula, también se traduce en una mejor calidad educativa, mayor compromiso con los estudiantes y un sentido renovado de comunidad académica. Además, evidencia una creciente conexión emocional entre los docentes y su entorno escolar, donde el apoyo institucional y el reconocimiento social han fortalecido la confianza en su rol como agentes de cambio.

El reconocimiento social y el
El reconocimiento social y el apoyo institucional fortalecen la confianza de los maestros colombianos - crédito Colprensa

“Nueve de cada diez docentes en el país volverían a elegir ser profesores”, repitió Segovia durante la presentación del informe, subrayando la relevancia de estos resultados para las políticas educativas del país. En sus palabras, este reconocimiento internacional debe servir como un impulso para seguir fortaleciendo la formación pedagógica, los programas de bienestar y la participación de los educadores en la construcción de políticas públicas.

El liderazgo de Colombia en este ranking no surge de la casualidad. Es el reflejo de mejoras en la capacitación docente y un creciente reconocimiento del papel esencial que desempeñan los profesores en la transformación social. La satisfacción de quienes enseñan, como lo evidencia este estudio, es también un indicador del rumbo que toma la educación en el país.

Temas Relacionados

OcdeDocentes en ColombiaEncuesta profesoresFecodeEducación en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Day Vásquez llamó “mentiroso” al abogado de Nicolás Petro, que la acusó de obstrucción a la justicia: “Ya no sabe ni que decir”

Alejandro Carranza acusó a la barranquillera de manipular el proceso judicial en favor de sus intereses personales, por lo que la expareja de su cliente no tardó en responder

Day Vásquez llamó “mentiroso” al

Niña de 10 años con fibrosis quística en Cali lucha por su vida ante falta de medicamentos de su EPS

Los padres de la menor interpusieron una tutela en 2016 para garantizar el suministro de sus medicamentos; sin embargo, la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS) ha fallado en su entrega

Niña de 10 años con

Conmovedora escena en plena aguacero en Popayán, Cauca: habitante de calle murió y su mascota no desamparó su cadáver

La perra se negó a abandonar a su compañero fallecido, permaneciendo junto a él durante todo el procedimiento de inspección y levantamiento del cadáver por parte de las autoridades

Conmovedora escena en plena aguacero

Con triplete de Néiser Villarreal, Colombia derrotó a España y se metió en las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile

En un partido donde las defensas brillaron por su fragilidad, la Tricolor se impuso 3-2 con una actuación destacada del atacante tumaqueño, que conviritó el gol de la victoria en los minutos finales

Con triplete de Néiser Villarreal,

Amaranta Hank explicó a fondo su principal propuesta de campaña para llegar al Congreso en 2026 sobre regular actividades sexuales pagas

Para Alejandra Omaña, la periodista y actriz de cine para adultos que también es escritora, los derechos de las trabajadoras sexuales será una de sus banderas de campaña, buscando regular esta clase de actividades que, según cifras que reveló la misma candidata al Senado, en el caso de la industria porno, generaría ingresos al país por más de $5 billones al año

Amaranta Hank explicó a fondo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez reveló el lugar

Yeison Jiménez reveló el lugar al que se mudará lejos de Colombia: “Me lo merezco”

Ryan Castro se pronunció tras la cancelación de su evento gratuito en Bogotá: hizo promesa a sus fans

Juliana Calderón responde a la ola de críticas contra Yina Calderón antes del combate con Andrea Valdiri: “Ustedes no saben qué pueda pasar”

Halloween 2025 llega con actividades gratuitas y culturales para toda la familia en Bogotá

Expectativas por colaboración entre Beéle y Shakira: fans crearon una versión preliminar de cómo sonaría la canción

Deportes

Con triplete de Néiser Villarreal,

Con triplete de Néiser Villarreal, Colombia derrotó a España y se metió en las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile

México vs. Colombia EN VIVO: comienza la preparación para el Mundial 2026, siga el minuto a minuto

Deportivo Cali vs. São Paulo: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Jornada histórica para el fútbol colombiano: cuatro selecciones compiten el 11 de octubre a nivel internacional

Fuertes críticas del periodismo mexicano a la selección Colombia en la previa del amistoso: “Son mediocres”