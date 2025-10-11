Colombia

Colombia hace historia al implantar el primer iris artificial en el país: el paciente fue un extranjero de 80 años

La cirugía inédita se realizó en Medellín y marca un hito en la oftalmología de alta complejidad en Latinoamérica, abriendo nuevas posibilidades para la rehabilitación visual de pacientes con patologías severas

Licsa Gómez

Licsa Gómez

Antes de la operación, el
Antes de la operación, el paciente solo podía distinguir algunas sombras - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En Medellín, la Clínica Oftalmológica de Antioquia se convirtió en escenario de un hecho sin precedentes para la medicina colombiana y latinoamericana: el primer implante de iris artificial en Colombia, aplicado a un paciente extranjero de 80 años proveniente de Curazao.

Antes de la cirugía, el hombre apenas podía distinguir algunas sombras, situación que motivó su traslado a la ciudad con la esperanza de recuperar la visión perdida durante el último año.

El procedimiento, de alta complejidad, fue liderado por el doctor Germán Giraldo, que aseguró que la intervención fue exitosa y que el paciente muestra avances significativos en su recuperación. “En este momento el paciente ha recuperado su visión potencial de forma importante. La parte estética y emocional ha mejorado en un cien por ciento”, explicó el especialista.

El implante de iris artificial representa un avance significativo en la cirugía ocular, ya que permite reemplazar total o parcialmente el iris natural, mejorando tanto la función visual como la estética ocular.

Esta tecnología, se utiliza en casos de aniridia (ausencia congénita del iris), iris traumático, coloboma, oculares con cataratas complicadas, entre otros. Estos dispositivos están fabricados con silicona biocompatible y son flexibles, lo que permite su inserción a través de incisiones pequeñas.

El procedimiento fue de alta
El procedimiento fue de alta complejidad y liderado por el doctor Germán Giraldo - crédito Clínica Oftalmológica de Antioquia

Tras la intervención quirúrgica, el paciente comenzó un proceso de recuperación que le permitió redescubrir la luz, los rostros y los paisajes que la enfermedad le había arrebatado. “Ahora puedo moverme por donde quiera, expresó el hombre, reflejando no solo el éxito de la cirugía, sino la recuperación de su independencia y calidad de vida.

Según el doctor Giraldo, este logro “abre unas posibilidades inmensas en la rehabilitación de pacientes que han perdido su iris o que han nacido sin él, tanto en Colombia como en el extranjero. Entramos en la cancha de los países con tecnología de punta para este tipo de procedimientos”.

El implante también evidencia la capacidad de la ciudad de Medellín para consolidarse como epicentro de avances médicos en la región, gracias a la combinación de talento humano, infraestructura y tecnología de última generación. El procedimiento reafirma la posición de Colombia como un país capaz de realizar cirugías de alta precisión y complejidad, comparable con estándares internacionales.

Impacto médico y social del implante

El procedimiento innovador impacta positivamente
El procedimiento innovador impacta positivamente en la autoestima, integración social y bienestar emocional del paciente - crédito EFE

El éxito del implante no se limita únicamente a la recuperación visual, sino que tiene implicaciones importantes en la calidad de vida y bienestar emocional de los pacientes. La posibilidad de restablecer la función del iris reduce riesgos asociados con la sensibilidad a la luz y mejora la apariencia estética del ojo, factores que impactan directamente en la integración social y la autoestima de quienes sufren estas condiciones.

Además, los pacientes pueden retomar actividades cotidianas con mayor seguridad y confianza, lo que disminuye la dependencia de familiares o cuidadores, y facilita su participación en el ámbito laboral y recreativo, así como en actividades deportivas y culturales.

La cirugía también se proyecta como un modelo replicable en otros países de la región, y puede incentivar programas de formación médica especializados en oftalmología reconstructiva. “Este tipo de procedimientos demuestra que Latinoamérica puede estar a la vanguardia de la oftalmología moderna, ofreciendo soluciones que hasta ahora estaban disponibles solo en unos pocos países”, indicó el especialista.

El doctor Germán Giraldo aseguró
El doctor Germán Giraldo aseguró que el paciente ha recuperado buena parte de su visión y su estado emocional ha mejorado significativamente - crédito Clínica Oftalmológica de Antioquia

Por su carácter innovador, el implante de iris artificial también genera interés en la comunidad científica internacional, promoviendo la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas de rehabilitación ocular, fomentando colaboraciones entre instituciones médicas, incrementando el intercambio de conocimientos y experiencias, y contribuyendo a la formación de profesionales especializados en este tipo de cirugías de alta complejidad, además de sentar precedentes para futuras innovaciones en prótesis intraoculares.

