Colombia

Capturan a rector de internado rural en Vichada por abuso sexual a seis estudiantes indígenas: fingía ser parte de un grupo ilegal

la investigación judicial priorizó la protección de las comunidades vulnerables y la atención integral a las familias afectadas

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
Autoridades detuvieron a un directivo
Autoridades detuvieron a un directivo escolar en Cumaribo tras denuncias de agresiones sexuales contra seis alumnas, cuatro de ellas menores, en un internado rural, según la Fiscalía General de la Nación - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación informó la captura de un rector de un internado rural en Cumaribo, Vichada, acusado de abuso sexual contra seis estudiantes indígenas, cuatro de ellas menores de edad.

El funcionario enfrenta cargos por acceso carnal violento, actos sexuales con menor de catorce años y acoso sexual, todos agravados, y deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación, la detención se realizó en Puerto Carreño, Vichada, luego de una investigación que permitió reunir pruebas sobre la presunta responsabilidad del rector en hechos ocurridos entre 2024 y 2025 dentro de las instalaciones del internado.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ejecutó la captura, y posteriormente un fiscal seccional presentó al acusado ante un juez de control de garantías, quien ordenó la medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Las víctimas identificadas son seis estudiantes, todas integrantes de una comunidad indígena, de las cuales cuatro son menores de edad. Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial, explicó que las denuncias y las labores investigativas se desarrollaron con un enfoque diferencial y prioritario, dada la vulnerabilidad de las afectadas y el contexto particular del internado.

Jaramillo Rivera detalló que las agresiones se habrían producido en el propio centro educativo, donde el rector, al aprovechar su posición de poder y supervisión, sometió a las alumnas a distintos vejámenes.

La detención de un directivo
La detención de un directivo escolar por presunto abuso sexual contra estudiantes indígenas reabre el debate sobre la vulnerabilidad de las comunidades y la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación señaló que el modus operandi del acusado incluía amenazas directas a las víctimas y a sus familias. El rector les advertía sobre supuestos vínculos con grupos armados ilegales, con el objetivo de intimidarlas y evitar que lo denunciaran, lo que incrementó el nivel de riesgo para las estudiantes y su entorno familiar.

En relación con la respuesta institucional, Jaramillo Rivera subrayó que la Fiscalía actuó con un enfoque diferencial y prioritario en la atención a las víctimas, resaltando la importancia de proteger los derechos de las menores y de la comunidad indígena afectada.

La funcionaria reiteró que los elementos materiales probatorios recabados permitieron imputar al rector por los delitos de acceso carnal violento, acto sexual con menor de catorce años y acoso sexual, todos agravados.

Actualmente, el proceso judicial continúa bajo la supervisión de la Fiscalía General de la Nación, que mantiene la medida de aseguramiento en centro carcelario para el acusado mientras se desarrollan las siguientes etapas del caso.

El rector, quien no aceptó los cargos formulados, permanecerá privado de la libertad en un establecimiento penitenciario mientras la justicia determina su responsabilidad en los hechos investigados.

Prisión para hombre acusado de abuso sexual contra su hijastra en Bogotá

Un hombre fue enviado a prisión tras ser acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 11 años en una vivienda del barrio Potosí, en el sur de Bogotá, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Un juez ordena prisión preventiva
Un juez ordena prisión preventiva para un hombre acusado de abuso sexual contra su hijastra en el sur de Bogotá - crédito prensa Fiscalía

La medida de aseguramiento fue impuesta por un juez de control de garantías, luego de que el procesado fuera imputado por los delitos de acceso carnal violento y acto sexual agravado.

La investigación estableció que el acusado aprovechaba los momentos en que la menor quedaba bajo su cuidado para someterla a diferentes vejámenes sexuales.

La denuncia presentada por la madre de la víctima permitió activar el proceso judicial y derivó en la captura del sospechoso por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el sector de Molinos, en la localidad de Tunjuelito.

Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación. El caso continúa bajo investigación para esclarecer todos los detalles y garantizar la protección de los derechos de la víctima.

En otro caso, una niña de 8 años fue obligada por su padrastro a ver contenido pornográfico y posteriormente fue víctima de agresiones sexuales en el barrio México, también en la localidad de Ciudad Bolívar.

Según la investigación, el agresor sometía a la menor a observar material explícito para ejercer control y perpetrar los abusos, conducta que se extendió durante aproximadamente dos años.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos de acceso carnal violento y acto sexual agravado al procesado - crédito Amnistía Internacional España

Durante ese periodo, la niña también fue objeto de castigos físicos y amenazas constantes.El documento oficial detalla: “Según la investigación, el presunto agresor obligaba a la niña a ver contenido pornográfico para luego someterla a abusos. Si la víctima se oponía, le propinaba golpes y lesiones en su cuerpo con plantas urticarias”.

Además, el agresor utilizaba amenazas contra la madre de la víctima para mantener el silencio de la menor, de acuerdo con reportes del CTI.

Temas Relacionados

Abuso sexual a menoresFiscalía General de la NaciónCumariboComunidades indígenasInternado ruralVichadaColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Día 11 de octubre, resultados últimos sorteo 8214

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día 11 de octubre,

Ejército activa en Boyacá su primer batallón de drones para enfrentar los ataques aéreos de disidencias y del ELN

La nueva unidad, con sede en Sogamoso y Firavitoba, operará más de 300 drones y sistemas antidrones con tecnología de inteligencia artificial para reforzar la seguridad ante el aumento de ataques con aeronaves no tripuladas en el país

Ejército activa en Boyacá su

Pareja resultó gravemente herida luego de que ser golpeados por una deuda ajena

Los agresores estarían bajo los efectos del alcohol y destruyeron el puesto de trabajo de las víctimas

Pareja resultó gravemente herida luego

La reacción del jefe de un colombiano en Australia que se hizo viral en redes luego de que lo pilló ‘tirando paso’ al ritmo de Pastor López: “Parrandera music”

Daniel Ocampo comparte cómo es su vida en el país oceánico, al que migró hace más de tres años, y donde muestra cómo se la guerrea, visto desde los ojos de un “montañero”, como él mismo se describe en redes

La reacción del jefe de

Dayana Jaimes responde a Betsy Liliana tras ser comparada con la perra de Copetran: “Animalitos que tienen mejores sentimientos que algunos humanos”

Dayana Jaimes respondió con ironía a la comparación que le hizo Betsy Liliana, madre de Lily Díaz, durante una polémica familiar

Dayana Jaimes responde a Betsy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Dayana Jaimes responde a Betsy

Dayana Jaimes responde a Betsy Liliana tras ser comparada con la perra de Copetran: “Animalitos que tienen mejores sentimientos que algunos humanos”

Yina Calderón confiesa temor antes de Stream Fighters 4: “Mi mamá está preocupada”

Melissa Gate revive la rivalidad con Yina Calderón tras fuertes declaraciones en redes sociales: “Fiona, te di la oportunidad”

Violeta y Michelle tienen tenso cruce en ‘MasterChef Celebrity’ tras reto de postres: “Groserita”

Conoce las 10 mejores series de Netflix Colombia que puedes disfrutar este fin de semana

Deportes

España vs. Colombia EN VIVO:

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Bolillo Gómez se mostró furioso tras la derrota de El Salvador en las Eliminatorias Concacaf: “Quedé berraco”

Este fue el último partido de David Ospina con la selección Colombia: regresó al arco al año tras superar dura lesión

Técnico de México elogió el nivel de la selección Colombia: “Queremos rivales de talla mundial y que nos exijan”

La Comisión Disciplinaria de Dimayor abrió proceso a Alfredo Morelos por el polémico penal en el Boyacá Chicó vs. Nacional