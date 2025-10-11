Blessd, Jessi Uribe, Bomba Estéreo, Gorillaz y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Blessd publicó esta semana su más reciente sencillo "Se Supone" - crédito Colprensa

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Pumba Dos Santos presenta su nuevo sencillo “Follow Me”

El cantante ligado a la movida afrobeat presenta una nueva canción en la que invita desde su letra a entregarse al amor sin miedo, a la que acompaña con un beat irresistible.

“Es mi canción favorita. Es de esas que no solo se escuchan, se sienten. Me lleva a un lugar donde todo es paz, todo es amor”, expresó el artista en un comunicado de prensa.

El grupo de hip-hop Afterclass presenta “Boticario”

El colectivo formado por Luis7Lunes, Vic Deal y Maco Maat presenta el primer adelanto de su próxima placa, La Ausencia del Descanso, en el que dejan claro que su intención es generar preguntas antes que una gratificación inmediata.

Con bases inspiradas en el jazz y una narrativa callejera, es un ejemplo de lo sofisticado y desgarrador que puede ser el proceso de tomar las experiencias más duras y plasmarlas en una canción.

Bomba Estéreo y Carlos Vives unen fuerzas en “La Samaria”

Luego de una temporada inmersos en el proyecto Astropical junto a Rawayana, Bomba Estéreo está de vuelta, y lo hace con esta colaboración celebrando los 500 años de Santa Marta junto a Carlos Vives.

Para Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, esta canción representa una conexión profunda con su tierra natal: “Es un lugar sagrado y por eso es importante para mí poder ofrecer esa energía en una canción”. Por su parte, Carlos Vives expresó: “Es una canción de unidad, orgullo y sentido de pertenencia a Santa Marta”.

El videoclip, dirigido por Cristian Saumeth, captura el lado más vibrante y el más espiritual de la capital de Magdalena.

Jessi Uribe publicó su placa ‘Dando Instrucciones’

El santandereano continúa apostando por consolidar su presencia internacional, en esta oportunidad con su más reciente LP, concebido para acercarse al mercado del regional mexicano.

Grabado en Sinaloa, México, contó con la producción de Joss Favela y Ricardo Orrantía, el cual reúne un repertorio de canciones que incluye regional mexicano, banda, vallenato y balada, con letras que abordan el amor, el desamor y las experiencias que acompañan la vida cotidiana de su público.

El tema principal, que lleva el mismo nombre del álbum, es una colaboración con el reconocido cantante vallenato Jean Carlos Centeno, quien imprime su sello característico a una interpretación cargada de sentimiento y profundidad.

Blessd le canta al desamor en “Se Supone”

Producida por Los Money Makers, la nueva pista de la superestrella urbana muestra su lado más vulnerable, sumergiéndose en el dolor que implica dejar ir, combinando melodías melancólicas de guitarra con beats lentos, capturando la tensión agridulce de ver a alguien alejarse.

Margarita Siempre Viva presenta su LP ‘El Principio’

A lo largo de once temas, la agrupación antioqueña de rock alternativo se muestra más madura y segura de sí misma que nunca. Transmite la energía post-punk de sus inicios, a la par con la faceta más melódica explorada en sus trabajos posteriores, oscilando entre momentos prolijos como Mi Corazón De Miel, algunos más rítimicos como Ojos de Fuego, y otros más rasposos como Infinita Canción: El Secreto.

Gilberto Daza une fuerzas con Musiko en “Todo y Nada”

El cantautor colombiano nominado al Latin Grammy por su trabajo en el pop cristiano, presenta, una colaboración poderosa con el artista urbano de origen puertorriqueño, uniendo la espiritualidad y la música latina contemporánea para dar un mensaje de caracter universal.

Hamilton se juntó con Mau y Ricky y Daramola en “Chamba”

El cartagenero presenta una nueva pista que celebra los amores predestinados por las reglas del universo y que llegan para quedarse, acompañado de los hijos de Ricardo Montaner y el cantante y productor nigeriano radicado en Miami.

El estreno sirve como antesala del Afrorockstar Tour Colombia, que lo llevará por cuatro de las principales ciudades del país.

La Perversa presenta “Que Dique Tu Sí”

La dominicana regresa con un dembow filoso, que se aleja del romance y revela su ya característico estilo confrontativo, apuntando directamente a los hombres que hablan más de lo que cumplen, convirtiendo la canción en un himno de burla y poder femenino.

Francisca Valenzuela presento su canción “Tira y Afloja (Afuera)”

Luego de desfilar en el icónico Le Défilé L’Oréal Paris durante la Paris Fashion Week, la cantante y compositora chilena presentó un sencillo que marca el final de la era de Adentro (2023), exponiendo una sensación de dualidad constante tanto en la letra como en la instrumentación, que entre los momentos más calmados y los más cargados es siempre capaz de transmitir fuerza interpretativa.

Charly García sorprendió juntándose con Sting en “In The City”

Dos figuras reconocidas por su talento interpretativo y compositivo (una en el ámbito angloparlante, otra en la música hispanohalante) se juntaron en una pista grabada entre Miami y Buenos Aires.

La colaboración se gestó luego de que ambos coincidieran en los camerinos del Movistar Arena de Buenos Aires, durante la presentación del británico en febrero pasado.﻿

“Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show. Siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer. Era un tema que ya había escrito y que, además de ser en inglés, me pareció perfecto para la voz de Sting en el estribillo. Me emocionó escucharlo en mi canción”, expresó Charly en un comunicado de prensa..

El ex-The Police añadió: “Es un honor cantar con Charly, así que fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón. Fue divertido arreglar y combinar las armonías. Le sirvieron a la canción, pero también fueron un mensaje musical divertido para él”.

Gorillaz presenta “The Manifesto”, su colaboración con Trueno y Proof

Una de las colaboraciones más anticipadas del proyecto de Damon Albarn era la que contaría con la presencia del rapero argentino y el norteamericano, y no decepcionó.

Con dos partes bien diferenciadas en sus siete minutos de duración, una más adaptada a los ritmos latinos y otra más ligada a la tradición estadounidense, incluye rimas que abordan el significado de la vida, acompañadas de las voces del británico, que refuerzan ese mensaje.

Richard Ashcroft presenta su LP ‘Lovin You’

Pocos días después de confirmarse su presencia en Suramérica como telonero de Oasis en sus fechas en la región, el recordado cantante de The Verve publicó su sexto trabajo solista, en el que apela a lo que caracterizó su carrera como un referente del britpop: guitarras melódicas al frente, letras universales que abordan la alegría y la tristeza por igual, y coros magníficos.

Yellowcard apuesta a la fidelidad a sí mismos en ‘Better Days’

La banda estadounidense, una de las más destacadas del neo-punk de los 2000, estrenó su más reciente LP, en el que la madurez y su firmeza en confeccionar himnos energícos, melódicos y emocionantes por igual se mantiene intacta.

La banda de Florida esta vez sumó colaboraciones con Matt Skiba de Alkaline Trio en Love Letters Lost, y Avril Lavigne en You Broke Me Too, y el baterista Travis Barker de blink-182 tocando la batería en todo el disco. Como coronoación a sus esfuerzos, Better Days llegó a la cima del Alternative Airplay de Billboard.

Fred Again.. se junta con Amyl And The Sniffers en “You’re A Star”

Dos nombres rupturistas por definición. Uno desde la electrónica, otro desde el indie rock, unen fuerzas en una pista que hace uso de breakbeats que vienen y van de manera frenética, y que sumados a la voz de Amy Taylor le dan una cualidad algo siniestra, pero igualmente atrapante.

Esta canción es el inicio de la segunda fase de su proyecto USB, en el que estrenará 10 temas, de manera coordinada con presentaciones en igual cantidad de ciudades, en la misma cantidad de semanas.