Violeta Bergonzi es la primera en pasar al top 10 de ‘MasterChef Celebrity 2025′: “Soñaba con este momento”

El paso de la presentadora al selecto grupo estuvo cargado de estrategia y reacciones divididas por parte de sus compañeros que, incluso, avivó algunos roces entre los participantes

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Viloleta entra al top 10
Viloleta entra al top 10 de 'MasterChef Celebrity' - crédito @violetabergonzi/Instagram

El avance de Violeta Bergonzi al selecto grupo de los diez mejores en Masterchef Celebrity estuvo marcado por una combinación de estrategia, presión y emociones familiares.

En una noche marcada por la competencia, la presentadora no solo se aseguró el primer cupo al top 10, sino que lo hizo bajo la promesa personal de cumplir un compromiso con sus hijos, un elemento que añadió una dimensión íntima a su victoria. “Tengo que ganar, se los prometí a mis hijos”, declaró Violeta Bergonzi antes de iniciar el reto.

El episodio, emitido el jueves 9 de octubre, planteó un desafío individual centrado en el pollo, con el que los participantes debían impresionar a seis chefs especializados que fungieron como comensales y jueces.

La dinámica del reto se vio alterada por la ventaja obtenida previamente por Violeta Bergonzi, quien pudo decidir qué concursante con delantal negro tendría la oportunidad de cocinar y aspirar directamente a estar entre los diez finalistas.

La presentadora es la primera
La presentadora es la primera en entrar el top 10 de 'MasterChef Celebrity 2025' - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Sin titubear, eligió a Patricia Grisales, que confesó no sentirse preparada para asumir el reto en ese momento, aunque su destreza culinaria era reconocida por sus compañeros.

La decisión de Violeta Bergonzi generó reacciones inmediatas entre los participantes. David Sanín expresó su desconcierto ante la jugada, aunque admitió que Patricia Grisales tenía el potencial para sorprender con su sazón.

Por su parte, Ricardo Vesga sugirió que la estrategia de Violeta Bergonzi tenía matices personales, insinuando tensiones previas con David Sanín y comparándola con la táctica de una concursante de temporadas anteriores: “Es la Carla Giraldo de esta temporada”, comentó Ricardo Vesga.

Además de seleccionar a la concursante, Violeta Bergonzi tuvo la potestad de asignar los tiempos de cocción para cada participante, una decisión que incrementó la presión en la cocina.

La presentadora dividió opiniones con
La presentadora dividió opiniones con las ventajas que usó para ganar el resto - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Alejandra dispuso de 45 minutos, David Sanín de 35, Patricia Grisales de 55, Carolina de 40 y Pichingo de 50. Esta distribución generó comentarios entre los concursantes, como el de David Sanín, quien sugirió que Violeta Bergonzi no favorecía a Carolina al otorgarle menos tiempo.

Durante la preparación, la tensión se hizo palpable. David Sanín estuvo a punto de abandonar, pero fue animado a continuar por Claudia, mientras que Patricia Grisales debió modificar su receta de arroz con pollo sobre la marcha.

La presión del tiempo afectó la ejecución de varios platos: Pichingo no logró presentar su propuesta como deseaba, Alejandra recibió críticas por la combinación de frutas con sal y Carolina presentó un plato inspirado en Ecuador que no cumplió con los requisitos del reto, lo que se reflejó en su calificación final.

El plato que presentó Violeta
El plato que presentó Violeta desató varias reacciones de los jurados, compañeros y televidentes - crédito @canalrcn/ Instagram

El plato de Violeta Bergonzi, un pollo americano inspirado en su primer amor, fue uno de los primeros en ser evaluados. Aunque recibió observaciones negativas sobre el punto de cocción y la textura, los chefs destacaron su técnica. “Se los prometí a mis hijos”, reiteró Violeta Bergonzi al finalizar el reto. Por su parte, Patricia Grisales presentó un arroz que, aunque sabroso, no alcanzó el nivel de alta cocina exigido por los jueces.

La deliberación de los comensales determinó el orden de los puntajes, ubicando a Carolina en la última posición, seguida por Pichingo, David Sanín, Alejandra, Patricia Grisales y, finalmente, Violeta Bergonzi en la cima. “Gánate eso”, le había pedido su hija antes del reto, una frase que resonó tras el anuncio de su victoria.

La estrategia de Violeta Bergonzi no pasó desapercibida y generó debate entre sus compañeros, quienes analizaron tanto sus decisiones tácticas como el trasfondo personal de sus elecciones. A pesar de las críticas y las dudas sobre la legitimidad de algunos platos como propuestas de alta cocina, la presentadora se consolidó como la primera concursante en asegurar su lugar en el top 10 de MasterChef Celebrity 2025, cumpliendo así la promesa hecha a su familia y marcando un hito en la competencia.

Así reaccionaron las redes al
Así reaccionaron las redes al triunfo de Violeta - crédito @canalrcn/ Instagram

Pese a la celebración de Violeta, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, reacciones que no estuvieron de acuerdo con el triunfo de la presentadora. “Cómo no iba a ganar, si tuvo los 60 minutos 🙄. Si iban a escoger el top 10, todos tenían que tener el mismo tiempo”, “Ingresa al TOP 10 pero es la más odiada por Colombia”, “Es una buena cocinera pero la subieron al balcón en un reto donde se supone que no había ningún premio, la colocaron a definir los tiempos de los demás y ahora la meten al top 10″, fueron las apreciaciones de los televidentes.

