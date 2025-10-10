Ranking de los mejores colegios en Bogotá por su enseñanza en inglés

El ranking establece cuál es la mejor opción para los papás que quieren que sus hijos aprendan un segundo idioma - crédito Alcaldía de Bogotá

Estudios de la Unesco y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) coinciden en que la enseñanza del inglés desde una edad temprana favorece el desarrollo de competencias lingüísticas sólidas al llegar a la mayoría de edad.

La adquisición temprana de un segundo idioma se asocia con una mejor pronunciación, comprensión y fluidez, elementos muy bien valorados.

Además, el dominio de este idioma amplía el acceso a oportunidades educativas, facilita la integración en ambientes culturales diversos y permite desenvolverse con mayor autonomía en futuros empleos.

En este sentido, los colegios bilingües en Bogotá han cobrado una relevancia particular, impulsado por la creciente conciencia sobre los beneficios cognitivos y sociales que esto representa para los estudiantes.

Un reciente análisis de la firma de consultoría Sapiens Research ha identificado a los quince colegios privados de la capital colombiana con los mejores resultados en el área de inglés.

El ranking elaborado por Sapiens Research no se basa en los resultados individuales de las pruebas Saber 11, sino en los índices oficiales del Icfes como institución.

En la evaluación participaron 880 colegios privados de Bogotá, de los cuales 202 lograron clasificar, y solo 22 alcanzaron la lista de los mejores resultados por materias, así se sacó el listado de los resultados más destacados en el área de inglés, los cuales fueron:

Colegio el Camino Academy Colegio Bilingüe Buckingham Colegio los Nogales Colegio Montessori British School Colegio San Jorge de Inglaterra Colegio San Jorge de Inglaterra Colegio Santa Francisca Romana Gimnasio Vermont Colegio San Mateo Apóstol Colegio Abraham Lincoln Colegio San Carlos Colegio Anglo Colombiano Colegio Marymount Gimnasio Femenino Gimnasio Campestre

Según la información recogida por la firma, los niños presentan una mayor capacidad innata para reproducir sonidos y suelen mostrar menos inhibiciones al hablar en público, lo que facilita la adquisición de una pronunciación más precisa.

Esta etapa resulta especialmente propicia para incorporar un segundo idioma, aunque los expertos coinciden en que no existe un único momento ideal para comenzar.

Diversos estudios, citados por la consultora, subrayan que el aprendizaje de una segunda lengua no solo amplía las competencias comunicativas, sino que también potencia el desarrollo cognitivo, mejora la memoria, la concentración y la capacidad de tomar decisiones.

El British School de Barcelona destaca que existen beneficios adicionales para la salud, tales como:

Retrasar el envejecimiento cerebral.

Aumentar la capacidad multitarea.

Fortalecer las conexiones neuronales.

Aumentar la densidad de materia gris.