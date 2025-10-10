Colombia

Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Andrés ‘Gury’ Rodríguez por su presencia con bate en protestas de Medellín

El Ministerio Público tiene bajo su lupa al líder político paisa tras su actuación durante las violentas manifestaciones pro Palestina en la ciudad; se examinarán posibles faltas disciplinarias

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El concejal 'El Gury' Rodríguez
El concejal 'El Gury' Rodríguez se presentó en las manifestaciones portando un bate y tuvo un comportamiento confrontativo frente a los manifestantes, por lo que está bajo la upa de la Procuraduría - crédito Colprensa - redes sociales

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal del Centro Democrático, Andrés ‘Gury’ Rodríguez, debido a su conducta durante las violentas marchas pro Palestina del 7 de octubre en Medellín.

El ente de control evalúa si el cabildante incurrió en faltas disciplinarias por presuntas amenazas hacia manifestantes.

Durante las manifestaciones en la avenida El Poblado, Rodríguez apareció portando un bate de béisbol —hecho que quedó registrado en varios videos grabados por personas presentes—. Se observa al concejal confrontando verbalmente a los asistentes, e incluso llegando a declarar que defendía la ciudad y que le declaraba la guerra a todos los presentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esta conducta generó críticas y denuncias por parte de distintos sectores políticos, lo que motivó que las quejas llegaran hasta la Procuraduría, en cabeza de Gregorio Eljach.

La Procuraduría, a cargo de
La Procuraduría, a cargo de Gregorio Eljach, analiza pruebas y testimonios para determinar si hubo faltas disciplinarias y definir posibles sanciones para el concejal Andrés ‘El Gury’ Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En un comunicado emitido el 9 de octubre, la Procuraduría indicó que “el cabildante habría amenazado a manifestantes utilizando un bate de béisbol, incitando agresivamente a la ciudadanía a la confrontación”.

La entidad enfatizó que se busca esclarecer si estas acciones constituyen faltas disciplinarias, teniendo en cuenta la responsabilidad y el comportamiento ejemplar que se espera de un servidor público elegido por voto popular.

En este sentido, el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López Valencia, consultado por el diario El Tiempo, expresó su preocupación por la situación de violencia en la ciudad y la respuesta de las autoridades.

La Procuraduría General de la
La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso contra el concejal del Centro Democrático por presuntas amenazas en las marchas pro Palestina del 7 de octubre en Medellín - crédito @PGN_COL/X

Según López, “la inacción, la desidia y las actitudes del Gobierno nacional con Medellín y sus ataques permanentes generan que los ciudadanos se sientan obligados a defenderse”. Sobre la conducta específica del concejal Rodríguez, el presidente del Concejo manifestó que “es una respuesta que debe dar él”.

Los motivos del concejal para portar el bate durante las manifestaciones

El concejal Rodríguez se pronunció a través de sus redes sociales y publicó un comunicado formal en el que defendió su actuación. En sus palabras, “no permitiremos que los violentos repitan la toma vandálica en Medellín. Mi presencia es disuasiva y el bate, un elemento de legítima defensa personal”.

Explicó que su intención fue proteger a la ciudad, las familias y su propia integridad, frente a lo que calificó como amenazas de grupos vandálicos y la falta de acción de las autoridades.

Concejal de Medellín aparece con un bate durante disturbios en El Poblado - crédito @carlosmpat/X

En su comunicado, Rodríguez recordó episodios anteriores, como el ‘estallido social’ de 2021, que calificó como una “toma guerrillera urbana” protagonizada por grupos como el ELN y las disidencias de las Farc, por lo que señaló que grupos de extrema izquierda, usando la causa pro Palestina, intentan “generar caos y temor entre la ciudadanía trabajadora y honesta”.

Defendió que su actitud fue “disuasiva frente a actos vandálicos como el hostigamiento, secuestro e intento de agresión en un local comercial del sector de El Poblado”.

El concejal explicó que su decisión de acudir al lugar con un bate fue una respuesta a amenazas en su contra y a la aparente falta de reacción de las autoridades, que, según su opinión, favorecen a la delincuencia.

Este es el comunicado del
Este es el comunicado del concejal Andrés 'Gury' Rodríguez sobre su actuación en marchas del 7 de octubre - crédito @AndresGuryRod/X

Aseguró que actuó “con amor por mi ciudad, para demostrarles a esos vándalos que la ciudadanía no les tiene miedo y que vamos a proteger a los niños, a las familias y a los bienes públicos y privados”. Aclaró que el bate fue un medio de defensa y no un instrumento de provocación o agresión premeditada.

De esta manera, la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría tiene como objetivo determinar si la conducta del concejal implica responsabilidad administrativa.

El proceso incluirá la revisión de las pruebas, testimonios y otros elementos que permitan definir si hubo faltas y, en su caso, la sanción correspondiente.

El uso del bate, según
El uso del bate, según Rodríguez, respondió a amenazas personales y a la falta de intervención efectiva de las autoridades locales - crédito Andrés Gury Rodríguez/Facebook

Este caso provocó gran interés por tratarse de la actuación de un servidor público en medio de una protesta ciudadana, especialmente por la presencia de un objeto que varios sectores consideran intimidatorio.

El desenlace de esta investigación será clave para establecer responsabilidades y para sentar un precedente en cuanto al comportamiento esperado de quienes representan a la ciudadanía.

Temas Relacionados

Andrés ‘Gury’ RodríguezEl Gury RodríguezConcejal de MedellínAndrés RodríguezConcejal con bateProcuraduríaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: Once Caldas vs. Atlético Nacional disputan el juego de ida de la Copa BetPlay

El estadio Palogrande de Manizales será testigo del primer partido de la serie entre el Blanco Blanco y el Rey de Copas

EN VIVO: Once Caldas vs.

Alcalde Fico Gutiérrez defendió a los funcionarios de Medellín atacados en las marchas pro Palestina que terminaron en desmanes

El alcalde de la capital antioqueña compartió fotografías que dejan en evidencia heridas y afectaciones de los trabajadores

Alcalde Fico Gutiérrez defendió a

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este viernes 10 de octubre

Conoce con anticipación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Cortes de la luz en

‘La casa de los famosos Colombia’ viviría un cambio clave para 2026: un nuevo “jefe” estaría por llegar

El ‘reality show’ va develando poco a poco las novedades de la tercera temporada, y un rumor comienza a cobrar fuerza con relación a uno de los aspectos clave del formato

‘La casa de los famosos

Dos niños quedaron gravemente heridos en un atentado en Ibagué: uno de ellos recibió un disparo en el rostro

Los habitantes están preocupados por la situación de seguridad y piden dar con el paradero de los atacantes

Dos niños quedaron gravemente heridos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El crudo testimonio de los

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia’ viviría un cambio clave para 2026: un nuevo “jefe” estaría por llegar

Cancelaron el concierto de Billy Idol en Bogotá, aunque se confirmó la devolución del dinero para los asistentes

Video: así fue la captura del artista puertorriqueño Almighty en un exclusivo sector de Medellín

Video: Nicki Nicole cantó exitoso tema de vallenato colombiano y ‘encendió’ las redes sociales

Ivy Queen, The Cardigans y Arde Bogotá encabezan el Festival Ondas 2026 en Bogotá: todo lo que debe saber

Deportes

EN VIVO: Once Caldas vs.

EN VIVO: Once Caldas vs. Atlético Nacional disputan el juego de ida de la Copa BetPlay

Juan Pablo Montoya descartó a Max Verstappen en la lucha por el campeonato de Fórmula 1: “Hay más chance de que el Titanic siga flotando”

Miguel Ángel Russo y ‘las uñitas colombianas’, uno de los clásicos más recordados de la carrera del estratega

Un negocio fallido con Boca Juniors y el hijo de ‘Chicho’ Serna, lo que hay detrás de la crisis económica en Pereira

Hora y dónde ver el UFC de Río de Janeiro: el regreso de ‘Do Bronx’ al octágono