Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Andrés ‘Gury’ Rodríguez por su presencia con bate en protestas de Medellín

El concejal 'El Gury' Rodríguez se presentó en las manifestaciones portando un bate y tuvo un comportamiento confrontativo frente a los manifestantes, por lo que está bajo la upa de la Procuraduría - crédito Colprensa - redes sociales

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal del Centro Democrático, Andrés ‘Gury’ Rodríguez, debido a su conducta durante las violentas marchas pro Palestina del 7 de octubre en Medellín.

El ente de control evalúa si el cabildante incurrió en faltas disciplinarias por presuntas amenazas hacia manifestantes.

Durante las manifestaciones en la avenida El Poblado, Rodríguez apareció portando un bate de béisbol —hecho que quedó registrado en varios videos grabados por personas presentes—. Se observa al concejal confrontando verbalmente a los asistentes, e incluso llegando a declarar que defendía la ciudad y que le declaraba la guerra a todos los presentes.

Esta conducta generó críticas y denuncias por parte de distintos sectores políticos, lo que motivó que las quejas llegaran hasta la Procuraduría, en cabeza de Gregorio Eljach.

La Procuraduría, a cargo de Gregorio Eljach, analiza pruebas y testimonios para determinar si hubo faltas disciplinarias y definir posibles sanciones para el concejal Andrés ‘El Gury’ Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En un comunicado emitido el 9 de octubre, la Procuraduría indicó que “el cabildante habría amenazado a manifestantes utilizando un bate de béisbol, incitando agresivamente a la ciudadanía a la confrontación”.

La entidad enfatizó que se busca esclarecer si estas acciones constituyen faltas disciplinarias, teniendo en cuenta la responsabilidad y el comportamiento ejemplar que se espera de un servidor público elegido por voto popular.

En este sentido, el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López Valencia, consultado por el diario El Tiempo, expresó su preocupación por la situación de violencia en la ciudad y la respuesta de las autoridades.

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso contra el concejal del Centro Democrático por presuntas amenazas en las marchas pro Palestina del 7 de octubre en Medellín - crédito @PGN_COL/X

Según López, “la inacción, la desidia y las actitudes del Gobierno nacional con Medellín y sus ataques permanentes generan que los ciudadanos se sientan obligados a defenderse”. Sobre la conducta específica del concejal Rodríguez, el presidente del Concejo manifestó que “es una respuesta que debe dar él”.

Los motivos del concejal para portar el bate durante las manifestaciones

El concejal Rodríguez se pronunció a través de sus redes sociales y publicó un comunicado formal en el que defendió su actuación. En sus palabras, “no permitiremos que los violentos repitan la toma vandálica en Medellín. Mi presencia es disuasiva y el bate, un elemento de legítima defensa personal”.

Explicó que su intención fue proteger a la ciudad, las familias y su propia integridad, frente a lo que calificó como amenazas de grupos vandálicos y la falta de acción de las autoridades.

Concejal de Medellín aparece con un bate durante disturbios en El Poblado - crédito @carlosmpat/X

En su comunicado, Rodríguez recordó episodios anteriores, como el ‘estallido social’ de 2021, que calificó como una “toma guerrillera urbana” protagonizada por grupos como el ELN y las disidencias de las Farc, por lo que señaló que grupos de extrema izquierda, usando la causa pro Palestina, intentan “generar caos y temor entre la ciudadanía trabajadora y honesta”.

Defendió que su actitud fue “disuasiva frente a actos vandálicos como el hostigamiento, secuestro e intento de agresión en un local comercial del sector de El Poblado”.

El concejal explicó que su decisión de acudir al lugar con un bate fue una respuesta a amenazas en su contra y a la aparente falta de reacción de las autoridades, que, según su opinión, favorecen a la delincuencia.

Este es el comunicado del concejal Andrés 'Gury' Rodríguez sobre su actuación en marchas del 7 de octubre - crédito @AndresGuryRod/X

Aseguró que actuó “con amor por mi ciudad, para demostrarles a esos vándalos que la ciudadanía no les tiene miedo y que vamos a proteger a los niños, a las familias y a los bienes públicos y privados”. Aclaró que el bate fue un medio de defensa y no un instrumento de provocación o agresión premeditada.

De esta manera, la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría tiene como objetivo determinar si la conducta del concejal implica responsabilidad administrativa.

El proceso incluirá la revisión de las pruebas, testimonios y otros elementos que permitan definir si hubo faltas y, en su caso, la sanción correspondiente.

El uso del bate, según Rodríguez, respondió a amenazas personales y a la falta de intervención efectiva de las autoridades locales - crédito Andrés Gury Rodríguez/Facebook

Este caso provocó gran interés por tratarse de la actuación de un servidor público en medio de una protesta ciudadana, especialmente por la presencia de un objeto que varios sectores consideran intimidatorio.

El desenlace de esta investigación será clave para establecer responsabilidades y para sentar un precedente en cuanto al comportamiento esperado de quienes representan a la ciudadanía.