Colombia

La médium Ayda Valencia reveló más detalles sobre la muerte de B King en México: “Su alma está en un proceso espiritual”

El relato de la vidente, que generó impacto en redes, aclaró que el B King no tenía conocimiento de la situación en al que se estaba metiendo

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La experta en canalización relató
La experta en canalización relató sensaciones de angustia y oscuridad al intentar conectar con los artistas antes de que fueran encontrados muertos en México - crédito @aydasanacion/ Instagram

El asesinato de B King junto a DJ Regio Clownn continúa causando consternación en la comunidad artística. Tras siete días de desaparición, las autoridades confirmaron la muerte de ambos artistas, hecho que conmocionó a seguidores y colegas.

En medio de las investigaciones, la reconocida vidente Ayda Valencia compartió percepciones sobre el caso que han generado debate y numerosas reacciones en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el periodo en que aún se desconocía el paradero de los músicos, Ayda Valencia hizo públicas sus sensaciones en distintas plataformas digitales.

Ustedes que me conocen saben cómo hago. Veo oscuro, oscuro, oscuro; para mí ver oscuro, oscuro, oscuro, pues lamentablemente no es una buena señal. Para mí, creo, para lo que estoy sintiendo, él ya no está en este plano, yo lo que siento es como si no estuviera vivo. Espero equivocarme, espero que no sea así, pero lamentablemente es lo que siento”, expresó.

Tras la confirmación del fallecimiento de B King, Valencia brindó una entrevista a Lo sé todo y describió su percepción de lo que habría ocurrido.

Ayda Valencia compartió sus percepciones
Ayda Valencia compartió sus percepciones sobre el caso, detallando sensaciones y canalizaciones durante las investigaciones - crédito @aydasanacion/Instagram

“Fue algo bastante tortuoso porque durante todo el proceso sentí una gran angustia. Todo ocurrió muy despacio, con mucho sufrimiento y un dolor profundo. Percibí que B King pedía que no le hicieran lo que finalmente sucedió (…) Su fallecimiento no tiene nada que ver con lo que muchos están diciendo. Esto está ligado a mafias, al narcotráfico y a organizaciones poderosas. Lamentablemente, B King se vio envuelto en situaciones para las que no estaba preparado, ni era consciente de lo peligrosas que podían ser”, relató la médium.

Las palabras de Ayda Valencia fueron ampliamente difundidas, y los usuarios de redes sociales respondieron con mensajes de apoyo a sus declaraciones. Comentarios como “Estaba en el lugar equivocado”, “Ella dijo antes de aparecer que él estaba muerto y así fue, esa mujer es buena en ese don que tiene” y “Esa muerte sigue siendo tan triste” reflejaron la percepción del público ante la tragedia y la intervención de la reconocida vidente.

“Era un joven con todos los sueños, con toda la ilusión, eh, donde le apagan la luz de verdad de una forma tan violenta. No estoy diciendo que está penando. Ojo, él no está penando, no está sufriendo. En este momento yo digo que él está en un proceso espiritual, que está a-adaptándose y aceptando como ese nuevo espacio dimensional donde está y está en su proceso”, reveló Ayda.

Valencia transmitió que el artista
Valencia transmitió que el artista buscaba aclarar que “no estaba haciendo lo que todos creen” en el momento del crimen - crédito @bkingoficial/Instagram

La médium aseguró que en medio de la canalización que realizó con B King llegó a senitr que el artista se niega a que las personas creen hipotesis sobre la razón por la que estaba allí. “Lo que dice y lo que siente es como: ‘Yo no hice lo que todo el mundo cree. Yo no estaba haciendo lo que todos creen’. En otras palabras: ‘Yo de verdad, por inocente y por inocente, fue que caí’”, reveló Valencia.

Mientras las autoridades en México continúan las investigaciones para esclarecer el caso y dar respuestas a las familias de los artistas, el relato de Ayda Valencia se suma a los elementos que han marcado el debate público en torno al crimen de B King.

Marcela Reyes confesó que ha sentido la presencia de B King en su casa

La DJ y empresaria Marcela Reyes compartió recientemente que ha experimentado situaciones inusuales en su hogar que atribuye a la presencia de B King, su expareja y padre de su hijo, tras la trágica muerte del artista. En entrevista para el pódcast Más alla del silencio, Reyes aseguró haber percibido señales y movimientos extraños en su casa desde el fallecimiento. “Sí, lo hemos sentido”, afirmó, al explicar que tanto ella como parte de su familia notaron estos episodios y los relacionan directamente con B King.

Marcela Reyes contó en 'Más
Marcela Reyes contó en 'Más Allá Del Silencio' detalles de su relación con B King y lo que hubo detrás del mensaje que despertó los señalamientos en contra de la DJ, tras su muerte - crédito Más Allá Del Silencio/YouTube

La música y excompañera del artista describió que, en varias ocasiones, han ocurrido sucesos que no encuentran explicación lógica y que interpretan como intentos de comunicación desde el más allá. Las declaraciones de Marcela Reyes han generado numerosos comentarios entre sus seguidores, quienes se suman a la conversación sobre las presuntas señales recibidas tras la pérdida del productor musical.

Temas Relacionados

B KingAyda ValenciaVidente habla de B KingRegio ClownnColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Ley en Colombia favorece a empleados domésticos y pone límites a los jefes abusivos

En algunas ocasiones, los empleados que trabajan en casas de familia desconocen cuáles son sus derechos, por eso, es clave conocer lo que dice la ley

Ley en Colombia favorece a

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: preocupa a fans de la modelo paisa

La difusión de imágenes en las que la mexicana práctica boxeo generó inquietud entre seguidores y aumentó la tensión antes del combate en el Coliseo Medplus

Así es el exigente entrenamiento

Cancelaron Live Session de Ryan Castro, en Bogotá, por incumplimiento de normas de espectáculos públicos: qué pasó

En los aparentes incumplimientos, las autoridades previeron una asistencia mayor a la autorizada en el permiso otorgado para la sesión en vivo del artista

Cancelaron Live Session de Ryan

Esteban Santos le respondió a Abelardo de la Espriella tras apoyo a María Corina Machado por el Nobel de Paz

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos cuestionó la legitimidad del abogado para opinar sobre Venezuela, recordando su vínculo profesional con Álex Saab, cercano al régimen de Maduro

Esteban Santos le respondió a

Este es el significado de la bandera utilizada por manifestantes que hostigaron a la periodista en Medellín: usada por esclavistas estadounidenses, Milei, Metallica y hasta un concejal en Antioquia

El recorrido histórico de la bandera de Gadsden revela cómo un ícono de resistencia colonial se transforma en un punto de encuentro y conflicto para movimientos políticos actuales en América y el mundo

Este es el significado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturados cuatro implicados en atentado

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

ENTRETENIMIENTO

Así es el exigente entrenamiento

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: preocupa a fans de la modelo paisa

Esta es la serie que podría reemplazar a ‘MasterChef Celebrity’ en la noche: qué es lo que se sabe

Casa del padre de Ana Karina Soto en Cúcuta, se incendió y sufrieron varios daños materiales: esto se sabe

Valentina Lizcano se fue contra Yina Calderón y les pidió a las celebridades tomar acciones legales: “Hay gente que está destruyendo personas”

Yina Calderón quedó en ridículo tras caer en trampa de joven ‘influencer’ que la insultó en vivo durante su programa: “Ojalá La Valdiri te parta la cara”

Deportes

Colombia tendrá un jugador “infiltrado”

Colombia tendrá un jugador “infiltrado” en el partido ante España en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Jhon Jáder Durán podría salir del Fenerbahçe según algunos medios turcos: “Tiene dificultades”

Néstor Lorenzo habló sobre amistoso de Colombia contra México y le respondió al Pibe Valderrama: “Las tomo de la mejor manera”

Luis Díaz incluido en importante listado de futbolistas en Europa: este es el ranking en el que se destaca el colombiano

Médica que atendió a Miguel Ángel Russo en Millonarios publicó emotivo mensaje de despedida: “Qué tristeza tan grande”