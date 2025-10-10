La médium Ayda Valencia reveló más detalles sobre la muerte de B King en México: “Su alma está en un proceso espiritual”

La experta en canalización relató sensaciones de angustia y oscuridad al intentar conectar con los artistas antes de que fueran encontrados muertos en México - crédito @aydasanacion/ Instagram

El asesinato de B King junto a DJ Regio Clownn continúa causando consternación en la comunidad artística. Tras siete días de desaparición, las autoridades confirmaron la muerte de ambos artistas, hecho que conmocionó a seguidores y colegas.

En medio de las investigaciones, la reconocida vidente Ayda Valencia compartió percepciones sobre el caso que han generado debate y numerosas reacciones en redes sociales.

Durante el periodo en que aún se desconocía el paradero de los músicos, Ayda Valencia hizo públicas sus sensaciones en distintas plataformas digitales.

“Ustedes que me conocen saben cómo hago. Veo oscuro, oscuro, oscuro; para mí ver oscuro, oscuro, oscuro, pues lamentablemente no es una buena señal. Para mí, creo, para lo que estoy sintiendo, él ya no está en este plano, yo lo que siento es como si no estuviera vivo. Espero equivocarme, espero que no sea así, pero lamentablemente es lo que siento”, expresó.

Tras la confirmación del fallecimiento de B King, Valencia brindó una entrevista a Lo sé todo y describió su percepción de lo que habría ocurrido.

Ayda Valencia compartió sus percepciones sobre el caso, detallando sensaciones y canalizaciones durante las investigaciones - crédito @aydasanacion/Instagram

“Fue algo bastante tortuoso porque durante todo el proceso sentí una gran angustia. Todo ocurrió muy despacio, con mucho sufrimiento y un dolor profundo. Percibí que B King pedía que no le hicieran lo que finalmente sucedió (…) Su fallecimiento no tiene nada que ver con lo que muchos están diciendo. Esto está ligado a mafias, al narcotráfico y a organizaciones poderosas. Lamentablemente, B King se vio envuelto en situaciones para las que no estaba preparado, ni era consciente de lo peligrosas que podían ser”, relató la médium.

Las palabras de Ayda Valencia fueron ampliamente difundidas, y los usuarios de redes sociales respondieron con mensajes de apoyo a sus declaraciones. Comentarios como “Estaba en el lugar equivocado”, “Ella dijo antes de aparecer que él estaba muerto y así fue, esa mujer es buena en ese don que tiene” y “Esa muerte sigue siendo tan triste” reflejaron la percepción del público ante la tragedia y la intervención de la reconocida vidente.

“Era un joven con todos los sueños, con toda la ilusión, eh, donde le apagan la luz de verdad de una forma tan violenta. No estoy diciendo que está penando. Ojo, él no está penando, no está sufriendo. En este momento yo digo que él está en un proceso espiritual, que está a-adaptándose y aceptando como ese nuevo espacio dimensional donde está y está en su proceso”, reveló Ayda.

Valencia transmitió que el artista buscaba aclarar que “no estaba haciendo lo que todos creen” en el momento del crimen - crédito @bkingoficial/Instagram

La médium aseguró que en medio de la canalización que realizó con B King llegó a senitr que el artista se niega a que las personas creen hipotesis sobre la razón por la que estaba allí. “Lo que dice y lo que siente es como: ‘Yo no hice lo que todo el mundo cree. Yo no estaba haciendo lo que todos creen’. En otras palabras: ‘Yo de verdad, por inocente y por inocente, fue que caí’”, reveló Valencia.

Mientras las autoridades en México continúan las investigaciones para esclarecer el caso y dar respuestas a las familias de los artistas, el relato de Ayda Valencia se suma a los elementos que han marcado el debate público en torno al crimen de B King.

Marcela Reyes confesó que ha sentido la presencia de B King en su casa

La DJ y empresaria Marcela Reyes compartió recientemente que ha experimentado situaciones inusuales en su hogar que atribuye a la presencia de B King, su expareja y padre de su hijo, tras la trágica muerte del artista. En entrevista para el pódcast Más alla del silencio, Reyes aseguró haber percibido señales y movimientos extraños en su casa desde el fallecimiento. “Sí, lo hemos sentido”, afirmó, al explicar que tanto ella como parte de su familia notaron estos episodios y los relacionan directamente con B King.

Marcela Reyes contó en 'Más Allá Del Silencio' detalles de su relación con B King y lo que hubo detrás del mensaje que despertó los señalamientos en contra de la DJ, tras su muerte - crédito Más Allá Del Silencio/YouTube

La música y excompañera del artista describió que, en varias ocasiones, han ocurrido sucesos que no encuentran explicación lógica y que interpretan como intentos de comunicación desde el más allá. Las declaraciones de Marcela Reyes han generado numerosos comentarios entre sus seguidores, quienes se suman a la conversación sobre las presuntas señales recibidas tras la pérdida del productor musical.