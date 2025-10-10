La economía colombiana sorprende con su crecimiento, pero la inflación y el déficit amenazan con frenar el impulso

El crecimiento económico de Colombia supera expectativas, pero enfrenta riesgos por inflación y déficit comercial - crédito Colprensa

El panorama económico colombiano atraviesa una etapa de contrastes, pues, mientras varios sectores productivos muestran señales de recuperación y dinamismo, la inflación y los desafíos fiscales comienzan a presionar el horizonte macroeconómico. El último análisis de Bancolombia reveló que el país crece por encima de lo esperado, pero advierte que la estabilidad podría ponerse a prueba si no se moderan ciertos desequilibrios.

De acuerdo con el informe, la economía nacional registró en julio un crecimiento anual del 4,3% en el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), su mejor resultado en cuatro meses. Este avance se explica principalmente por el empuje de la construcción, impulsada por obras civiles, y por el buen desempeño del comercio, el transporte, la administración pública y el entretenimiento. A ese ritmo se suma la manufactura, que continúa consolidando su proceso de recuperación tras varios trimestres de debilidad.

El diagnóstico del grupo financiero proyecta que, para el tercer trimestre de 2025, la expansión económica habría sido del 2,4% anual, sostenida por la fortaleza de los servicios profesionales, el sistema financiero y el sector constructor, que mostraron un comportamiento más dinámico del esperado según las proyecciones iniciales.

El mercado laboral se mantiene como un pilar esencial del consumo de los hogares, afirma el documento, señalando que la tasa de desempleo de agosto (8,6%) fue la más baja para ese mes desde 2001, gracias al aumento de 393.000 personas ocupadas en comparación con el año anterior, lo que demuestra una recuperación constante de la actividad productiva en varias regiones del país.

Sin embargo, el mismo informe advierte que el país enfrenta presiones crecientes que podrían alterar el equilibrio alcanzado y afectar el ritmo de expansión observado durante los últimos meses. La inflación, que durante meses había cedido terreno, volvió a repuntar de manera sostenida. En septiembre, el indicador anual subió al 5,18%, completando tres meses consecutivos de aceleración y superando las previsiones de los analistas especializados. Este repunte, según Bancolombia, refleja una resistencia en el proceso de desinflación y genera preocupación sobre el poder adquisitivo de los hogares, especialmente entre los sectores más sensibles a las variaciones de precios.

A esa situación se suma el deterioro de la balanza comercial, que sigue ampliando el déficit de forma progresiva. En julio, la diferencia entre exportaciones e importaciones llegó a USD1.692 millones FOB, debido a un mayor ritmo de compras externas frente al crecimiento más moderado de las ventas al exterior, lo que evidencia una presión adicional sobre la cuenta corriente y un desafío mayor para la estabilidad macroeconómica nacional.

En agosto, las exportaciones retrocedieron 0,1% anual, afectadas por la caída en los precios y la demanda de petróleo y carbón, dos de los principales motores del comercio colombiano. En contraste, el café y los productos de la canasta no tradicional, como flores, frutas y bienes procesados, lograron mantener cifras positivas, aunque insuficientes para compensar la pérdida.

El informe también pone la lupa sobre las finanzas públicas, donde persiste la incertidumbre por la ejecución del gasto y las decisiones de política fiscal. El contexto de austeridad impuesto por el Gobierno para cumplir las metas de déficit generó dudas entre los analistas sobre la capacidad de sostener la inversión pública sin afectar el crecimiento. Bancolombia resaltó que los próximos meses serán decisivos para definir el rumbo de la consolidación económica.

De cara a 2026, el banco proyecta una continuidad en la estabilización macroeconómica, con una mejora gradual del Producto Interno Bruto (PIB) apoyada en el consumo interno. Sin embargo, el informe advierte que este avance dependerá en buena medida de la confianza del sector privado, la recuperación del ingreso real y la prudencia fiscal.

Aunque el país muestra capacidad para sostener su recuperación, la combinación de inflación persistente, déficit comercial y rigidez fiscal podría limitar el margen de maniobra de la economía. El desafío, coinciden los analistas, no es solo mantener el ritmo de expansión, sino hacerlo con estabilidad y sostenibilidad.