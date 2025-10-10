Colombia

Día Mundial de la Salud Mental: en Colombia seis de cada diez personas enfrentan problemas emocionales, y uno de cada seis jóvenes vive con alguna afectación

Cada 10 de octubre se conmemora en el mundo este día: le brindamos consejos de expertos para ayudar a quienes están pasando por malos momentos

Sebastián Vargas Rueda

Recuerde que a veces solo con escucha se puede ayudar a que la persona afectada pueda liberarse y desahogar en algo los problemas que rondan su cabeza - crédito Pexels

Más del 60 % de la población en Colombia ha experimentado problemas emocionales, según datos recientes citados por el Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic), que advierte que los jóvenes son el grupo más afectado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de personas en el mundo viven con algún trastorno de salud mental y una de cada ocho requiere atención especializada.

En el país, la ansiedad y la depresión figuran entre los diagnósticos más frecuentes, mientras que el acceso a atención psicológica sigue siendo limitado, especialmente en zonas apartadas.

El suicidio se mantiene como la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, según la OMS.

En Colombia, el 66,3 % de la población ha atravesado algún problema emocional, y muchos no buscan ayuda por temor a ser juzgados o incomprendidos, de acuerdo con cifras difundidas por Colpsic.

La Ley 2460 de 2025 promulgada a finales de 2025 establece que el cuidado de la salud mental debe recibir la misma atención que la salud física y busca facilitar el acceso a servicios psicológicos.

La norma también enfatiza que la salud mental es una responsabilidad colectiva, que comienza con la escucha y el acompañamiento.

Paloma Carvajalino Suárez, representante del Campo Psicología y Familias del Capítulo Bogotá y Cundinamarca de Colpsic, señaló que los profesionales tienen la responsabilidad de diagnosticar, educar y promover formas saludables de comunicación emocional.

La experta precisó que escuchar sin juzgar es una práctica preventiva y ética. Entre las recomendaciones prácticas para fortalecer la escucha empática, Colpsic sugiere escuchar el 80 % del tiempo y hablar solo el 20 %, reformular sin interpretar, sostener los silencios sin apresurarse a dar consejos, y atender tanto a lo que la persona dice como a lo que siente y necesita.

También se aconseja crear espacios de diálogo donde se comparta sin aconsejar ni juzgar.

El Colegio Colombiano de Psicólogos advirtió en su comunicado sobre errores frecuentes al acompañar a personas en crisis como:

  • Ofrecer soluciones rápidas.
  • Minimizar el dolor ajeno.
  • Utilizar frases como “todo pasa” o “sé fuerte”.

Validar antes de orientar y preguntar en lugar de afirmar forman parte de una escucha considerada adecuada.

La vocera de Colpsic aseguró que aunque la contención emocional es importante, existen situaciones en las que se debe buscar ayuda profesional, especialmente cuando el malestar afecta de manera persistente la vida cotidiana, hay ideación de muerte, consumo de sustancias, autolesiones o deterioro del funcionamiento emocional y social.

En estos casos, la entidad recomienda invitar a la persona a buscar apoyo profesional de manera respetuosa, sugiriendo que un profesional en psicología puede ofrecer herramientas específicas para el acompañamiento.

