Denuncian intento de censura a los medios en Colombia: Comisión de Regulación de Comunicaciones pidió acceso a información editorial

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) está en el ojo del huracán tras emitir una misiva a medios de comunicación en la que solicita la entrega de información detallada sobre sus consejos editoriales y criterios de selección de contenidos.

El pedido, conocido y viralizado en redes sociales, está abriendo un debate nacional sobre posible afectación a la autonomía periodística y la libertad de prensa.

La carta fue inicialmente dada a conocer por la W Radio, pero dicho documento ya cuenta con pronunciamientos de entidades como la Fundación para la Libertad de Prensa.

La CRC envió una carta en la que solicita a los medios que informen cuáles son sus políticas internas, directrices y prácticas para garantizar imparcialidad, objetividad y veracidad en todas las emisiones informativas.

La comunicación exige, además, “soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales”, así como manuales, guías y reglamentos sobre la toma de decisiones editoriales.

Además, pide información sobre actividades de capacitación, mecanismos de autorregulación y detalles sobre la selección de temas, fuentes y enfoques.

Por medio de la emisora se conoció que el documento indicó que la autoridad invocó funciones de inspección y vigilancia atribuidas por ley, sin ofrecer argumentación específica sobre la motivación del requerimiento.

Esta carta fue publicada luego de que el Consejo de Estada ordenara tanto al presidente Petro como a la CRC que, a partir de la notificación, verifique el cumplimiento de criterios estrictos de urgencia, excepcionalidad, limitación temática y temporalidad en cada alocución presidencial que impida su realización si no se cumplen.

Además, la CRC deberá publicar un informe público dentro de los dos días siguientes a cada alocución, evaluando si se ajustó a los criterios de urgencia y excepcionalidad.

La CRC desmintió que era un acto administrativo, pese a que su carta advierte sanciones: “Es una invitación voluntaria”

En una rueda de prensa, la comisionada para asuntos audiovisuales, Andrea Muñoz, aclaró que como entidad, pueden “hacer requerimientos de información y está establecido en la ley. Obviamente, bajo ese criterio de requerimiento de información es que hicimos esa solicitud de información. Pero nosotros no estamos en este momento en un proceso de investigación y control frente a los operadores específicos porque estamos determinando que de pronto hay un incumplimiento”, dijo.

Aseguró que “no estamos en ninguna actuación administrativa específica como para establecer sanciones al respecto. Entonces, como eso está en ese ámbito de colaboración, pensamos que ese es el sentido que le tiene que dar a esta solicitud, y pues no ir más allá, porque nuestra intención no es, como mencioné, hacer un tipo de investigación y control en este momento sobre el tema, sino más bien promover ese ambiente de compartir información para que entre todos podamos construir ese ecosistema mediático que se merece el país en una situación tan coyuntural, tan complicada como la que se puede estar viviendo”, agregó.

El asunto es que eso no es lo que estipula la carta, cuya redacción literal está en esta nota. En el último punto se advierten sanciones en caso de que no se emitan respuestas por parte de los medios.

Incluso, en redes, usuarios también lo entendieron así. La abogada María Paola Lugo escribió: “Esto es un acto administrativo y no hay ninguna ”invitación voluntaria" ,al contrario amenazan y violan proceso administrativo es urgente que @PGN_COL intervenga ante este exabrupto q amenaza la libertad de expresión e información en el país y de ahí a al uso redes sociales".

A su vez, Muñoz agregó en la rueda de prensa que, “normalmente, lo que hacemos las autoridades administrativas es plantear una regla general en el ejercicio de esas competencias, porque efectivamente puede haber consecuencias, pero las consecuencias no siempre son sanciones, las consecuencias pueden ser reiteración de información".

Reacciones a la misiva de la CRC y la respuesta de Petro

Las reacciones que esta polémica carta, catalogada por algunos periodistas como “escandalosa”, ya se están viralizando en redes.

Incluso, ante las denuncias de posible censura, el presidente Petro contestó un mensaje sobre el tema en el que dijo que era una medida en los mismos términos en los que el Consejo de Estado falló para delimitar sus alocuciones presidenciales.

“Se dirige esa carta a actuar de acuerdo al fallo que un magistrado del Consejo de Estado expidió para censurarme. No sé me censurará solamente a mi, sino a toda la prensa que use el espectro electromagnético. Esa entidad ha rechazado mi delegado que envié constitucionalmente", escribió el jefe de Estado.

De hecho, en el país político ya hay pronunciamientos. Esteban Quintero, congresista del Centro Democrático escribió un contundente mensaje en redes.

“¡La libertad de prensa no se regula, se respeta! Lo que está haciendo la CRC es inaceptable. Pretender revisar los criterios editoriales y manuales internos de los medios de comunicación es un paso peligroso hacia la censura y el control ideológico. Colombia no puede permitir que desde el Estado se quiera vigilar o intimidar a la prensa. Esa no es la función de una Comisión de Regulación, y mucho menos en una democracia donde la libertad de expresión es un derecho fundamental", escribió.

Agregó que “como miembro de la @ComVISenado rechazo con total contundencia esta medida abusiva. Ni Petro ni nadie puede callar a los medios. La prensa libre es pilar de la democracia, y si el Gobierno cree que puede manipularla, se equivoca. Desde el Congreso seguiremos defendiendo la libertad, la institucionalidad y el derecho de los colombianos a informarse sin miedo ni censura”.

El precandidato presidencial Héctor Olimpo también se pronunció: “El lobo va asomando las orejas. Primero usaron los canales del Estado para propaganda, luego presionaron medios regionales y ahora, con la CRC, quieren meterse en las salas de redacción. Lo que hace el Gobierno de Petro con los medios es propio de un régimen totalitario”.

Lo que dice textualmente la polémica carta

Las reacciones no son para menos. El documento que fue compartido en redes, reza lo siguiente, antes de advertir medidas en caso de incumplimiento, bajo el requerimiento “de información en materia de contenidos periodísticos y noticiosos”.

Dice así la carta:

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, ejerce funciones de inspección, vigilancia y control que la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, le otorgó en relación con los contenidos audiovisuales. Con fundamento en ello y en lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política, 2 de la Ley 182 de 1995 y 10 de la Ley 680 de 2001, el cual establece:

Cuando algunos de los socios o accionistas de un operador privado de televisión, de un concesionario de espacios o contratista de canales regionales tengan intereses empresariales o familiares directos en una noticia que vaya a ser difundida, deberá advertir a los televidentes de la existencia de tales intereses.

En virtud de lo anterior, de manera atenta, solicitamos la siguiente información:

Políticas editoriales y acciones preventivas: informe cuáles son las políticas internas, directrices o prácticas que aplica el canal para garantizar que la información difundida en espacios periodísticos y noticiosos cumpla de manera simultánea, con los siguientes criterios: Imparcialidad: medidas para evitar sesgos y favoritismos hacia personas, sectores o partidos políticos en la cobertura informativa. Objetividad: procedimientos para asegurar la separación entre hechos y opiniones, así como la inclusión de diversas fuentes que permitan un análisis equilibrado.

2. Veracidad: mecanismos de verificación, contrastación de datos y control de calidad de la información antes de su emisión.

Adicionalmente, señale si se han adelantado actividades de capacitación para el personal, mecanismos de autorregulación, designación de veedores internos o externos, o cualquier otra acción preventiva que fortalezca el cumplimiento.

3. Documentos internos vigentes: manuales, guías, reglamentos, procedimientos o protocolos editoriales vigentes que orientan la producción y emisión de contenidos informativos.

4. Procesos de decisión editorial: describa cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques. Anexe soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de estas decisiones.

5. Separación de información, opinión y publicidad: informe las medidas implementadas por el operador para garantizar la diferenciación entre información, opinión y publicidad en su programación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 680 de 2001.

La información solicitada deberá remitirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la comunicación del presente requerimiento, al correo electrónico atencioncliente@crcom.gov.co, indicando en el asunto el radicado de esta comunicación sumado a «Requerimiento de información en materia de contenidos periodísticos y noticiosos».

El incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, conforme a lo previsto en la ley.