Corte Suprema negó recurso interpuesto por Iván Name y Andrés Calle por caso Ungrd: irán a juicio por nuevos delitos

Los investigados presuntamente intercedieron en decisiones de contratación pública a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno - crédito Ungrd/Colprensa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra los excongresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, tras negar el recurso de reposición presentado por sus defensas dentro del proceso por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

Con la decisión, el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para el desarrollo del juicio correspondiente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La determinación judicial, adoptada este viernes 10 de octubre de 2025, se da como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De acuerdo con el expediente, los exparlamentarios habrían recibido ofrecimientos a cambio de promover o respaldar determinadas reformas impulsadas por el Gobierno nacional en el Congreso de la República.

En el momento de los hechos investigados, Name Vásquez ocupaba la presidencia del Senado, mientras que Calle Aguas era presidente de la Cámara de Representantes. Según la Corte, ambos habrían tenido un papel relevante en el trámite de las iniciativas legislativas en discusión durante el periodo en que se produjeron los presuntos actos de cohecho y peculado.

Sobre el recurso de reposición

En la decisión, la Sala de Instrucción negó el recurso de reposición presentado en la investigación contra los excongresistas, quienes habían solicitado que se revocara la calificación del proceso. Según la defensa de Calle Aguas, la actuación debía anularse al considerar que no se habían cumplido los plazos establecidos por la normatividad penal para formular el llamado a juicio.

El alto tribunal desestimó ese argumento y reiteró que los términos procesales fueron respetados. Con esta resolución, el alto tribunal confirmó que existen fundamentos suficientes para continuar con el proceso penal contra ambos exlegisladores.

En desarrollo...