Colombia

Corte Suprema negó recurso interpuesto por Iván Name y Andrés Calle por caso Ungrd: irán a juicio por nuevos delitos

La defensa de los excongresistas habían pedido la nulidad del proceso, argumentando irregularidades en los tiempos de la acusación

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Los investigados presuntamente intercedieron en
Los investigados presuntamente intercedieron en decisiones de contratación pública a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno - crédito Ungrd/Colprensa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra los excongresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, tras negar el recurso de reposición presentado por sus defensas dentro del proceso por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

Con la decisión, el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para el desarrollo del juicio correspondiente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La determinación judicial, adoptada este viernes 10 de octubre de 2025, se da como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De acuerdo con el expediente, los exparlamentarios habrían recibido ofrecimientos a cambio de promover o respaldar determinadas reformas impulsadas por el Gobierno nacional en el Congreso de la República.

En el momento de los hechos investigados, Name Vásquez ocupaba la presidencia del Senado, mientras que Calle Aguas era presidente de la Cámara de Representantes. Según la Corte, ambos habrían tenido un papel relevante en el trámite de las iniciativas legislativas en discusión durante el periodo en que se produjeron los presuntos actos de cohecho y peculado.

Sobre el recurso de reposición

En la decisión, la Sala de Instrucción negó el recurso de reposición presentado en la investigación contra los excongresistas, quienes habían solicitado que se revocara la calificación del proceso. Según la defensa de Calle Aguas, la actuación debía anularse al considerar que no se habían cumplido los plazos establecidos por la normatividad penal para formular el llamado a juicio.

El alto tribunal desestimó ese argumento y reiteró que los términos procesales fueron respetados. Con esta resolución, el alto tribunal confirmó que existen fundamentos suficientes para continuar con el proceso penal contra ambos exlegisladores.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaIván NameAndrés CalleUngrdCohecho impropioPeculado por apropiaciónCorrupciónCarrotanques La GuajiraCorrupción en Gobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Valor de cierre del euro en Colombia este 10 de octubre de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Valor de cierre del dólar en Colombia este 10 de octubre de USD a COP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Colombia vs. España: estas son las figuras más destacadas de las dos selecciones Sub-20

Cafeteros y europeos se medirán por los cuartos de final del mundial de la categoría, que se lleva a cabo en Chile

Colombia vs. España: estas son

Soldado colombiano en Israel volvió a enviar duro mensaje a Petro por su discurso a favor de Palestina: “No sea tan hipócrita”

El uniformado aseguró que el mandatario colombiano parece ignorar la realidad nacional, prefiriendo referirse a conflictos ajenos

Soldado colombiano en Israel volvió

Exreina de Cartagena es investigada por presuntamente sacar del país a su hijo recién nacido con documentos falsos

El ente acusador avanza en la investigación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal

Exreina de Cartagena es investigada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturados cuatro implicados en atentado

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

ENTRETENIMIENTO

Altafulla sorprendió con nuevo look

Altafulla sorprendió con nuevo look y nueva canción: este es el tema que estaría dedicado a su ex Karina García

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: sus fans están preocupados

Se acaba ‘MasterChef Celebrity’: esta sería la serie que remplazará al ‘reality’ en las noches

Ayda Valencia, del programa “Ellos están aquí”, reveló detalles sobre el asesinato de B King: “Su alma está en un proceso espiritual”

Se incendio la casa del padre de Ana Karina Soto en Cúcuta: los daños son cuantiosos

Deportes

Colombia vs. España: estas son

Colombia vs. España: estas son las figuras más destacadas de las dos selecciones Sub-20

Colombia tendrá un jugador “infiltrado” en el partido ante España en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Jhon Jáder Durán podría salir del Fenerbahçe según algunos medios turcos: “Tiene dificultades”

Néstor Lorenzo habló sobre amistoso de Colombia contra México y le respondió al Pibe Valderrama: “Las tomo de la mejor manera”

Luis Díaz incluido en importante listado de futbolistas en Europa: este es el ranking en el que se destaca el colombiano