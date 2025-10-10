Conductor de InDrive resultó herido tras oponerse a un atraco: es el segundo caso en menos de una semana contra conductores de la ‘app’

El conductor fue abordado por delincuentes luego de completar un servicio - crédito Indriver

Un nuevo caso de violencia contra conductores de la plataforma InDrive se registró en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, cuando, luego de terminar un servicio, un conductor fue abordado por delincuentes que le exigieron entregar sus pertenencias y las llaves de la camioneta Renault Duster que conducía.

De acuerdo con las primeras versiones del Departamento de Policía del Atlántico, la noche del 8 de octubre de 2025, Óscar Plata Rueda, de 26 años, aceptó un servicio solicitado a través de la aplicación en la Vía Cordialidad, frente al Sao Macarena, con destino al faro conocido como Ventana de los Sueños, en ese municipio.

El viaje fue solicitado por tres mujeres, pero al llegar al destino y mientras esperaba que descendieran del vehículo, el joven conductor fue interceptado por tres hombres con quienes forcejeó para evitar el hurto de sus pertenencias. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes sacó un arma de fuego y le propinó un disparo a la altura del cuello.

Tras la agresión, los atacantes huyeron del lugar, mientras Plata Rueda fue trasladado a un centro asistencial por algunos transeúntes que pasaban por el sitio y que, además, dieron aviso a las autoridades para facilitar la captura de los presuntos responsables.

Por su parte, las autoridades desplegaron un amplio operativo que culminó con la captura de dos de los agresores. Uno de ellos, Fabián Sarmiento Durán, de 18 años, cuenta con antecedentes judiciales por porte ilegal de armas y hurto.

El segundo capturado es un menor de 17 años que, al igual que Sarmiento Durán, cuenta con antecedentes por hurto en 2023, cuando tenía apenas 15 años. Ambos jóvenes fueron puestos a disposición de la justicia para responder por los delitos de lesiones personales y hurto calificado agravado. Sin embargo, según el ordenamiento jurídico, las consecuencias serían más severas para el mayor de edad.

En paralelo, el conductor herido se recupera en un centro asistencial, bajo atención médica reservada, ya que el disparo que recibió en el cuello pudo haber puesto en riesgo su vida.

Por su parte, las autoridades adelantan las primeras investigaciones, con las que buscan establecer la posible relación de las tres mujeres que solicitaron el servicio con el intento de hurto que dejó herido al conductor.

El nuevo hecho violento se suma al ocurrido en la tarde del 2 de octubre de 2025, cuando un conductor de la misma plataforma fue asesinado a tiros en el barrio La Esmeralda, al suroccidente de Barranquilla. La víctima fue identificada como Ricardo José Bolívar Marriaga.

De acuerdo con información recogida por Caracol Radio, Bolívar Marriaga fue atacado mientras realizaba un servicio en la calle 73B con carrera 13. Sicarios que se movilizaban en motocicleta interceptaron su vehículo y abrieron fuego, empleando un método que, según el medio, se ha repetido en otros episodios violentos en la región.

Los dos casos, ocurridos en menos de una semana en el departamento, llevan a las autoridades a considerar que no se trata de hechos aislados, sino que podrían estar relacionados con una misma red criminal que opera contra conductores de plataformas de transporte.

Los gremios de conductores y las propias víctimas han identificado patrones comunes en estos crímenes, ya que muchos de los ataques se originan en servicios falsos, donde los pasajeros no son quienes dicen ser y utilizan la plataforma para cometer delitos, de los que el más recurrente es el hurto de vehículos.

En varias ocasiones, tras aceptar un servicio, el conductor es desviado a zonas alejadas, atacado o desaparece sin dejar rastro.