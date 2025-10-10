Colombia

Así fue la megatoma contra el crimen en Buenaventura: incautaciones, allanamientos y capturados de grupos armados

Con la participación de más de mil uniformados de la fuerza pública, se logró la captura de cabecillas y la incautación de armas, drogas y maquinaria, debilitando estructuras delictivas y reforzando la seguridad en el Pacífico colombiano tras una intervención sin precedentes

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Fuerzas conjuntas realizaron 39 detenciones, incluidas figuras clave de grupos armados, y decomisaron toneladas de estupefacientes y armamento en una acción coordinada que impacta la criminalidad regional - crédito prensa Departamento de Policía Valle (Deval)

La reciente megaoperación de seguridad en Buenaventura marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en el Pacífico colombiano, al lograr la captura de cabecillas y la desarticulación de redes logísticas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Este despliegue, que involucró a 1.176 uniformados del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, y la Policía Nacional, se tradujo en un golpe directo a la operatividad de grupos armados como el Frente Jaime Martínez y el ELN, debilitando su capacidad de acción y reforzando la seguridad en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La megatoma se diseñó como una intervención integral y coordinada para enfrentar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, el tráfico de armas, el narcotráfico y la minería ilegal en Buenaventura.

Durante la jornada, las autoridades ejecutaron 35 diligencias de allanamiento y lograron 39 capturas, entre las que destacan las de Elkin Johan Largo Trochez, alias Jaime, y Ferney David Montaño Vallecilla, alias Peluca, presuntos integrantes de grupos armados organizados.

Megaoperación de seguridad, Buenaventura, Policía

Entre los elementos incautados figuran 18 armas de fuego, 757 cartuchos, 23 proveedores, 7 granadas de fragmentación, 2,9 toneladas de estupefacientes, 26 celulares, 4 motocicletas (2 recuperadas y 2 incautadas), 120 armas blancas, 2 contenedores con mercancía avaluada en $18.500.000 y 1 retroexcavadora utilizada para minería ilegal, cuyo valor asciende a $650.000.000 millones. Esta maquinaria, al ser retirada de circulación, afecta de manera directa la economía ilícita de la zona.

El componente preventivo también fue relevante, con la verificación de 56.000 antecedentes entre personas, vehículos y motocicletas, lo que contribuyó a fortalecer la seguridad y el control territorial en los sectores más críticos del municipio.

La operación se extendió a diferentes puntos de la ciudad, incluyendo comunas como la seis, ocho, diez, once y doce, así como el centro penitenciario y el centro transitorio de Marte, donde se incautaron parte de los celulares y se mantuvieron actividades de control sobre elementos prohibidos en estos establecimientos.

La brigadier general, comandante de la Policía Valle, reflexiona sobre el impacto social de la megaoperación. Su mensaje busca inspirar esperanza y conciencia sobre la protección de la juventud local - crédito prensa Departamento de Policía Valle (Deval)

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del departamento de Policía Valle, subrayó la importancia de estas acciones al afirmar: “Cada estupefaciente que se incauta es una vida de un joven que extraemos de este letal vicio que afecta a nuestros jóvenes específicamente. Y, sobre todo, la captura de aquellos delincuentes de las estructuras al margen de la ley, especialmente el ELN y la Jaime Martínez, que operacionalizan acciones violentas contra la población civil, específicamente en nuestra región del Pacífico”.

Rodríguez Castro también hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades, señalando que “la misión fundamental que tiene todo ciudadano es denunciar, proporcionar esa información valiosa que le permite a nosotros, las autoridades, poner tras las rejas a los delincuentes”.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó el alcance de la intervención y la necesidad de replicar este tipo de operativos en otras zonas del departamento.

En sus palabras, “con esta megatoma, el objetivo es de poder intervenir los sitios o los lugares donde los indicadores delictivos sean mayores. Se hicieron 35 diligencias de allanamiento, 39 capturas, entre ellas la de alias Jaime, que es el explosivista de la Jaime Martínez en el Pacífico colombiano”.

Dilian Francisca Toro destacó la efectividad del operativo y aseguró que replicarán la estrategia en otros municipios para combatir la inseguridad y proteger a la población del departamento - crédito Departamento de Policía Valle (Deval)

Toro enfatizó la importancia de la seguridad para los habitantes de Buenaventura y aseguró que “haremos cuantas megatomas necesitemos, porque necesitamos la seguridad de Buenaventura y de los bonaverenses. Esta es una de las primeras, vamos a seguirlo haciendo en otros municipios del departamento del Valle del Cauca, en los cuales también tenemos problemas de inseguridad”.

El despliegue de la megatoma no solo permitió la recuperación de vehículos y la incautación de armas blancas, también incluyó la toma de la cárcel y de sectores como Los Esteros, abarcando prácticamente todo el distrito de Buenaventura.

La articulación interinstitucional garantizó un control permanente sobre los corredores viales y marítimos, lo que facilitó la incautación de armamento y la extracción de recursos de los grupos al margen de la ley.

Temas Relacionados

BuenaventuraMegatomaValle del CaucaPacífico colombianoSeguridad en BuenaventuraColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: Once Caldas vs. Atlético Nacional disputan el juego de ida de la Copa BetPlay

El estadio Palogrande de Manizales será testigo del primer partido de la serie entre el Blanco Blanco y el Rey de Copas

EN VIVO: Once Caldas vs.

Estudio reveló que la pobreza en Colombia aumenta en un 50% el riesgo de trastornos mentales

Investigadores insisten en la necesidad de fortalecer políticas públicas y programas de intervención psicosocial, dada la relación directa entre las privaciones económicas, sociales y culturales y la salud mental

Estudio reveló que la pobreza

Alcalde Fico Gutiérrez defendió a los funcionarios de Medellín atacados en las marchas pro Palestina que terminaron en desmanes

El alcalde de la capital antioqueña compartió fotografías que dejan en evidencia heridas y afectaciones de los trabajadores

Alcalde Fico Gutiérrez defendió a

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este viernes 10 de octubre

Conoce con anticipación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Cortes de la luz en

‘La casa de los famosos Colombia’ viviría un cambio clave para 2026: un nuevo “jefe” estaría por llegar

El ‘reality show’ va develando poco a poco las novedades de la tercera temporada, y un rumor comienza a cobrar fuerza con relación a uno de los aspectos clave del formato

‘La casa de los famosos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El crudo testimonio de los

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia’ viviría un cambio clave para 2026: un nuevo “jefe” estaría por llegar

Cancelaron el concierto de Billy Idol en Bogotá, aunque se confirmó la devolución del dinero para los asistentes

Video: así fue la captura del artista puertorriqueño Almighty en un exclusivo sector de Medellín

Video: Nicki Nicole cantó exitoso tema de vallenato colombiano y ‘encendió’ las redes sociales

Ivy Queen, The Cardigans y Arde Bogotá encabezan el Festival Ondas 2026 en Bogotá: todo lo que debe saber

Deportes

EN VIVO: Once Caldas vs.

EN VIVO: Once Caldas vs. Atlético Nacional disputan el juego de ida de la Copa BetPlay

Juan Pablo Montoya descartó a Max Verstappen en la lucha por el campeonato de Fórmula 1: “Hay más chance de que el Titanic siga flotando”

Miguel Ángel Russo y ‘las uñitas colombianas’, uno de los clásicos más recordados de la carrera del estratega

Un negocio fallido con Boca Juniors y el hijo de ‘Chicho’ Serna, lo que hay detrás de la crisis económica en Pereira

Hora y dónde ver el UFC de Río de Janeiro: el regreso de ‘Do Bronx’ al octágono