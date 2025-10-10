Asesinaron a magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca en un restaurante de la vía Manizales - Pereira

El consejero Álvaro Restrepo Valencia fue asesinado, al parecer, en un intento de hurto - crédito Rama Judicial y Sergio Acero / Colprensa

El magistrado Álvaro Restrepo Valencia, que fungía como consejero del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca-Amazonas, fue asesinado el 10 de octubre de 2025 en un restaurante ubicado en la vía que comunica a Manizales con Pereira.

De acuerdo con información revelada por Blu Radio, el funcionario fue víctima de un ataque armado perpetrado dentro del restaurante Mi Pueblo, ubicado en el sector de Tarapacá II, en el municipio de Chinchiná (Caldas).

Presuntamente, este hecho criminal tuvo lugar en medio de un intento de robo que se registró en el establecimiento. Según el medio La Patria, el restaurante en cuestión se ubica cerca del crematorio La Aurora, donde el magistrado estaba despidiendo a su padre Luis Eduardo.

Al parecer, el consejero forcejeó con uno de los delincuentes armados que ingresó al lugar y este le disparó en varias oportunidades. En consecuencia, fue trasladado de manera urgente a un centro de salud, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

“Sin palabras, gran dolor para esta querida y reconocida familia que apenas iban a sepultar a su padre. El pueblo ansermeño pierde dos personas queridas y representativas. Condolencias para su esposa y toda la familia en general”, expresó un ciudadano identificado como Gerardo Tobón, en diálogo con el medio citado.

Las autoridades iniciaron las investigaciones sobre los hechos y prepararon un plan candado para dar con el paradero de los responsables del crimen. De acuerdo con La Patria, la Policía ya habría logrado capturar a un sospechoso.

El crimen se presenta en un momento de alta inseguridad en Caldas, donde, según informó el medio citado, ya se han registrado 10 homicidios en solo 15 días. El número 11 corresponde al funcionario Álvaro Restrepo Valencia.

La Rama Judicial lamentó el asesinato del magistrado

El Consejo Superior de la Judicatura emitió un comunicado lamentando los hechos y recalcando las cualidades profesionales que Restrepo Valencia mostró durante los años de servicio que destinó a la Rama Judicial de Colombia.

“El doctor Restrepo Valencia se destacó por su compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público. Su fallecimiento constituye una pérdida irreparable para la Rama Judicial y para todos quienes tuvieron el honor de conocerlo y trabajar a su lado”, indicó el Consejo.

Asimismo, expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de judicatura del funcionario e instó a las autoridades competentes a adelantar con celeridad todas las investigaciones sobre el asesinato, con el fin de esclarecer los hechos.

“En nombre de toda la Rama Judicial, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso del doctor Álvaro Restrepo Valencia y por el consuelo de sus seres queridos”, concluyó.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas también se pronunció sobre el asesinato del magistrado, expresado sus condolencias a los familiares y demás allegados del consejero.

“La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas lamenta el fallecimiento del Dr. Álvaro Restrepo Valencia, Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Nuestros pensamientos de apoyo y consuelo están con sus familiares y amigos”, indicó.

¿Quién era Álvaro Restrepo Valencia?

El funcionario era abogado egresado de la Universidad de Caldas y contaba con varias especializaciones que fortalecieron su perfil profesional:

Derecho Comercial y Financiero de la misma Universidad

Derecho Tributario y Derecho Probatorio de la Universidad Católica

Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad del Tolima, en asocio con la Universidad Nacional

De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, trabajó en entidades territoriales y descentralizadas y fue nombrado vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca-Amazonas en 2025.