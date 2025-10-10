Colombia

Asesinaron a magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca en un restaurante de la vía Manizales - Pereira

El funcionario Álvaro Restrepo Valencia fue víctima de un ataque armado en un establecimiento llamado Mi Pueblo

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El consejero Álvaro Restrepo Valencia
El consejero Álvaro Restrepo Valencia fue asesinado, al parecer, en un intento de hurto - crédito Rama Judicial y Sergio Acero / Colprensa

El magistrado Álvaro Restrepo Valencia, que fungía como consejero del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca-Amazonas, fue asesinado el 10 de octubre de 2025 en un restaurante ubicado en la vía que comunica a Manizales con Pereira.

De acuerdo con información revelada por Blu Radio, el funcionario fue víctima de un ataque armado perpetrado dentro del restaurante Mi Pueblo, ubicado en el sector de Tarapacá II, en el municipio de Chinchiná (Caldas).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Presuntamente, este hecho criminal tuvo lugar en medio de un intento de robo que se registró en el establecimiento. Según el medio La Patria, el restaurante en cuestión se ubica cerca del crematorio La Aurora, donde el magistrado estaba despidiendo a su padre Luis Eduardo.

El crimen fue perpetrado en
El crimen fue perpetrado en medio de un robo a mano armada - crédito Agencia Andina.

Al parecer, el consejero forcejeó con uno de los delincuentes armados que ingresó al lugar y este le disparó en varias oportunidades. En consecuencia, fue trasladado de manera urgente a un centro de salud, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Sin palabras, gran dolor para esta querida y reconocida familia que apenas iban a sepultar a su padre. El pueblo ansermeño pierde dos personas queridas y representativas. Condolencias para su esposa y toda la familia en general”, expresó un ciudadano identificado como Gerardo Tobón, en diálogo con el medio citado.

Las autoridades iniciaron las investigaciones sobre los hechos y prepararon un plan candado para dar con el paradero de los responsables del crimen. De acuerdo con La Patria, la Policía ya habría logrado capturar a un sospechoso.

Las autoridades iniciaron las investigaciones
Las autoridades iniciaron las investigaciones sobre el crimen - crédito PONAL

El crimen se presenta en un momento de alta inseguridad en Caldas, donde, según informó el medio citado, ya se han registrado 10 homicidios en solo 15 días. El número 11 corresponde al funcionario Álvaro Restrepo Valencia.

La Rama Judicial lamentó el asesinato del magistrado

El Consejo Superior de la Judicatura emitió un comunicado lamentando los hechos y recalcando las cualidades profesionales que Restrepo Valencia mostró durante los años de servicio que destinó a la Rama Judicial de Colombia.

El doctor Restrepo Valencia se destacó por su compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público. Su fallecimiento constituye una pérdida irreparable para la Rama Judicial y para todos quienes tuvieron el honor de conocerlo y trabajar a su lado”, indicó el Consejo.

Asimismo, expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de judicatura del funcionario e instó a las autoridades competentes a adelantar con celeridad todas las investigaciones sobre el asesinato, con el fin de esclarecer los hechos.

En nombre de toda la Rama Judicial, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso del doctor Álvaro Restrepo Valencia y por el consuelo de sus seres queridos”, concluyó.

Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Superior de la Judicatura lamentó el asesinato del magistrado Álvaro Restrepo Valencia - crédito Consejo Superior de la Judicatura

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas también se pronunció sobre el asesinato del magistrado, expresado sus condolencias a los familiares y demás allegados del consejero.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas lamenta el fallecimiento del Dr. Álvaro Restrepo Valencia, Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Nuestros pensamientos de apoyo y consuelo están con sus familiares y amigos”, indicó.

La Dirección Seccional de Administración
La Dirección Seccional de Administración Judicial Cundinamarca Amazonas lamentó el asesinato del magistrado Álvaro Restrepo Valencia - crédito @Cundiamazonas//X

¿Quién era Álvaro Restrepo Valencia?

El funcionario era abogado egresado de la Universidad de Caldas y contaba con varias especializaciones que fortalecieron su perfil profesional:

  • Derecho Comercial y Financiero de la misma Universidad
  • Derecho Tributario y Derecho Probatorio de la Universidad Católica
  • Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad del Tolima, en asocio con la Universidad Nacional

De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, trabajó en entidades territoriales y descentralizadas y fue nombrado vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca-Amazonas en 2025.

Temas Relacionados

Álvaro Restrepo ValenciaAsesinatoMagistradoConsejeroConsejo Seccional de la Judicatura de CundinamarcaVía Manizales-PereiraColombia-noticiasConsejo Superior de la Judicatura

Más Noticias

Tras polémica con empresa colombiana, Jackson Mora ahora afronta varias polémicas en su país, podría ir a prisión

En medio del escándalo, inversionistas de la FFC buscan volver a reunir a las MMA en Latinoamérica

Tras polémica con empresa colombiana,

Contraloría destapa escándalo por regalías en el Eje Cafetero: obras inconclusas y $286.000 millones en riesgo por corrupción y despilfarro

El ente de control reveló graves irregularidades en proyectos financiados con regalías en Caldas, Quindío y Risaralda

Contraloría destapa escándalo por regalías

Paola Jara relató el difícil camino hacia la maternidad con Jessi Uribe: tuvo dos embarazos fallidos

La cantante compartió un diario de su gira, en el que detalló el complejo camino que atravesó para en su camino para ser madre

Paola Jara relató el difícil

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

El gobernador de Antioquia condenó el ataque que dejó a dos menores lesionados, y responsabilizó al frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Primo Gay y Richard

Dos menores de 8 y

Petro y viceministro de Diálogo Social reaccionaron a denuncia de Fico Gutiérrez sobre supuesta “encerrona”: “No me importa”

El alcalde de Medellín aseguró que el Gobierno pretende intervenir en decisiones propias de la alcaldía, para impedir que recurra a la defensa en las protestas

Petro y viceministro de Diálogo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Paola Jara relató el difícil

Paola Jara relató el difícil camino hacia la maternidad con Jessi Uribe: tuvo dos embarazos fallidos

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Las películas de Netflix en Colombia para engancharse este día

Altafulla sorprendió con nuevo look y nueva canción: este es el tema que estaría dedicado a su ex Karina García

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: sus fans están preocupados

Deportes

Tras polémica con empresa colombiana,

Tras polémica con empresa colombiana, Jackson Mora ahora afronta varias polémicas en su país, podría ir a prisión

Hijo de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios, marcó con Tigres y rompió en llanto mientras su padre es velado

Así ha cambiado ‘Nacho’, el hijo de Miguel Ángel Russo: de vivir en Bogotá, a estar consagrado en el fútbol profesional

Hay un dilema en la puja por los derechos de transmisión del fútbol colombiano: evalúan continuidad o cambio de modelo

Colombia vs. España: estas son las figuras más destacadas de las dos selecciones Sub-20