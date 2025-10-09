Rolling Stone reveló la lista de las mejores canciones del siglo 21: Shakira, J Balvin, Juanes y Karol G dentro del ranking

Los 4 colombianos fueron tenidos en cuenta por Rolling Stone para la lista de las mejores canciones del siglo 21 - crédito @karolg @jbalvin @shakira/ Instagram - EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La revista musical Rolling Stone reveló recientemente la lista de las 250 mejores canciones de lo que van del siglo 21 hasta ahora, destacando las que consideran las composiciones con más impacto en los últimos 25 años.

La lista que, en palabras de la revista, busca resaltar las canciones que acompañaron el cambio de siglo, se encuentran varias en español o hechas por artistas latinos, en donde varios lugares fueron ocupados por colombianos y varios de sus éxitos.

En la lista de 250 canciones destacan nombres como Shakira, Karol G y J Balvin, todos posicionados dentro del ranking por su impacto global con música latina, además de otros grandes de la música latina como Bad Bunny y Los Tigres del Norte.

"Algunas de estas canciones son éxitos universales; otras son clásicos de culto influyentes. Pero esta lista pretende capturar toda la gloria caótica de la música del siglo XXI, canción por canción. Estas melodías vienen de todas partes del mundo", dice la revista.

Las posiciones y canciones de los colombianos dentro de la lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI

J Balvin y Willy William- ‘Mi Gente’: posición 234

Le paisa ocupó la posición 234 con la canción Mi gente lanzada en 2017 junto a Willy William destacando la innovación de unir el pop, la electrónica y el reguetón en una sola pieza, canción que logró la posición más alta en el listado Hot 100 de Billboard, canción que además contó con un remix junto a Beyoncé.

“Desde el principio, el innovador pop colombiano J Balvin demostró tener un oído innovador para las texturas electrónicas y los seductores híbridos de géneros“, dice la revista sobre el trabajo del colombiano.

Juanes - ‘Es Por Ti’: posición 179

El compositor paisa apareció en el top 170 del listado con la canción Es por ti del álbum Un día normal, lanzado en 2002. "La canción resume la belleza zen de sus melodías en espiral basadas en la guitarra, la suave comodidad de su voz de vecino y una cosmovisión alegre de sinceridad cautivadora“, detalla la revista sobre el trabajo de Juanes.

Karol G y Nicki Minaj - ‘Tusa’: posición 109

Karol G también fue tenida en cuenta por el impacto que la colombiana que generado en los últimos años con su trayectoria musical, destacando Tusa, una de las colaboraciones femeninas más exitosas de la última década, con certificaciones y premios que impulsaron a La bichota al ámbito internacional.

“En 2019, Tusa reveló al mundo una de las colaboraciones más visionarias del latín contemporáneo: la de la diva y compositora internacional Karol G y Nicki Minaj. Ovy se deja llevar por el instinto, generando temas cinematográficos llenos de ritmos bajos entrecortados y sintetizadores futuristas”, detalla la revista.

Shakira con Alejandro Sanz - ‘La Tortura’: posición 56

La compositora y ganadora múltiple del Grammy, Shakira, ocupa la posición 56 con la canción La Tortura, del álbum Fijación Oral lanzado en el 2005, manteniéndose como una de las canciones en español más exitosas en radios de Estados Unidos.

“La improbable pareja irradiaba una química y energía inagotables que se fundieron en La Tortura, un acalorado tira y afloja entre un amante harto y su ex infiel, que aún está lleno de provocación y anhelo”, describió Rolling Stone.

Otros artistas latinos y las posiciones que ocuparon en el ranking

La más reciente selección de Rolling Stone con las 250 mejores canciones del siglo XXI incluye una destacada presencia de temas latinos, abarcando desde los inicios del reggaetón hasta fenómenos contemporáneos de la música urbana y regional. Entre los títulos mencionados por la revista se encuentran:

Tego Calderón, Pa’ Que Retozen (puesto 245)

Rauw Alejandro, Todo de T i (puesto 202)

Wisin & Yandel, Rakata (puesto 188)

Los Tigres del Norte, Somos Más Americanos (puesto 185)

Ivy Queen, Quiero Bailar (puesto 146)

Luis Fonsi y Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito (puesto 134)

Natalia Lafourcade, Hasta La Raíz (puesto 113)

Calle 13, Querido FBI (puesto 111)

Bad Bunny, Baile Inolvidable (puesto 81)

Rosalía, Malamente (puesto 77)

Peso Pluma y Eslabon Armado, Ella Baila Sola (puesto 64)

Bad Bunny, Ñengo Flow y Jowell & Randy, Safaera (puesto 11)

Estas posiciones reflejan la diversidad y alcance global de la música latina en lo que va del siglo, reafirmando la influencia de artistas hispanohablantes en la industria y en las plataformas internacionales.